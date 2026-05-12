La serie de HBO Max con 36 millones de espectadores que superó a ‘The Pitt’

La batalla por el liderazgo del streaming tiene un nuevo ganador. HBO Max confirmó que El caballero de los siete reinos, la más reciente producción ambientada en el universo de Game of Thrones, se convirtió en el mayor éxito actual de la plataforma, dejando atrás el sólido rendimiento de The Pitt, el drama médico protagonizado por Noah Wyle.

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El dato fue revelado por Warner Bros. Discovery durante un informe dirigido a accionistas y rápidamente generó impacto en la industria audiovisual.

Hasta ahora, The Pitt era considerada una de las producciones más exitosas de HBO Max en 2026, con un promedio cercano a los 20 millones de espectadores por capítulo, además de convertirse en uno de los dramas médicos más comentados del año.

'The Pitt' en su frenética acción. Foto: Warrick Page/HBOMAX. Foto: Warrick Page/MAX

La serie médica, encabezada por Noah Wyle, logró consolidarse gracias a un enfoque realista sobre la atención hospitalaria en situaciones extremas. Su segunda temporada incluso registró un crecimiento cercano al 50 % con respecto a la primera entrega, según reportes de la propia plataforma.

Sin embargo, el fenómeno medieval de HBO terminó imponiéndose. El caballero de los siete reinos no solo superó los números de The Pitt, sino que prácticamente duplicó su audiencia promedio, consolidando el enorme poder de convocatoria que todavía conserva el universo creado por George R. R. Martin.

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A Knight of the Seven Kingdoms / El Caballero de los Siete Reinos HBO Max Foto: Steffan Hill / HBO

La serie alcanzó un promedio de 36 millones de espectadores por episodio a nivel global. La serie se estrenó oficialmente el 18 de enero de 2026 en HBO y HBO Max, aunque tuvo una premiere especial días antes en Berlín.

La primera temporada estuvo compuesta por seis episodios y adaptó las historias de Dunk y Egg, una colección de novelas cortas escritas por Martin y ambientadas aproximadamente cien años antes de los acontecimientos narrados en Game of Thrones.

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La trama sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, un caballero errante de origen humilde interpretado por Peter Claffey, quien inicia un viaje por Poniente acompañado de un joven escudero llamado Egg, papel encarnado por Dexter Sol Ansell.

Lo que parece una simple historia de caballería pronto adquiere una dimensión política y emocional mucho más profunda, ya que Egg es en realidad Aegon Targaryen, futuro rey de los Siete Reinos.

‘El caballero de los Siete Reinos’ hace historia con su episodio 5: los fans se rinden ante el spin-off Foto: HBO Max

A diferencia de Game of Thrones o House of the Dragon, esta nueva producción apostó por una narrativa más íntima y humana.

Los creadores evitaron centrar la historia en grandes guerras o dragones y, en cambio, privilegiaron el desarrollo de personajes, el humor y la relación entre los protagonistas. Precisamente ese enfoque fue uno de los aspectos más destacados por la crítica especializada.

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El elenco también incluye a Daniel Ings, Finn Bennett, Bertie Carvel, Sam Spruell y Tanzyn Crawford, entre otros actores que dieron vida a los distintos personajes del recorrido de Dunk y Egg por Poniente.

La química entre Claffey y Ansell fue señalada como uno de los pilares del éxito de la serie.

Dexter Sol Ansell, como Egg, se roba todas las escenas de las que hace parte. Foto: Steffan Hill / HBO

Las cifras acompañaron desde el comienzo. El episodio estreno reunió 6,7 millones de espectadores en Estados Unidos durante sus primeros tres días de emisión, convirtiéndose en el tercer mejor debut en la historia de HBO Max para una serie original.

Posteriormente, el crecimiento fue constante hasta alcanzar el promedio global de 36 millones de espectadores por capítulo reportado por Warner.

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El fenómeno fue tan contundente que HBO ya confirmó oficialmente una segunda temporada, basada en La espada leal, la siguiente historia escrita por George R. R. Martin.

Incluso, medios especializados adelantaron que el estudio planea convertir la saga en una franquicia anual dentro del universo televisivo de Poniente.