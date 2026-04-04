El relato de Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, vuelve a sacudir la memoria colectiva al confirmar que el narcotraficante habría planeado secuestrar a Michael Jackson tras traerlo a Colombia.

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La serie revive un oscuro episodio que involucra a Pablo Escobar y Michael Jackson

En medio del estreno de una nueva producción documental en la plataforma Disney, un testimonio ha vuelto aponer bajo la lupa los excesos y la lógica violenta del narcotráfico en Colombia.

Se trata de la revelación hecha por Sebastián Marroquín (Juan Pablo Escobar Henao), hijo de Pablo Escobar, quien aseguró que su padre contempló un plan para secuestrar al cantante Michael Jackson, en la década de los ochenta.

La confesión aparece en la serie Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, estrenada el 1 de abril en plataformas como Disney+ y Hulu.

En esta producción, Marroquín, reconstruye su infancia dentro del entorno del cartel de Medellín, marcada por el miedo, la violencia y decisiones que estaban atravesadas por la criminalidad.

Según su relato, hacia 1988, durante la preparación de una fiesta de cumpleaños, el capo había considerado contratar al “Rey del Pop” para una presentación privada en Colombia.

La idea, en apariencia extravagante, escondía una intención mucho más oscura: pagar una suma millonaria por la visita del artista y posteriormente secuestrarlo para recuperar el dinero invertido.

El millonario plan de Pablo Escobar que iba más allá del fanatismo y reflejaba su visión contra EE. UU.

De acuerdo con el testimonio, Escobar habría estado dispuesto a desembolsar hasta tres millones de dólares para traer al cantante.

Sin embargo, el plan no respondía únicamente a un capricho personal o al fanatismo de su hijo, sino que, según se expone en la serie, también estaría ligado al rechazo que el narcotraficante sentía hacia figuras representativas de Estados Unidos.

El impacto de esta revelación no solo radica en la magnitud del plan, sino en las consecuencias emocionales que tuvo en el propio Marroquín.

En uno de los episodios, recuerda que al enterarse de la intención de su padre decidió renunciar a su admiración por el artista.

Esto, como una forma de evitar que la idea se materializara. “Fue él mismo el que me hizo sentir que todo aquello que yo amara estaría en peligro”, relata en la producción.

Sebastián Marroquín comparte su testimonio en la producción internacional Foto: YouTube @Holahulu

La historia, que durante años circuló como una leyenda urbana, adquiere ahora un nuevo nivel de credibilidad al provenir directamente del entorno familiar del narcotraficante.

El proyecto audiovisual insiste en que no se trata de una reivindicación del capo, sino de una mirada íntima a las consecuencias humanas de su legado.

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Marroquín ha señalado en entrevistas que la intención es mostrar la vida al interior de una familia marcada por la violencia, lejos de las narrativas que glorifican al narcotráfico.

La figura de Michael Jackson, ajena a este episodio en la práctica, emerge como un símbolo del alcance que el poder del narcotráfico llegó a tener en su momento.

El relato de su posible secuestro, ahora confirmado por el hijo del capo, se convierte en otra pieza inquietante dentro del rompecabezas de una de las épocas más violentas de la historia reciente de Colombia.