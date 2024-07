¿Deben ser juzgados los jóvenes delincuentes como si fueran adultos?

MODERADOR (Nov 24, 2005 4:56:30 PM)

Buenas tardes, el chat está a punto de comenzar

LALITA (Nov 24, 2005 4:56:40 PM)

Hola

LALITA (Nov 24, 2005 4:56:56 PM)

¿nadie màs?

MODERADOR (Nov 24, 2005 4:57:34 PM)

Gina Parody, ponenete del proyecto de infancia; Manuel Manrique, representante en Colombia de Unicef y Juan Carlos Arias, juez de menores.

LALITA (Nov 24, 2005 4:57:48 PM)

Magnìfico tema

LALITA (Nov 24, 2005 4:57:58 PM)

y quie modera?

MODERADOR (Nov 24, 2005 4:58:18 PM)

Esos son nuestros invitados, esperamos que se conecten en unos minutos.

LALITA (Nov 24, 2005 4:58:33 PM)

frescos, ya se conectarà màs gente

MODERADOR (Nov 24, 2005 4:58:42 PM)

La moderación hoy estará a cargo de Maria Fernanda Moreno, periodista de Semana.com

LALITA (Nov 24, 2005 4:59:06 PM)

hola Marìa Fernanda, soy Angela Pèrez

MODERADOR (Nov 24, 2005 4:59:13 PM)

Hola

Colombiano (Nov 24, 2005 4:59:15 PM)

buenas tarde lalita....ojala sea lo que tu piensas

LALITA (Nov 24, 2005 4:59:34 PM)

buenas tardes colombiano

LALITA (Nov 24, 2005 5:00:56 PM)

colombiano: ponte un dibujo, asì es màs fàcil saber tus comentarios, hunde opciones y luego salavar

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:01:17 PM)

Acaba de conectarse Manuel Manrique, de Unicef. Buenas tardes Manuel

LALITA (Nov 24, 2005 5:01:20 PM)

ya, bombillo

Colombiano (Nov 24, 2005 5:01:27 PM)

ok lalita muchas gracias

LALITA (Nov 24, 2005 5:01:45 PM)

Buenas tardes Señor Manrique

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:02:01 PM)

Aquí listo para comenzar nuestra conversación. Buenas tardes a todas/todos

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:02:33 PM)

Juan Carlos Arias, Juez de menores, se conectará en unos minutos. Estamos esperando a la representante arody, ponente del proyecto.

LALITA (Nov 24, 2005 5:02:45 PM)

¿puedo ir por un tinto?

Colombiano (Nov 24, 2005 5:02:48 PM)

buenas tardes....esperamos que este foro se enriquecedor

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:02:55 PM)

Claro Ángela

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:03:10 PM)

Buenas tardes Manuel. Puede comenzar a responder la pregunta sobre la que girará el debate: ¿Deben ser juzgados los jóvenes como si fueran adultos?

Augusto (Nov 24, 2005 5:03:12 PM)

Buenas tardes a todos

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:03:18 PM)

Hola Augusto

Augusto (Nov 24, 2005 5:03:42 PM)

Quien será el MODERADOR hoy, en este chat ?

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:03:54 PM)

Maria Fernanda Moreno, periodista de Semana.com

Augusto (Nov 24, 2005 5:04:04 PM)

Gracias

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:04:16 PM)

Para los demás participantes: ¿Deben ser juzgados los jóvenes como si fueran adultos?

Colombiano (Nov 24, 2005 5:04:38 PM)

definitivamente existen casos de casos...pero la ley debe tener una puerta de escape para muchos delitos o actos crueles

Augusto (Nov 24, 2005 5:04:41 PM)

Depende

climaco (Nov 24, 2005 5:04:46 PM)

Mi pregunta es: donde se les recluira en caso dado que sean declarado culpables?

LALITA (Nov 24, 2005 5:05:21 PM)

La niñez colombiana es atìpica completamente, los peores sicarios estàn dentro del ramo de menores de edad. Deberìan ser juzgados como adultos?

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:05:45 PM)

El chat será moderado desde este momento.

Colombiano (Nov 24, 2005 5:06:05 PM)

En las carceles de mayores pero en sitios ( Celdas, patios etc) diferentes

Augusto (Nov 24, 2005 5:06:08 PM)

LALITA, yo opino que sí deberían ser juzgados como adultos.

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:06:16 PM)

Primero, no deben ser juzgados como adultos. En el mundo se están implantando sistemas penales especializados para jóvenes y esos son los que dan mejores resultados.

