Top de las mejores películas de Prime Video en Colombia para el mes de septiembre

Ese contenido abarca desde clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes.

Redacción Cultura
15 de septiembre de 2025, 10:03 p. m.
Esta nueva opción de la plataforma genera sorpresas entre los usuarios.
Top de las mejores películas de Prime Video en Colombia para el mes de septiembre | Foto: Anadolu via Getty Images

Con el objetivo de atraer nuevos suscriptores y afianzar a los antiguos, Prime Video, de Amazon, sube constantemente, a su plataforma, contenido atractivo para seguir enganchando más usuarios.

Top 10 de películas más vistas en Prime Video en Colombia

Riesgo bajo cero: venganza (Ice Road: Vengeance)

Liam Neeson protagoniza este film donde su personaje, conocido como Mike, viaja a Nepal para esparcir las cenizas de su hermano. La situación se sale de control cuando Mike y su guía se topan con mercenarios, por ende, se ven obligados a luchar para salvarse.

YouTube video player

El pasajero

Neeson también protagoniza este film, que trata del trayecto de un hombre de negocios en tren. En medio del viaje comienza a hablar con una desconocida, y luego, el protagonista termina envuelto en una conspiración criminal que amenaza con poner en peligro la seguridad de su familia.

YouTube video player

Non-Stop (Sin escalas)

Neeson sigue dominando este top, ahora con Non-Stop. Un film donde Bill Marks, un veterano del servicio de los Marshalls, se siente cansado tanto con el mundo como con su profesión. Marks no comprende su labor como un deber, sino como un trabajo rutinario de oficina a bordo de un avión.

No obstante, en uno de esos viajes, recibe varios mensajes misteriosos, en los que se le pide que inste al Gobierno a hacer una transferencia de 150 millones de dólares a una cuenta secreta y que, de no hacerlo, un pasajero moriría cada 20 minutos.

YouTube video player

El Mono (The Monkey)

Esta es una película de terror protagonizada por Theo James, Tatiana Maslany y Elijah Wood. Trata de dos hermanos gemelos que se encuentran un misterioso mono de cuerda, una serie de muertes atroces. Veinticinco años después, ese mismo mono inicia una nueva matanza que obliga a estos hermanos a enfrentarse a este muñeco.

YouTube video player

Ahora más peligroso - As Good As Dead

Este film protagonizó por Michael Jai White (Bryant), trata de un hombre con pasado misterioso que se muda a un pequeño pueblo fronterizo mexicano para iniciar una nueva vida, más tranquila. En ese lugar se hace amigo de un adolescente conflictivo que perdió a su madre y está siendo reclutado por una pandilla local.

YouTube video player

El Top 10 lo completa las siguientes películas

  • El mapa que me lleva a ti (The Map That Leads to You)
  • Silencio - Silence
  • Jefes de Estado (Heads of State)
  • Perros de guerra (Hounds of War)
  • Yo antes de ti

