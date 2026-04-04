Estrenos imperdibles que llegan a Netflix en la semana del 6 al 12 de abril de 2026

Con la mira puesta en no soltar a su audiencia, Netflix ya está preparando su próxima movida. La plataforma arrancará la segunda semana de abril con una nueva tanda de estrenos, buscando mantenerse en el centro de la conversación del streaming.

Estas son las mejores producciones de abril en ‘streaming’: el regreso de ‘Euphoria’ y el final de ‘The Boys’ aparecen en la lista

Para este mes, el servicio tiene listo un paquete de contenidos pensado para darle aire fresco a su catálogo y captar más miradas. La apuesta es bastante clara: un mix de series, películas y realities que se adapten a todos los gustos y a distintas formas de consumir contenido.

La oferta de Netflix por Warner Bros Discovery promete alterar el equilibrio del mercado audiovisual en Estados Unidos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Estrenos en Netflix del 6 al 12 de abril de 2026

Sheng Wang: purple (7 de abril)

Sheng Wang comparte sus opiniones sobre sostener comestibles, cómo mostrar valentía frente a los fantasmas de la casa y los peores ladrones de moras: ¡los hijos de sus amigos!

Al descubierto: jaque al rey (7 de abril)

¿Cómo fue que en una partida de ajedrez entre dos grandes maestros se convirtió en un escándalo de bolas anales? Este documental se adentra en una historia más extraña que la ficción.

Confía en mí: el falso profeta (8 de abril)

En esta serie documental de crímenes reales, una cineasta experta en cultos se infiltra en una secta polígama para exponer a un profeta autoproclamado y llevarlo ante la justicia.

Bandi (9 de abril)

Tras la muerte de su madre, un grupo de huérfanos de Martinica lucha por salir adelante, lo que lleva a algunos de ellos a delinquir para permanecer juntos.

Errores épicos (9 de abril)

Dos hermanos muy incompetentes se ven obligados a trabajar para gente muy peligrosa... y acaban convirtiéndose en el dúo más desorganizado del crimen organizado.

18 rosas (9 de abril)

Una chica que sueña con una fiesta de debut perfecta hace un trato con un compañero solitario, pero ciertos sentimientos inesperados podrían destruir sus planes.

Rabo de peixe (10 de abril)

Para Eduardo, un barco cargado de cocaína que naufraga cerca de la isla donde vive podría ser una riesgosa pero emocionante oportunidad de ganar dinero y cumplir sueños.

Embestida (10 de abril)

Tras la inundación causada por un fuerte huracán, los residentes de un pueblo deben luchar por sobrevivir a las aguas llenas de tiburones hambrientos.

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov (11 de abril)

Tyson Fury está de regreso. El excampeón de peso pesado vuelve para una pelea de box contra Arslanbek Makhmudov, en vivo desde el Reino Unido.

En casa de los Fury (12 de abril)

En este cálido y conmovedor reality show, el campeón invicto de peso pesado Tyson Fury experimenta las excentricidades de la vida familiar tras dejar el boxeo.