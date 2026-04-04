¿Qué ver en Disney este Sábado Santo? 5 estrenos para disfrutar en familia

Este sábado santo, Disney plus se convierte en una de las opciones más atractivas para disfrutar en familia gracias a una selección de cinco estrenos recientes que abarcan desde grandes franquicias hasta nuevas historias originales.

La plataforma continúa reforzando su apuesta por contenidos variados y accesibles para todas las edades.

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Entre superhéroes, animación y nuevas producciones originales

Este sábado santo, Disney plus se posiciona como una de las plataformas más completas para disfrutar en familia sin salir de casa.

Su catálogo combina estrenos recientes, franquicias globales y producciones originales que buscan conectar con públicos de todas las edades, desde los más pequeños hasta los fanáticos del cine de superhéroes y la animación.

En medio del auge del streaming en fechas festivas, la plataforma de The Walt Disney Company continúa reforzando su estrategia de estrenos simultáneos y contenido exclusivo.

Especialmente dentro de sus universos más fuertes como Pixar, Marvel y las nuevas producciones live-action.

A continuación, cinco estrenos y producciones recientes que puedes ver este fin de semana en familia:

Wish: El poder de los deseos

La más reciente apuesta animada de Disney recupera el espíritu clásico del estudio con una historia centrada en la magia de los deseos.

Ambientada en el reino de Rosas, la película combina humor, música y una estética que rinde homenaje a los grandes clásicos animados de la compañía.

Elemental

De Pixar, esta historia explora la convivencia entre los elementos fuego, agua, tierra y aire en una ciudad donde las diferencias parecen imposibles de reconciliar.

Más allá de su animación, la película ha sido destacada por su mensaje sobre la diversidad, la identidad y la integración social.

The Marvels

El universo de Marvel Studios continúa expandiéndose con esta película que reúne a Carol Danvers, Kamala Khan y Monica Rambeau.

Acción, viajes espaciales y conexiones con el multiverso hacen de este estreno una opción ideal para quienes disfrutan del cine de superhéroes con alto ritmo narrativo.

Peter Pan & Wendy

Una nueva adaptación del clásico de J.M. Barrie que reimagina la historia del niño que no quiere crecer. Con una puesta en escena más moderna y un enfoque más emocional, la película busca actualizar el relato para nuevas generaciones sin perder su esencia aventurera.

Loki (Temporada 2)

La serie de Marvel Studios sigue explorando el caos del multiverso con el Dios del Engaño como protagonista.

Esta nueva entrega profundiza en los viajes en el tiempo y las consecuencias de alterar la realidad, consolidándose como una de las producciones más complejas del catálogo.

En conjunto, estos estrenos reflejan la apuesta de Disney plus por mantener un equilibrio entre nostalgia, innovación y grandes franquicias.

La plataforma no solo ofrece entretenimiento, sino también experiencias narrativas pensadas para ser compartidas en familia durante fechas especiales como este sábado santo.