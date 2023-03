Esta es la serie que podrá verse nuevamente, completa y gratis

Este lunes 6 de marzo a las 9:00 p. m. se estrena en Colombia Vikingos, por el canal History 2. Después de 10 años de su estreno mundial, todas las temporadas podrán verse en el país de lunes a viernes.

Los fanáticos de esta producción podrán revivir completamente la leyenda de los vikingos, una producción que inicialmente se planeó como una miniserie de nueve capítulos, pero su éxito a nivel mundial la llevó a tener 80 capítulos adicionales.

Una serie llena de acción y de grandes sorpresas. - Foto: Cortesía: History

En rueda de prensa, en la que estuvo presente SEMANA, el director Michael Hirst señaló cómo nació esta historia que hoy ha cautivado a muchos espectadores.

“La historia empieza cuando yo, después de terminar de filmar la película “Elizabeth”, me pidieron que escriba algo sobre el rey Alfredo, el rey medieval que luchó contra los vikingos. Entonces investigué mucho sobre los vikingos y me di cuenta de que no sabía nada sobre ellos. Pensaba que sabía sobre los vikingos, pero no sabía nada. Entonces me fascinó su cultura, su paganismo, su democracia, todos los distintos aspectos de su vida. Esa película no se dio, pero cuando MGM se recompuso después de su bancarrota, necesitaban una nueva serie de televisión. Y entonces aceptaron trabajar con Vikings, la serie que yo había empezado a escribir, y después se vendió al History, que fue, creo, su primer drama”.

Ragnar es el protagonista de esta serie. - Foto: Cortesía: History

La historia de Vikingos está ambientada en Northumberland, en el noreste de Inglaterra en el año 793. El protagonista es Ragnar, un agricultor aventurero y hombre de familia que se siente frustrado por las políticas del conde Earl Haraldson (Gabriel Byrne), quien continúa enviando a su ejército del este a los estados bálticos pobres y Rusia en lugar de las nuevas tierras inexploradas del oeste. A medida que extiende el dominio escandinavo, Ragnar desafía a su líder, carente de visión y buscar así ser un auténtico rey.

Para los apasionados por las historias antigüas Vikingos es una serie llena de acción y muchos giros inesperados. - Foto: Cortesía: History

SINOPSIS EPISODIOS “VIKINGOS”

Temporada 1 (del 6 al 16 de marzo)

LUNES 6

RITOS DE INICIACIÓN

Ragnar decide emprender un viaje de iniciación junto a su hijo. Mientras tanto, cree que finalmente ha encontrado una manera de navegar barcos hacia el oeste. Sin embargo, sus creencias son consideradas una locura por el resto de los vikingos, por lo que elige ir en contra de la ley.

MARTES 7

LA FURIA DE LOS HOMBRES DEL NORTE

A pesar de que muchos lo consideran un loco, Ragnar Lothbrok tiene todo preparado para realizar su primer viaje hacia el oeste. Un heterogéneo grupo de aventureros se suma a su peligrosa empresa, dispuestos a poner en riesgo sus vidas para navegar hacia lo desconocido. ¿Serán bien recompensados?

MIÉRCOLES 8

DESPOSEÍDOS

Tras su exitoso viaje, Ragnar y su equipo regresan a casa repletos de riquezas. Earl Haraldson reclama la totalidad del tesoro, salvo por un artículo: Ragnar elige a Athelstan como su esclavo para aprender sobre Inglaterra.

JUEVES 09

JUICIO

Tras el éxito de la primera incursión, el grupo de vikingos comandados por Ragnar Lothbrok regresa a Inglaterra con la misión de descubrir qué otros tesoros tiene para ofrecer este nuevo mundo. Pero en esta oportunidad, Ragnar y su tripulación cuentan con el permiso y la bendición de Haraldson.

VIERNES 10

ASALTO

Mientras Ragnar Lothbrok y su tripulación continúan con su excursión en Inglaterra, un vidente visita al Conde Haraldson en el Gran Salón de Kattegat y le lee el futuro. La visión del adivino pone en alerta al líder vikingo: Ragnar Lothbrok planea su muerte. ¿Qué medidas tomará para evitarlo?

LUNES 13

EL ENTIERRO DE LOS MUERTOS

Tras descubrir que su hermano Rollo ha sido torturado por orden de Haraldson, Ragnar decide desafiarlo. El líder vikingo se niega, pero termina aceptando al recordar las palabras del adivino. Ladgerda, embarazada, teme por la vida de Ragnar que aún se encuentra débil y herido y le propone huir.

MARTES 14

EL RESCATE DE UN REY

Ragnar y sus hombres navegan río arriba a bordo de tres barcos vikingos hacia el corazón del poder en el este de Inglaterra: la Villa Real del Rey Aelle. Tras capturar al hermano del rey, exigen un pago para liberarlo. Mientras tanto, Ladgerda imparte justicia sabiamente en ausencia de su esposo.

MIÉRCOLES 15

SACRIFICIO

Ragnar y su familia realizan la tradicional peregrinación a Uppsala para rendir homenaje y agradecer a los dioses. Athelstan, invitado al viaje, descubre los sacrificios humanos. Además, el rey Horik le da la bienvenida a Ragnar, que le propone unir fuerzas para seguir saqueando a sus enemigos.

JUEVES 16

LA ELECCIÓN

A instancias del rey Horik, Ragnar organiza una misión diplomática a Gotaland (la actual Suecia) para resolver una disputa territorial con el líder de la zona, Jarl Borg. Mientras tanto, su aldea es devastada por la peste negra y Rollo considera una oferta de Borg para salir de la sombra de su hermano.