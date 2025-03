Dan Aykroyd regresa con una ‘Increíble’ segunda temporada

History estrena la segunda temporada de la serie de no ficción Increíble con Day Aykroyd , presentada por el reconocido actor, recordado por Cazafantasmas y The Blues Brothers , quien guía a través de los sucesos más extraordinarios, inusuales, sorprendentes y reales de la historia de la humanidad.

“Es un verdadero honor y un privilegio ser parte de este grupo. Creo que si ves las carreras de todos ellos, esto no es algo que necesitemos hacer en nuestras carreras (…) Todos estos actores tienen unas carreras increíbles y no hacen esto por necesidad. Lo hacen porque les encanta el contenido. Y les encanta narrar, y yo acá hablo por mí y hablo por todos, creo. Les gusta narrar, les gusta conducir, les gusta ser parte de un éxito. Y es un material muy divertido y una plataforma muy entretenida para ir y contar historias. Entonces, yo creo que todos nosotros, como actores con buenas carreras en Hollywood, siempre nos van a gustar estas cosas”, contó Aykroyd en un evento virtual para la prensa de América Latina.

Y agregó: “Tener una oportunidad de History de salir a presentar temas que a mí me fascinan, creo que me lleva al punto final en la televisión, quizás a una conclusión de mi carrera con pasiones similares. Mi primera pasión fue con Saturday Night Live y la comedia y mi nueva pasión ahora son las cuestiones inexplicables e increíbles”.

Sobre el trabajo de investigación y la selección de casos para cada episodio de la serie, Aykroyd destacó que: “Algo que a mí me encanta de mi asociación con History es que el equipo de investigadores y de verificadores de hechos son impecables. Las fuentes que usamos en el programa están verificadas. Y somos un ejemplo de lo no falso y lo no generado por la IA. Buscamos y contamos por la verdad. Y la verdad que contamos es sobre eventos que sucedieron aquí en este planeta, que impactaron seres humanos de varias maneras diferentes, y, sobre todo, esto usado para el beneficio de ustedes y el mío de una forma muy entretenida. Así que, bueno, esto es lo que hace que mantengamos a las personas interesadas. Es al contar estos temas que son raros que suceden. En este caso, tenemos estos temas arquitectónicos, temas de sobrevivientes, tenemos un amplio rango de temas que vamos a incluir. Así que para mí, esta temporada la vamos a sostener y posiblemente otra también”.