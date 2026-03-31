Netflix sigue moviéndose sin pausa y ya tiene lista su próxima jugada para no soltar a su audiencia.

Pensando en abril, la plataforma prepara un combo de siete estrenos con los que busca renovar su catálogo y volver a captar la atención de los usuarios.

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Pero la cosa arranca antes: en los últimos días de marzo comenzará a soltar este nuevo paquete de contenidos, con la idea de seguir marcando la conversación en el mundo del streaming.

La estrategia es clara: ofrecer un menú variado que combine series, películas y realities, con opciones para todo tipo de gustos y formas de ver.

Siete estrenos imprescindibles que llegan a Netflix en abril

Errores épicos

Dos hermanos muy incompetentes se ven obligados a trabajar para gente muy peligrosa… y acaban convirtiéndose en el dúo más desorganizado del crimen organizado.

Elenco: Daniel Levy, Taylor Ortega y Laurie Metcalf.

Embestida

Tras la inundación causada por un fuerte huracán, los residentes de un pueblo deben luchar por sobrevivir a las aguas llenas de tiburones hambrientos.

Elenco: Phoebe Dynevor, Whitney Peak y Djimon Hounsou.

Bronca (Temporada 2)

Un contratista fracasado y una empresaria descontenta se enfrentan en un incidente de furia al volante que se sale de control y saca lo peor de ellos.

Elenco: Oscar Isaac, Carey Mulligan y Charles Melton.

Machos Alfa (Temporada 5)

Pedro, Luis, Raúl y Santi son cuatro amigos que se sienten perdidos en la nueva era del empoderamiento femenino y que luchan por adaptarse, cada uno a su propia y caótica manera.

Elenco: Gorka Otxoa, Fele Martínez y Fernando Gil.

Una nueva jugada (Temporada 2)

Una exfiestera debe demostrar su valía como empresaria cuando la ponen a cargo del equipo profesional de baloncesto de su familia.

Elenco: Kate Hudson, Drew Tarver y Scott MacArthur.

Apex

Una mujer en duelo que busca poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana queda atrapada en un retorcido juego mortal con un asesino que la considera su presa.

Elenco: Charlize Theron, Taron Egerton y Eric Bana

El fuego de la venganza

Un exagente de la CIA con un pasado que lo atormenta no se detendrá ante nada para rescatar a una niña de una banda de secuestradores en Ciudad de México.

Elenco: Denzel Washington, Dakota Fanning y Christopher Walken.