Las tres películas de Netflix que debería ver si le gustó ‘La celda de los milagros’

La plataforma de streaming Netflix estrenó este mes de febrero La celda de los milagros, una película mexicana de drama contemporáneo protagonizada por Omar Chaparro. Desde su lanzamiento, la producción — de un poco más de 90 minutos de duración —, se ha consolidado como uno de los títulos más comentados del catálogo, logrando posicionarse en el top 10 de lo más visto.

“Luego de que lo enviaran a prisión por un crimen que no cometió, un padre devoto lucha por probar su inocencia, mientras su hija pequeña debe aprender a valerse por sí misma”, señala la sinopsis de esta cinta dirigida por Ana Lorena Pérez Ríos y escrita por Patricio Saiz.

El elenco, encabezado por Omar Chaparro en el papel protagónico de Héctor, se complementa con Mariana Calderón como Alma; Natalia Reyes como Ingrid; Sofía Álvarez en el rol de Yadira; Felipe Camargo como Sombrilla; Jorge A. Jiménez en el papel del Capitán Avilés.

También sobresalen en la lista Arturo Ríos como Iván; Solkin Ruz en la piel del Guardia García; Gustavo Sánchez Parra como El Tigre; Biassini Segura interpretando a Pedro, y Marco Treviño como el director Navarro.

Así que si ya se la vio y quedó con ganas de más historias similares, a continuación se mencionan tres películas recomendadas y disponibles en la misma plataforma que comparten una temática o tono cercano en su trama.

1. ‘Milagro en la celda 7′

Origen: Turquía

Turquía Sinopsis: Un hombre con discapacidad intelectual es injustamente encarcelado por la muerte de una niña, y debe demostrar su inocencia para poder estar de nuevo con su hija.

Un hombre con discapacidad intelectual es injustamente encarcelado por la muerte de una niña, y debe demostrar su inocencia para poder estar de nuevo con su hija. Dirección: Mehmet Ada Öztekin

Mehmet Ada Öztekin Duración: 132 minutos.

132 minutos. Reparto: Aras Bulut Iynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal, Celile Toyon Uysal, Ilker Aksum, Mesut Akusta, entre otros.

2. ‘El juicio de los 7 de Chicago’

Origen: Estados Unidos

Estados Unidos Sinopsis: En 1969 se celebró uno de los juicios más populares de la Historia de Estados Unidos, en el que siete individuos detenidos durante una manifestación en contra de la guerra de Vietnam fueron juzgados tras ser acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional.

Su arresto se produjo a consecuencia de unos disturbios contra la policía y el juicio, impulsado por el nuevo fiscal general, fue claramente político, dando lugar a una serie de conflictos sociales -manifestaciones, movimientos ciudadanos, impulso de los derechos civiles- que pasarían a la posteridad en una época de grandes cambios en los Estados Unidos.

Dirección: Aaron Sorkin

Aaron Sorkin Duración: 129 minutos.

129 minutos. Reparto: Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Mark Rylance, Frank Langella, Joseph Gordon-Levitt, Jeremy Strong y otros grandes talentos.

3. Pacto de fuga

Origen: Chile

Chile Sinopsis: Trata de la fuga carcelaria de medio centenar de reos de la Cárcel Pública de Santiago, planeada y perpetrada por 24 presos que cavaron un túnel de más de 80 metros de largo, escondiendo 55 toneladas de tierra dentro del penal, lo que les tomó más de un año de construcción, utilizando sólo un destornillador.

Ni los presos comunes de las celdas cercanas, ni los gendarmes que los vigilaban a diario descubrieron el plan que llevaría a 49 reclusos a alcanzar la libertad en uno de los escapes más sorprendentes de la historia penal chilena.

Dirección: David Albala

David Albala Duración: 138 minutos.

138 minutos. Reparto: Benjamín Vicuña, Amparo Noguera, Patricio Contreras, Francisca Gavilán, Eusebio Arenas y Mateo Iribarren, entre otros.