‘House of the Dragon’: arranca una nueva etapa de la serie y anuncian inicio de rodajes de la segunda temporada

House of the Dragon marcó historia en 2022 con el estreno de su primera temporada, una entrega cargada de suspenso, pasos necesarios para conocer a los protagonistas y un desarrollo sorpresivo que despertó miles de reacciones en los fans.

Con el cierre de esta etapa, los usuarios de las plataformas digitales quedaron al pendiente de qué otros detalles salían a la luz con respecto a la continuación.

Tras el anuncio sobre la llegada de la segunda temporada en 2024, debido a los cambios en el cronograma y organización de la producción, los fanáticos decidieron indagar y esperar con atención las noticias relacionadas con el elenco y el guion que se manejaría. Los integrantes de proyecto no se pronunciaron al respecto, dejando en el aire las posibilidades que se incluirían en la trama.

Sin embargo, recientemente, varias personas quedaron sin palabras al confirmarse, de forma oficial, que arrancaron las grabaciones de la segunda temporada de House of the Dragon, donde se verá un poco más del desarrollo hacia la famosa ‘Danza de dragones’. El cocreador, Ryan Condal, anunció el inicio de los rodajes, los cuales incluirán talentos protagonistas como Emma D’Arcy y Matt Smith.

“House of the Dragon ha vuelto. Estamos encantados de volver a rodar con miembros de nuestra familia original, así como con nuevos talentos a ambos lados de la cámara. Todos sus personajes favoritos pronto conspirarán en las mesas del consejo, marcharán con sus ejércitos y montarán sus dragones hacia la batalla. Estamos impacientes por compartir lo que tenemos preparado”, dijo Ryan Condal, productor ejecutivo y showrunner de la serie.

La noticia también se dio a conocer a través de una publicación de redes sociales, donde se enfocó el famoso Trono de Hierro, donde se sientan los reyes Targaryen.

Entre los otros actores que estarán en la producción destacan Olivia Cooke, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Ewan Mitchell y Tom Glynn-Carney.

Olivia Cooke confesó cuál fue su escena más complicada en ‘House of the Dragon’

Algunos portales se enfocaron en conocer detalles de los rodajes y el trabajo que se llevó a cabo en este proyecto. Vader News mencionó declaraciones que brindó Olivia Cooke, intérprete de Alicent Hightower en House of the Dragon, sobre su participación en la serie, enfocándose en la escena más difícil que grabó.

Según registró el portal, para Cooke el momento más complejo de plasmar en las cámaras fue cuando su personaje descubrió que su hijo, Aegon, violó a una de las sirvientas del castillo. Al enterarse de esto, la reina va camino a los aposentos de su primogénito para reclamarle y hacerlo caer en cuenta del problema en el que estaba.

Olivia Cooke como Alicent Hightower: La hija de Otto Hightower, La Mano del Rey, y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y de su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortés como una aguda perspicacia política. Rhys Ifans como Otto Hightower: Ser Otto, La Mano del Rey, sirve leal y fielmente a su rey junto a su reino. Según Otto, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono. - Foto: HBO

Al ver que su hijo no reaccionaba y no se percataba de la situación, Alicent lo golpea en el rostro y se muestra afligida por los comportamientos del que se convirtió después en el heredero al trono.

“Creo que el episodio ocho, la escena con Dyana donde me dice que mi hijo la violó… y luego también tuve que golpear a Tom Glynn-Carey (intérprete de Aegon Targaryen) muy fuerte en la escena. Fue de lo más difícil del programa para mí”, dijo Olivia.

“Al inicio obviamente por la trama y la historia que cuenta, pero luego porque golpear a alguien no es lo mío”, agregó.

No obstante, es importante recordar que, meses atrás, Olivia Cooke concedió una entrevista a Variety sobre su trabajo en House of the Dragon, hablando sobre el futuro de su personaje y una incómoda escena que realizó con Matthew Needham, intérprete de Larys Strong. En aquel episodio se observa al hombre soltando información sobre espías en el castillo, por lo que la Alicent Hightower le muestra los pies y él comienza a estimularse sus partes íntimas.

“¿Quién tenía el poder real en esa escena, Alicent o Larys?”, le preguntaron a la actriz.

“Ella sabe lo que Larys puede hacer, lo poderoso que es y cómo no vacilará en matar a toda su familia para poder progresar en la corte. La dinámica cambia ligeramente todo el tiempo en la escena. Probablemente, él tiene más peso. Es difícil, porque ella no tiene más remedio que estar de acuerdo con muchas de las cosas que él hace. Ella necesita la información”, respondió la artista.

En sus declaraciones al medio, la celebridad agregó que este fue el único camino al que optó la reina, teniendo en cuenta que estaba rodeada de malas fichas y personajes con intenciones turbias. La necesidad de información la llevó a acceder y seguir el juego de uno de los hombres más influyentes y ‘peligrosos’ del reino.