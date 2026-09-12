Cultura

Premios Emmy: se reveló la lista de nominados en las principales categorías

La ceremonia reconoce lo mejor de la televisión y reúne a destacadas producciones, actores y actrices que competirán por una estatuilla.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

12 de septiembre de 2026 a las 6:36 p. m.
Estos los nominados para la edición del 2026.
Estos los nominados para la edición del 2026. Foto: Getty Images

Esta es la lista de las nominaciones de las principales categorías de los 78° Premios Emmy que se celebrarán el lunes en Los Ángeles.

The Pitt llega con 25 nominaciones, seguida por la comedia Hacks con 24.

En la entrega de las primeras estatuillas la semana pasada se impuso La maldición de Widow’s Bay con ocho Emmys, en su mayoría de categorías técnicas.

Mariska Hargitay, la veterana estrella de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, será la anfitriona de la gala de los considerados Óscar de la televisión.

Emmys 2026
Una gala marcada por diversidad y discursos memorables Foto: Redes sociales

Mejor serie dramática

  • La diplomática
  • La edad dorada
  • El caballero de los Siete Reinos
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Caballos lentos
  • Amigos y vecinos

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • El oso
  • Hacks
  • Margo tiene problemas de dinero
  • Nadie quiere esto
  • Only Murders in the Building
  • Terapia sin filtro
  • La maldición de Widow’s Bay
El colombiano Carlos Manuel Vesga hace parte del elenco de 'Pluribus', la serie más reciente de de Vince Gilligan.
De la televisión colombiana a Hollywood: el actor colombiano Carlos Manuel Vesga es nominado a los Premios Emmy 2026

Mejor miniserie

  • All her fault
  • La bestia en mí
  • Bronca
  • DTF St. Louis
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
  • Mejor actor principal: drama
  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Gary Oldman, Caballos lentos
  • Mark Ruffalo, Task: Unidad especial
  • Rufus Sewell, La diplomática
  • Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz: drama

  • Carrie Coon, La edad dorada
  • Chase Infiniti, Los testamentos
  • Keri Russell, La diplomática
  • Rhea Seehorn, Pluribus
  • Zendaya, Euforia
Exhibición de trofeos Emmy diurnos en la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión celebrada en el Hotel Westin Bonaventure el 29 de abril de 2016 en Los Ángeles, California.
Exhibición de trofeos Emmy diurnos en la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Foto: Getty Images

Mejor actor de comedia

  • Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
  • Steve Carrell, Rooster
  • Matthew Rhys, La maldición de Widow’s Bay
  • Jason Segel, Terapia sin filtro
  • Martin Short, Only Murders in the Building

Mejor actriz de comedia

  • Quinta Brunson, Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri, El Oso
  • Elle Fanning, Margo tiene problemas de dinero
  • Lisa Kudrow, The Comeback
  • Jean Smart, Hacks

Mejor actor de miniserie o película para televisión

  • Riz Ahmed, El señuelo
  • Jason Bateman, Black Rabbit
  • Charlie Hunnam, Monstruo: La historia de Ed Gein
  • Oscar Isaac, Bronca
  • Matthew Rhys, La bestia en mí
Carlos Manuel Vesga, actor colombiano
Carlos Manuel Vesga, nominado a los Emmy 2026 habló con SEMANA sobre la serie que le cambió la vida

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

  • Claire Danes, La bestia en mí
  • Sally Field, Criaturas luminosas
  • Carey Mulligan, Bronca
  • Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
  • Sarah Snook, All her fault

Mejor actor de reparto: drama

  • Patrick Ball, The Pitt
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Shawn Hatosy, The Pitt
  • Gerran Howell, The Pitt
  • Jack Lowden, Caballos lentos
  • Tom Pelphrey, Task: Unidad especial
  • Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

Mejor actriz de reparto: drama

  • Taylor Dearden, The Pitt
  • Fiona Dourif, The Pitt
  • Allison Janney, La diplomática
  • Katherine LaNasa, The Pitt
  • Sepideh Moafi, The Pitt
  • Julianne Nicholson, Paradise
  • Karolina Wydra, Pluribus
'Succession' se alzó con 27 nominaciones Foto: AFP
Premios Emmy Foto: AFP

Mejor actor de reparto: comedia

  • Colman Domingo, Las cuatro estaciones
  • Paul W. Downs, Hacks
  • Harrison Ford, Terapia sin filtro
  • Nick Offerman, Margo tiene problemas de dinero
  • Stephen Root, La maldición de Widow’s Bay
  • Michael Urie, Terapia sin filtro
  • Tyler James Williams, Abbott Elementary

Mejor actriz de reparto: comedia

  • Dale Dickey, La maldición de Widow’s Bay
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Janelle James, Abbott Elementary
  • Kate O’Flynn, La maldición de Widow’s Bay
  • Michelle Pfeiffer, Margo tiene problemas de dinero
  • Megan Stalter, Hacks
  • Jessica Williams, Terapia sin filtro

Series con más nominaciones

  • The Pitt: 25
  • Hacks: 24
  • La maldición de Widow’s Bay: 19
  • Pluribus: 18
  • Bronca: 16

*Con información de AFP.