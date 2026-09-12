Premios Emmy: se reveló la lista de nominados en las principales categorías

Esta es la lista de las nominaciones de las principales categorías de los 78° Premios Emmy que se celebrarán el lunes en Los Ángeles.

The Pitt llega con 25 nominaciones, seguida por la comedia Hacks con 24.

En la entrega de las primeras estatuillas la semana pasada se impuso La maldición de Widow’s Bay con ocho Emmys, en su mayoría de categorías técnicas.

Mariska Hargitay, la veterana estrella de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, será la anfitriona de la gala de los considerados Óscar de la televisión.

Una gala marcada por diversidad y discursos memorables Foto: Redes sociales

Mejor serie dramática

La diplomática

La edad dorada

El caballero de los Siete Reinos

Paradise

The Pitt

Pluribus

Caballos lentos

Amigos y vecinos

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

El oso

Hacks

Margo tiene problemas de dinero

Nadie quiere esto

Only Murders in the Building

Terapia sin filtro

La maldición de Widow’s Bay

De la televisión colombiana a Hollywood: el actor colombiano Carlos Manuel Vesga es nominado a los Premios Emmy 2026

Mejor miniserie

All her fault

La bestia en mí

Bronca

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Mejor actor principal: drama

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Caballos lentos

Mark Ruffalo, Task: Unidad especial

Rufus Sewell, La diplomática

Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz: drama

Carrie Coon, La edad dorada

Chase Infiniti, Los testamentos

Keri Russell, La diplomática

Rhea Seehorn, Pluribus

Zendaya, Euforia

Exhibición de trofeos Emmy diurnos en la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Foto: Getty Images

Mejor actor de comedia

Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man

Steve Carrell, Rooster

Matthew Rhys, La maldición de Widow’s Bay

Jason Segel, Terapia sin filtro

Martin Short, Only Murders in the Building

Mejor actriz de comedia

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, El Oso

Elle Fanning, Margo tiene problemas de dinero

Lisa Kudrow, The Comeback

Jean Smart, Hacks

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Riz Ahmed, El señuelo

Jason Bateman, Black Rabbit

Charlie Hunnam, Monstruo: La historia de Ed Gein

Oscar Isaac, Bronca

Matthew Rhys, La bestia en mí

Carlos Manuel Vesga, nominado a los Emmy 2026 habló con SEMANA sobre la serie que le cambió la vida

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

Claire Danes, La bestia en mí

Sally Field, Criaturas luminosas

Carey Mulligan, Bronca

Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Sarah Snook, All her fault

Mejor actor de reparto: drama

Patrick Ball, The Pitt

Billy Crudup, The Morning Show

Shawn Hatosy, The Pitt

Gerran Howell, The Pitt

Jack Lowden, Caballos lentos

Tom Pelphrey, Task: Unidad especial

Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

Mejor actriz de reparto: drama

Taylor Dearden, The Pitt

Fiona Dourif, The Pitt

Allison Janney, La diplomática

Katherine LaNasa, The Pitt

Sepideh Moafi, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Karolina Wydra, Pluribus

Premios Emmy Foto: AFP

Mejor actor de reparto: comedia

Colman Domingo, Las cuatro estaciones

Paul W. Downs, Hacks

Harrison Ford, Terapia sin filtro

Nick Offerman, Margo tiene problemas de dinero

Stephen Root, La maldición de Widow’s Bay

Michael Urie, Terapia sin filtro

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Mejor actriz de reparto: comedia

Dale Dickey, La maldición de Widow’s Bay

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Kate O’Flynn, La maldición de Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer, Margo tiene problemas de dinero

Megan Stalter, Hacks

Jessica Williams, Terapia sin filtro

Series con más nominaciones

The Pitt: 25

25 Hacks: 24

24 La maldición de Widow’s Bay: 19

19 Pluribus: 18

18 Bronca: 16

*Con información de AFP.