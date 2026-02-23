Televisión

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Los contenidos de la plataforma siguen conquistando a los usuarios, ofreciendo una amplia gama de géneros.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

23 de febrero de 2026, 12:54 p. m.
Netflix: películas para ver
Netflix: películas para ver Foto: Netflix - Norbit / Montaje SEMANA

La reconocida plataforma de streaming Netflix siguió fortaleciendo su catálogo con el avance de las temporadas, incorporando propuestas pensadas para cautivar a audiencias de distintos países.

Nuevos lanzamientos, producciones propias y contenidos que despiertan debate lograron escalar con rapidez entre los más vistos, manteniéndose por varios días en los primeros puestos de preferencia del público.

Contenidos para ver en Netflix hoy

La celda de los milagros

Tras ser enviado a prisión por un crimen que no cometió, un hombre lucha por probar su inocencia y así regresar junto a su hija, quien tiene que ser fuerte para valerse por sí misma.

Tornados

Un grupo de expertos, considerados cazadores de tormentas, se unen a una meteoróloga en Oklahoma para luchar contra varios tornados se unen, amenazando la vida de los habitantes de varios pueblos.

Aviso general: hermandad

Sao Paulo se ve azotada por una ola de violencia, por lo que una abogada con vínculos peligrosos tendrá que rescatar a su sobrina secuestrada, negociando con la policía para que la ayude.

Un mar de enredos

Un hombre rico sufre un accidente y pierde la memoria, lidiando con una mujer de la limpieza que se rebusca las formas para cobrarle lo que le debe. Todo da un giro inesperado, alcanzando a vivir aventuras.

Nacer para morir

Un ladrón de joyas hará todo lo posible por rescatar a su hija, quien fue secuestrada por una despiadada pandilla. El hombre llevará a cabo una serie de atracos, intentando salvarla de cualquier destino.

Norbit

Norbit, un tímido hombre, es obligado a casarse con Rasputia, quien lo llevará a vivir todo tipo de situaciones humillantes. La mujer, quien tiene un carácter fuerte, lo mantiene dominado y con miedo, hasta que algo sucede cuando él se reencuentra con el amor de su infancia.

En tierra de santos y pecadores

Un exsicario lidiará con unos terroristas del IRA que se fugaron, llegando al pueblo irlandés en el que habita. Tras arrepentirse, el sujeto tendrá que pasar momentos decisivos.

¡Uf! ¿Solo amigos?

Una joven se reencuentra con su mejor amigo, quien volvió de viaje comprometido. Luego de pasar unos días, los celos aparecen y ella tendrá que saberlos manejar.

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche

Esta historia en una mujer que todos los días amanece sin recuerdos del día anterior, por lo que acepta una cita con un tímido compañero de clases y tendrá que buscar la forma de que surja el amor con cada nuevo comienzo.

Noé

La famosa historia de la Biblia se materializa y muestra cómo un hombre asume la tarea de Dios ante el diluvio apocalíptico. Construye una arca con su familia y empareja animales de cada especie para salvarlas.

Netflix: Top 10 en Colombia
Netflix: Top 10 en Colombia Foto: Netflix

