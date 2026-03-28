La película de ciencia ficción que rompió todos los récords; ahora es el mayor estreno del año en Estados Unidos

Bajo el título Proyecto Fin del Mundo, (Project Hail Mary, en inglés), la nueva película dirigida por Phil Lord y Chris Miller llegó a las salas de cine colombianas en marzo, consolidándose hasta ahora como el mayor estreno del año en Estados Unidos.

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Su debut en el país tuvo lugar el pasado 19 de marzo, siendo la nueva sensación de las carteleras tras al rotundo éxito obtenido en el territorio estadounidense, donde logró superar todas las expectativas del público.

En países como España, la cinta se estrenó bajo el título Proyecto Salvación. Protagonizada por Ryan Gosling, se trata de la adaptación cinematográfica del libro Project Hail Mary, de Andy Weir, el mismo autor de The Martian y Artemis.

La historia sigue la aventura de Ryland Grace (Ryan Gosling), un profesor de ciencias con poca confianza en sí mismo, cuya vida da un giro inesperado al ser reclutado por la NASA para participar en una importante investigación.

Allí, su misión es descubrir lo que está consumiendo la energía del Sol y provocando una glaciación en la Tierra. Para lograrlo, Grace deberá utilizar todo su ingenio e inteligencia con el propósito de salvar a la humanidad y todo lo que habita en el planeta.

Esta es la sinopsis oficial y completa de Proyecto Fin del Mundo:

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol.

Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.

Una cinta que rompe récord

Además de posicionarse como el estreno más exitoso del año en Norteamérica hasta el momento, la película también se convirtió en la mejor apertura de un filme en Amazon MGM Studios.

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Sumado a esto, en su primer fin de semana en cartelera, alcanzó 140.9 millones de dólares, aún cuando las previsiones apuntaban a que conseguiría unos 63 millones de dólares en Estados Unidos; sin embargo, la cifra real terminó sorprendiendo a muchos, destaca el sitio especializado SensaCine.

En la crítica de este medio, la cinta recibió una nota de 4,5/5 estrellas, destacando que es “una entrañable, emocionante y divertida ‘buddy movie’ con un Ryan Gosling tan carismático que, solo con su actuación, hace que nos enamoremos de un trozo de roca”.