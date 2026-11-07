‘Palacio’ de Netflix revive la herida que Colombia no ha podido cerrar en 41 años del holocausto

El 6 de noviembre de 1985, el M-19 ingresó por la fuerza al Palacio de Justicia y tomó como rehenes a más de 300 personas, entre ellas magistrados de la Corte Suprema. Al día siguiente, el Ejército retomó el edificio. Murieron o desaparecieron al menos 94 personas, entre magistrados, guerrilleros, civiles y militares. La búsqueda de justicia de sus familiares continúa. A 41 años de aquellos hechos, Palacio, la serie de Netflix inspirada en hechos reales y estrenada el 6 de noviembre de 2026, vuelve sobre una herida abierta.

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Santiago Alarcón interpreta al magistrado Alfonso Reyes Echandía; Robinson Díaz, al presidente Belisario Betancur; Natalia Reyes, a la defensora de derechos humanos Pilar Navarrete; Luna Baxter, a la periodista Olga Behar; Mariana Gómez, a alias La Mona, guerrillera del M-19 y única sobreviviente de la toma; Nicole Santamaría, a la jueza Ángela María Buitrago; y Andrés Castañeda, al abogado de las víctimas Eduardo Umaña. En conversación con SEMANA, los actores insisten en escuchar, recordar y comprender la complejidad de lo ocurrido.

Una herida que exige conversación

SEMANA conversó con los actores de ‘Palacio’, la miniserie de ficción que recuerda la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985 en Colombia. Foto: Netflix

Andrés Castañeda considera doloroso pero necesario mirar el pasado de frente. “Llevamos 41 años con Pilar Navarrete, los colectivos de familiares de desaparecidos y los hijos de los magistrados, como Elena, que llevan años investigando o tratando de saber qué ocurrió. Es una necesidad de país: mirarnos y decir ‘dígame la verdad para que yo pueda seguir adelante’. Por fea u horrorosa que sea, la verdad es necesaria”, asegura el actor frente a un hecho histórico en donde la memoria se disputa entre vencedores y vencidos.

Palacio, la serie de ficción basada en hechos reales, responde a una necesidad colectiva: la de preguntar qué pasó. Castañeda enlaza la búsqueda con la frase que atribuye a Umaña: “Pase lo que pase, la verdad va a salir a la luz”.

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Por su parte, Natalia Reyes, intérprete de Pilar Navarrete, propone detenerse antes de juzgar. En un presente polarizado, la ficción plantea preguntas y complejiza una conversación reducida a vencedores y vencidos, víctimas y victimarios. “Nosotros queremos que la serie constituya una invitación a la pausa, a no reaccionar, a no juzgar y a no señalar, porque la producción realmente no emite juicios ni pretende tener la verdad absoluta; 41 años después hay más preguntas que respuestas. Ojalá despierte la curiosidad y nos dé la valentía de poner el dedo en la herida, porque duele y nos cuesta vernos y contarnos”.

SEMANA conversó con los actores de ‘Palacio’, la miniserie de ficción que recuerda la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985 en Colombia. Foto: Netflix

Para Reyes, la memoria no es ideología, sino un derecho y una necesidad humana. Los personajes homenajean a personas reales y encarnan causas colectivas: el periodismo, la búsqueda de desaparecidos, las madres que enfrentaron el conflicto y los abogados que defendieron a otros.

La verdad desde otras voces

SEMANA conversó con los actores de ‘Palacio’, la miniserie de ficción que recuerda la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985 en Colombia. Foto: Netflix

Luna Baxter interpreta a Olga Behar, cuya labor y su libro Noches de humo inspiraron parte del relato. El personaje ofrece una perspectiva narrativa y recuerda que el periodismo riguroso integra la memoria social. “Pienso que también es una invitación a un periodismo no solamente serio, sino profundo. Vivimos una dinámica en redes sociales donde todo dura 15 segundos y creemos saber de todo sin profundizar. El periodismo riguroso es la narración que nos queda como sociedad”.

Baxter contrasta el trabajo análogo, dependiente de soportes físicos, con las herramientas actuales: deben servir para investigar a fondo y buscar la verdad. Por eso el trabajo de Behar convoca a recuperar el rigor.

