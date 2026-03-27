Estrenos que llegan a Disney+ en abril de 2026 a Colombia: películas y series que no debe perderse

Disney Plus ya tiene todo listo para arrancar abril de 2026 con una nueva tanda de estrenos pensados para mantener enganchados a sus usuarios.

La plataforma apunta a renovar su catálogo desde el inicio del mes, buscando que la audiencia siempre tenga algo nuevo por ver.

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Como parte de esta estrategia, el servicio de streaming prepara la llegada de varias producciones que se irán sumando progresivamente. La idea es clara: no perder la atención de sus suscriptores en un mercado cada vez más competitivo.

En esta nueva ola de contenidos habrá de todo un poco. Desde series y películas hasta programas diseñados para distintos gustos, con propuestas que buscan adaptarse a diferentes estilos de consumo y preferencias del público.

Estrenos de Disney+ en abril de 2026 Foto: DISNEY

Estrenos en Disney+ para el mes de abril

Dear Killer Nannies: criado por sicarios (1 de abril)

Juampi, el hijo de Pablo Escobar, tiene una infancia atípica y vive rodeado de lujos y sicarios que actúan como sus “nannies”. Idealiza a su padre y lo ve como un benefactor, pero a medida que crece empieza a entender que su papá es en realidad un bandido. A lo largo de los años deberá enfrentar el peso de su apellido y decidir si quiere continuar el legado familiar o empezar de cero una vida nueva.

Pizza movie (3 de abril)

Un grupo de estudiantes universitarios baja al vestíbulo de su residencia para pedir una pizza a domicilio. Solo hay un problema: están locamente colocados con una droga casera, lo que convierte su simple bajada por dos tramos de escaleras en una búsqueda de transformación mental.

Star Wars: Maul - Señor de las sombras (6 de abril)

Ambientada después de los hechos de La guerra de los Clones, Maul planea reconstruir su sindicato criminal en un planeta ignorado por el imperio. Ahí se cruza con una joven Padawan Jedi decepcionada, que podría ser la aprendiz que busca para ayudarlo en su incansable búsqueda de venganza.

Los testamentos de las hijas de Gilead (7 de abril)

Los testamentos, la continuación de El cuento de la criada, es un drama sobre el paso a la adultez ambientado en Gilead. La historia sigue a dos adolescentes: la devota y obediente Agnes Mackenzie y Daisy, una conversa recién llegada de fuera de las fronteras de Gilead.

Malcolm: de mal en peor (9 de abril)

Han pasado veinte años desde que vimos a Malcolm y su familia, y después de tanto tiempo, no han aprendido absolutamente nada.

La nena (12 de abril)

Tercera temporada, 8 episodios. Meses después de los sucesos de La Red Púrpura, la cacería no ha terminado. Tras la muerte de Lucas, Elena Blanco ha desaparecido. Solo Mariajo conoce su paradero, manteniéndolo en secreto incluso para el resto del equipo. La lucha contra La Red le arrebató demasiado y en un intento desesperado por recuperar el control de su vida dejó atrás la BAC.