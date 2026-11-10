Miniserie paraliza Netflix: tiene tres capítulos y suma más de cinco millones de vistas

Las producciones inspiradas en historias reales del narcotráfico siguen despertando interés entre los usuarios de Netflix. Una de las apuestas recientes de la plataforma es La caída de El Mayo: Miniserie, un documental que consiguió posicionarse entre los contenidos más reproducidos del servicio de streaming y captar la atención del público en diferentes partes del mundo.

Netflix paraliza con exitosa miniserie: es número uno en el top global y suma más de 17 millones de vistas

La producción alcanzó el tercer lugar del listado global de series de habla no inglesa más vistas, con cerca de 5,2 millones de reproducciones durante su primera semana en el ranking, correspondiente al periodo del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Además, logró ocupar el primer puesto en cinco países y apareció en los listados de los diez contenidos más vistos de 43 territorios.

El interés por la producción también está relacionado con la historia que lleva a la pantalla. La miniserie reconstruye la trayectoria de Ismael Zambada García, conocido como ‘El Mayo’, uno de los principales líderes del narcotráfico mexicano y cofundador del cartel de Sinaloa junto a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Uno de los acontecimientos centrales del documental es su sorpresiva detención, ocurrida el 25 de julio de 2024, cuando llegó a Estados Unidos en un avión privado acompañado de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’. El episodio despertó numerosas preguntas sobre las circunstancias de su traslado y las posibles traiciones que habrían rodeado su captura.

Con tres capítulos, la producción ofrece una reconstrucción periodística de los acontecimientos que marcaron el ascenso y la caída de uno de los narcotraficantes que consiguió evadir a las autoridades durante décadas.

Bajo la dirección de Darren Foster y Miguel Fernández Flores, el proyecto reúne testimonios de personas que tuvieron algún vínculo con los hechos, además de documentos judiciales, archivos y material que permite examinar las conexiones del cartel y las consecuencias de sus disputas internas.

La propuesta busca ir más allá de la captura de Zambada y explicar el entramado criminal que construyó durante años, así como las repercusiones que dejó su detención en México y Estados Unidos.

El desempeño de La caída de El Mayo confirma el interés de los suscriptores por las producciones documentales relacionadas con personajes y acontecimientos que han tenido repercusiones internacionales. Su llegada a los primeros lugares del ranking convierte a esta miniserie en uno de los títulos destacados de Netflix durante noviembre de 2026.