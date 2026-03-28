Estrenos que llegan a Netflix en la primera semana de abril: estas producciones estarán disponibles del 1 al 5 del mes

Netflix no se queda quieto y ya alista su siguiente jugada para mantener a su audiencia enganchada.

Golpe al bolsillo: Netflix aumenta los precios de suscripción en todos sus planes; ¿afectará a Colombia?

En los últimos días de marzo empezará a mover su nueva tanda de estrenos, con la que busca seguir marcando el ritmo en la conversación del streaming.

De cara a abril, la plataforma tiene preparado un paquete de contenidos pensado para refrescar su catálogo y atraer miradas.

La estrategia es clara: ofrecer un menú variado que combine series, películas y realities, con opciones para todo tipo de gustos y formas de ver.

Netflix es una de las plataformas de streaming que los colombianos pueden adquirir. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Qué ver en Netflix la primera semana de abril?

Series

El amor en el espectro autista (1 de abril)

En esta serie documental romántico, personas con trastornos del espectro autista buscan el amor y navegan por el mundo de las citas y las relaciones.

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Dorohedoro (1 de abril)

Caimán no recuerda cómo terminó con una cabeza de reptil, pero está decidido a revertir la maldición asesinando al Hechicero responsable..., cueste lo que cueste.

Los pecados de Kujo (2 de abril)

Desde matones hasta yakuzas, el abogado Taiza Kujo defiende a lo peor de la sociedad con la ayuda de su colega Karasuma, que cuestiona su ética.

Rompiendo el hielo (2 de abril)

A Koyuki le cuesta trabajo conectar con otros. Preferiría pasar sus años escolares sola..., hasta que aparece Minato, que decide derretir los muros de hielo a su alrededor.

Besos, Kitty (2 de abril)

Siguiendo la voz de su corazón, Kitty, la celestina, llega a una escuela en Seúl. Allí, descubre que la vida, el amor y la familia son más complicados de lo que imaginaba.

El agente divino (2 de abril)

Ho Chieh, un exdrogadicto, lucha contra demonios en la Tierra. Tras descubrir el plan de un viejo enemigo para llevar a cabo una segunda invasión, debe luchar para salvar a la humanidad.

Clanes (3 de abril)

Tras descubrir la doble vida de su padre, una abogada en busca de venganza se infiltra en un cártel de Galicia..., pero termina involucrándose con un peligroso mafioso.

Mar de fondo (3 de abril)

A lo largo de un tenso verano en la costa belga, un grupo de amigos ricos se enfrenta a la dura realidad del mundo adulto, el amor y las expectativas de la sociedad.

Perros de caza ( 3 de abril)

Para enfrentarse a enemigos despiadados con sed de violencia, dos jóvenes boxeadores hacen equipo y arriesgan su vida para hacer justicia y proteger a sus seres queridos.

Películas

Comer, rezar, ladrar (1 de abril)

Cinco excéntricos dueños de perros buscan ayuda para lidiar con sus amigos peludos. Tras probar de todo, se aferran a su última esperanza: un curso intensivo con Nodon, un carismático y celebérrimo adiestrador que vive en las montañas del Tirol. El peculiar grupo está formado por Úrsula, una política que detesta a los perros pero ha adoptado a la testaruda Brenda para lavar su imagen; la cándida Babs y su indómito perrazo, Torsten; Ziggy y Helmut, una pareja mal avenida dueña de una yorkshire terrier llamada Gaga a la que tienen demasiado mimada; y, por último pero no por ello menos importante, el introvertido Hakan, que desconfía de su insegura pastora belga, Roxy.

El último gigante (1 de abril)

Narra la historia de Boris, un carismático guía en las Cataratas del Iguazú, que ve tambalear su mundo cuando el padre que nunca estuvo regresa a su vida. Lo que comienza como un reencuentro incómodo, se convierte en un viaje íntimo de sanación, donde ambos deberán enfrentar el pasado para descubrir si es posible reconstruir el vínculo y darse una segunda oportunidad como padre e hijo.

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La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson (3 de abril)

Retrato íntimo de la ciclista Moriah Wilson, criada por una familia feroz y cariñosa, cuyo singular empuje la impulsó a la brillantez atlética antes de que su vida se viera trágicamente truncada por un asesinato.

Sobran las palabras (3 de abril)

Como única persona oyente de una familia sorda, una tímida adolescente descubre su don para el canto, lo que la obliga a elegir entre el deber y encontrar su propio camino.