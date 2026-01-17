Estrenos que llegan a Netflix del 19 al 23 de enero de 2026

La industria del entretenimiento vía streaming inicia el año con una notable inyección de frescura, gracias a la más reciente actualización de contenidos de Netflix.

Entre el 19 y el 23 de enero, la plataforma añade a su base una variada selección de títulos que abarcan desde documentales y piezas animadas hasta largometrajes y formatos de reality show.

Con estos nuevos estrenos que llegan al gigante Netflix, las familias y los amigos pueden reunirse para disfrutar de cada uno de los títulos que se lanzarán día por día.

Actualización y estrenos en la parrilla de Netflix Foto: NurPhoto via Getty Images

Estrenos de Netflix en la semana del 19 al 23 de enero de 2026

Increíble: una serie documental (20 de enero)

De WrestleMania a SummerSlam, asómate detrás de las cámaras mientras las Superestrellas de la WWE y el resto del equipo montan los espectáculos más fabulosos.

Cielo para dos (20 de enero)

Siempre listos para el coqueteo, estos solteros y solteras buscan el amor en una isla desierta, de la que solo pueden escapar como parejas en citas de ensueño.

Star Search (20 de enero)

Más talento. Mucho más en juego. Tu voto. El anfitrión Anthony Anderson conduce la icónica serie de competencia para una nueva generación... ¡en vivo! La búsqueda ya empezó.

Queer eye (21 de enero)

¡Prepara los pañuelos descartables! Esta temporada, los Fab 5 te traen consejos únicos, emotivas transformaciones y revelaciones que te dejarán lagrimeando.

Secuestros: Elizabeth Smart (21 de enero)

En este documental, con material inédito, Elizabeth Smart relata con sus propias palabras el horrible secuestro de su hogar en Utah del que fue víctima a los 14 años.

Free Bert (22 de enero)

Un padre católico, su esposa y sus hijas, que al igual que él no se callan nada, desatan un gran revuelo cuando intentan encajar en una nueva escuela de élite.

Bailando sobre hielo (22 de enero)

Una ex patinadora artística regresa a la pista con una nueva pareja..., aunque no olvida a su excompañero, su primer amor.

De las cenizas: bajo tierra (22 de enero)

Tras quedar atrapadas en un foso durante una tormenta, tres estudiantes de una escuela para chicas deben enfrentar sus conflictos personales mientras luchan por sobrevivir.

La princesa Kaguya del cosmos (22 de enero)

La vida de Iroha se sale de órbita cuando Kaguya, una chica que viene de la Luna, se muda con ella y la convence de actuar juntas en un mundo virtual.

El cautivo (23 de enero)

Argelia, 1575. El joven preso Miguel de Cervantes recurre a su ingenio y habilidades narrativas para sobrevivir al cautiverio y planear un escape arriesgado.

El falsario (23 de enero)

Un artista en ciernes se convierte en un experto falsario para bandas criminales en la Roma de los años setenta. Drama inspirado en hechos reales.

Rascacielos en vivo (23 de enero)

En este emocionante evento en vivo en Taipei, Taiwán, el famoso escalador en solitario libre Alex Honnold intenta llegar a la cima de uno de los rascacielos más altos del mundo.