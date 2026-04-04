Cinco imperdibles películas históricas para ver en Semana Santa

La Semana Santa es un momento del año que tradicionalmente invita a la reflexión, el recogimiento y la conexión con la historia. Más allá de las celebraciones religiosas, también es una oportunidad para acercarse a relatos que han marcado la humanidad a través del cine.

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En ese contexto, las películas de carácter histórico, especialmente aquellas relacionadas con temas bíblicos o espirituales, se convierten en una opción recurrente para quienes buscan contenidos acordes con la temporada.

A lo largo de los años, la industria cinematográfica ha producido una amplia variedad de títulos que recrean episodios religiosos, figuras emblemáticas y momentos clave de la tradición cristiana.

Estas producciones no solo destacan por su valor narrativo, sino también por sus ambiciosas puestas en escena y su capacidad de transportar al espectador a otras épocas.

Una de las películas más representativas en este género es La Pasión de Cristo (2004), dirigida por Mel Gibson. Esta cinta ofrece una mirada intensa sobre las últimas horas de Jesús, con un enfoque realista que ha generado tanto reconocimiento como debate desde su estreno. Su impacto visual y emocional la ha consolidado como una de las producciones más vistas durante Semana Santa.

La pasión de Cristo es una de las películas que se pueden ver en Semana Santa. Foto: Sensacine

Otro título que suele formar parte de estas recomendaciones es Los Diez Mandamientos (1956), un clásico del cine dirigido por Cecil B. DeMille. La historia de Moisés y la liberación del pueblo hebreo ha sido llevada a la pantalla con una narrativa épica que, décadas después, sigue vigente entre distintas generaciones.

En la lista también se destaca Ben-Hur (1959), una superproducción que combina drama, acción y contexto histórico. La historia de Judá Ben-Hur, un príncipe judío que enfrenta traiciones y adversidades en tiempos del Imperio romano, se desarrolla en paralelo a la vida de Jesús, ofreciendo una perspectiva complementaria.

Más reciente es Resucitado (2016), una película que aborda la historia desde el punto de vista de un tribuno romano encargado de investigar la desaparición del cuerpo de Cristo. Este enfoque distinto permite explorar el relato desde una mirada más narrativa y menos tradicional, lo que ha llamado la atención de nuevas audiencias.

Finalmente, María Magdalena (2018) ofrece una reinterpretación centrada en uno de los personajes más relevantes del Nuevo Testamento. La película busca profundizar en su papel dentro de la historia bíblica, alejándose de visiones estereotipadas y proponiendo una lectura más contemporánea.

En Semana Santa se pueden ver películas que contribuyan al entendimiento de la época en que vivió Cristo. Foto: Getty Images

Estas producciones, cada una desde su estilo y época, permiten acercarse a relatos que han sido fundamentales en la cultura occidental. Durante Semana Santa, ver este tipo de cine se convierte en una alternativa que complementa las tradiciones religiosas, ofreciendo espacios de reflexión a través del arte.

De esta manera, el cine histórico y religioso continúa consolidándose como una opción vigente para quienes desean vivir esta temporada desde diferentes perspectivas, combinando entretenimiento, historia y significado cultural.