SEMANA conversó con los actores de ‘Palacio’, la miniserie de ficción que recuerda la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985 en Colombia. Foto: Netflix

Mariana Gómez aborda a Clara Helena Enciso, conocida como ‘La Mona’, desde la contradicción. Comprenderla, antes que juzgarla, la llevó a mirar a una universitaria de clase media que estudió derecho y creyó que la lucha armada podía ser una respuesta. “Hay algo muy valioso en nuestro oficio y es que, al no poder juzgar al personaje, como actriz no te queda otra alternativa que tratar de comprenderlo. Si bien no termino de entender muchas de sus decisiones, pude ponerme en los zapatos de una mujer sumamente compleja y contradictoria, como muchos de nosotros”.

Según una conversación directa con Olga, ‘La Mona’ terminó sus días sola, triste y consumida por el dolor. Para Gómez, ese desenlace retrata las consecuencias del conflicto y el abandono de la vía armada.

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SEMANA conversó con los actores de ‘Palacio’, la miniserie de ficción que recuerda la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985 en Colombia. Foto: Netflix

Por su parte, Santiago Alarcón, intérprete de Alfonso Reyes Echandía, ve una herida no tratada: el tema sigue siendo un trauma y cada acercamiento activa señalamientos entre bandos. “Yo siento que a nosotros nos falta terapia; a Colombia en general le hace falta terapia. Si vamos a los traumas, este del Palacio de Justicia es uno del que no hemos hecho terapia porque no hemos hablado mucho de él, no conocemos lo suficiente al respecto y resulta muy difícil abordarlo”.

Alarcón conserva optimismo: la ficción puede hacer inevitable la conversación y ayudar a construir memoria, aunque en Colombia cueste tomar partido.

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Los seres humanos detrás de los nombres

SEMANA conversó con los actores de ‘Palacio’, la miniserie de ficción que recuerda la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985 en Colombia. Foto: Netflix

Robinson Díaz interpreta a Belisario Betancur. Para el actor, la historia no debe reducirse a las figuras institucionales: también debe escuchar a quienes estuvieron en la cafetería y a los soldados. “La gran ventaja de la serie para el espectador es que está narrada desde las voces inocentes, desde los soldados y la gente de la cafetería, que son las verdaderas víctimas. Es una historia basada en hechos reales que no pretende judicializar, porque nosotros no somos un comité ejecutivo ni somos la JEP; que ellos se encarguen de lo que les corresponde”.

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Díaz invita a los jóvenes a conocer la historia, porque ignorarla favorece la repetición de errores. Considera que lo ocurrido se salió de control, pero no se atribuye autoridad para determinar responsabilidades. Para Díaz, leer documentos como Operación Antonio Nariño o el edicto del M-19 no produce la misma experiencia que verlos representados. El arte vuelve visibles los hechos y también educa.

SEMANA conversó con los actores de ‘Palacio’, la miniserie de ficción que recuerda la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985 en Colombia. Foto: Netflix

Nicole Santamaría interpreta a la jueza Ángela María Buitrago, quien retoma la investigación de los desaparecidos tras casi 20 años de silencio, luego del trabajo del abogado Eduardo Umaña. La actriz ve en el audiovisual otra forma de narrar la tragedia. “Siento que el arte es una forma de revolución porque nos permite narrar los acontecimientos desde otro lugar, y es muy valioso que mediante el lenguaje audiovisual el público pueda sumergirse a profundidad en todo lo que ocurrió. Tengo la fe y la esperanza de que este proyecto sea el punto de partida para entablar una conversación respetuosa”.

SEMANA conversó con los actores de ‘Palacio’, la miniserie de ficción que recuerda la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985 en Colombia. Foto: Netflix

Palacio no se limita a reconstruir dos días de noviembre de 1985. Habla de familiares que aún esperan respuestas y de mirar el pasado sin convertirlo en una contienda. La ficción no reemplaza la justicia, pero puede acercar a nuevas generaciones a esta historia.

En 2026, cuando se cumplen 41 años, “tenemos el derecho y la necesidad, aunque nos duela, de ver lo que ha pasado”, dice Natalia Reyes. Recordar no significa imponer una lectura única: significa sostener la búsqueda de la verdad, escuchar a quienes no han sido oídos y abrir un espacio donde el país pueda reconocer el dolor sin renunciar a comprenderlo.