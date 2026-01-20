Cultura

Qué ver en Netflix este miércoles, 21 de enero; estos son los estrenos más esperados

La plataforma de ‘streaming’ actualiza su catálogo constantemente y presenta nuevas opciones para los usuarios.

Laura Camila Másmela Bernal

20 de enero de 2026, 10:12 p. m.
Estos son estrenos que podrá ver en la plataforma desde el 21 de enero de 2026. Foto: Getty Images - Logo Netflix

Actualmente, Netflix es una de las plataformas de streaming con mayor número de usuarios, por lo que constantemente actualiza su catálogo de películas, series y juegos con el fin de mantener activa a la audiencia y generar conversación en redes sociales.

Para el mes de enero, hay varios lanzamientos programados, los cuales fueron anunciados por la misma plataforma desde los primeros días del año, y han emocionado a los usuarios, pues hay producciones completamente nuevas, remakes y contenido que fue exitoso en el pasado.

21 de enero Foto: Getty Images

¿Cuál es el estreno de Netflix para el miércoles 21 de enero?

A partir de los primeros minutos del miércoles 21 de enero, Netflix hará una actualización en su lista de contenidos y trae de regreso el documental Secuestros: Elizabeth Smart, el cual relata cómo una niña de 14 años sufrió una retención y revela detalles de la forma en la que cambió su vida con este suceso.

A lo largo de las escenas, la misma Elizabeth Smart cuenta cómo transcurrían los días en los que estuvo en cautiverio y las condiciones precarias en las que vivía.

Por otro lado, se hace una importante mención sobre su hermana menor, quien fue la única testigo de los hechos al tener una edad de seis años.

  • Bailando sobre hielo: 22 de enero de 2026
  • Free Bert: 22 de enero de 2026
  • Rascacielos en vivo: 23 de enero de 2026
  • Mike Epps: Delusional: 27 de enero de 2026
  • Bridgerton Temporada 4, parte 1: 29 de enero de 2026
  • Brillantina y oro: Danza sobre hielo: 1 de febrero de 2026
  • ¿Es pastel? San Valentín: 4 de febrero de 2026
  • El abogado del Lincoln Temporada 4: 5 de febrero de 2026
  • El amor es ciego Temporada 10: 11 de febrero de 2026
  • El agente nocturno Temporada 3: 19 de febrero de 2026
  • La ley de Las Vegas: 20 de febrero de 2026
  • Bridgerton Temporada 4, parte 2: 26 de febrero de 2026
Estrenos que llegan a Netflix en la primera semana de enero de 2026. Foto: Getty Images

Contenido nuevo que ya está disponible

  • WWE Monday Night Raw - en vivo todos los lunes en Netflix, 2026
  • Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul: 1 de enero de 2026
  • En fuga: 1 de enero de 2026
  • Horizontes Pokémon: Temporada 3: 6 de enero de 2026
  • Marcello Hernández: American Boy: 7 de enero de 2026
  • Sin cerrojos: un experimento carcelario: 7 de enero de 2026