LALITA (Nov 24, 2005 5:06:36 PM)

Aùn para el peor sicario una càrcel como las colombianas es garantizarle seguir delinquiendo aùn despuès de salir

chispis (Nov 24, 2005 5:06:41 PM)

si, deberian ser juzgados como tal

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:06:46 PM)

Justamente, esa justicia especializada tiene posibilidades de lidiar con los casos que se presenten, teniendo siempre en mente medidas socio educativas.

climaco (Nov 24, 2005 5:07:18 PM)

estoy de qcuedro con Lalita

LALITA (Nov 24, 2005 5:07:21 PM)

eso es lo importante, resocializarlos

Colombiano (Nov 24, 2005 5:07:25 PM)

posiblemente al sentirse jusgados con la misma intensidad..evitan cometer esos delitos

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:08:01 PM)

Manuel, ¿qué opina de lo que dice Colombiano? ¿será que ese tipo de razonemientos pueden aplicarse en menores de edad?

climaco (Nov 24, 2005 5:08:07 PM)

Pero si los reunen con los adultos el caso seria peor

Augusto (Nov 24, 2005 5:08:22 PM)

MANUEL-ENRIQUE, opino que una cosa es ser "Juzgados como adultos" y otra contar con sistemas penales especializados.

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:08:29 PM)

He visto - muchas veces - la diferencia entre un reclusorio y su equivalente o un centro de atención especializado. En Colombia existen varios bajo la responsabilidad de los Terciarios Capuchinos que son referencia latinoamericana por la manera en que se conducen.

chispis (Nov 24, 2005 5:08:32 PM)

pero lo que pasa es que la carcel no siempre resocializa , como debe ser, sino que los hace mas fuertes

chispis (Nov 24, 2005 5:08:36 PM)

y de ahi salen a lo mismo

LALITA (Nov 24, 2005 5:08:40 PM)

pero es cruel tratarlos como adultos, solo son niños descarriados, que por las circunstancias sociales deliquieron

Augusto (Nov 24, 2005 5:08:41 PM)

Deberían existir en Colombia, y es el momento de construírlos y sostenerlos, los "penles especializados para los menores de edad".

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:09:12 PM)

Esperemos unos minutos a la representante Parody para que sea ella la que explique los alcances de su proyecto. Mientras tanto, pueden enviarle sus preguntas a Manuel.

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:09:23 PM)

La tentación frecuente es: castigo, penas duras, cuanto más duras mejor! Que nos enseña la experiencia? que eso no funciona. Tenemos mucha experiencia acumulada aquí y en el resto del mundo que nos dice que los centro de reclusión donde prevalece el criterio punitivo sólo generan más violencia.

LALITA (Nov 24, 2005 5:09:25 PM)

los sitios de reclusiòn juvenil actuales son unos resorts, mal manejados y sin un objetivo

climaco (Nov 24, 2005 5:09:31 PM)

con personas idoneas para dirigirlas

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:09:33 PM)



MODERADOR (Nov 24, 2005 5:09:55 PM)

Lalita, ¿entonces crees que las penas deben ser más severas?

chispis (Nov 24, 2005 5:10:06 PM)

pero el hecho es el mismo cometido por un adulto, y deben responder por sus actos, la edad no lo es todo, sino la metalidad de la persona

NIÑA (Nov 24, 2005 5:10:09 PM)

bUENAS

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:10:11 PM)

hola

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:10:15 PM)

Lo que empieza, poco a poco, a aparecer como referencia en Latinoamerica son centros de atención, no reclusorios.

Colombiano (Nov 24, 2005 5:10:21 PM)

entonces empecemos a preguntar o cuestionarnos porque la niñes entra por esos caminos torcidos

LALITA (Nov 24, 2005 5:10:23 PM)

No, solo debe hacerse una terapia reeducativa, reinsertarlo

climaco (Nov 24, 2005 5:10:35 PM)

hay que reeducar a estos jovenes en esos centros penitenciarioos

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:10:48 PM)

Manuel, qué opina de lo que dice climaco?

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:11:51 PM)

Funciona mejor cuando en lugar de PENAS hablamos de medidas socio educativas. Diversas modalidades de acuerdo a la gravedad del delito cometido y que incluyen la privación de la libertad.

Colombiano (Nov 24, 2005 5:11:55 PM)

pero no esperemos que cometan delitos para reeducarlos.que otra solucion puede existir

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:12:01 PM)

¿Como cuál colombiano?

LALITA (Nov 24, 2005 5:12:08 PM)

los grupos que manejan drogadictos como Fundaciòn La Luz son expertos en manejos de este estilo y funcionan

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:12:34 PM)

Manuel, cómo se conecta ese pensamiento con el proyecto presentado por Parody?

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:12:42 PM)

Esos deben (ya son) centros de atención especializada en los que los jóvenes se reencuentran con la vida. Los chicos que están en El Redentor, por ejemplo, en Bogotá, reinciden mucho menos.

LALITA (Nov 24, 2005 5:12:45 PM)

hay que tener en cuenta que son jovenes sin futuro por falta de educaciòn, en eso està la socializaciòn que necesitan, aprender un oficio y reisertarlos al sistema laboral

NIÑA (Nov 24, 2005 5:13:27 PM)

Pregunta para el señor Manrique: ¿usted cree que la nueva Ley de Infancia que cursa en el Congreso es el principio para que las condiciones de la niñez y juventud vulnerables en Colombia (niños pobres, niños infractores, niños drogadictos) cambien?

Colombiano (Nov 24, 2005 5:13:35 PM)

mucha responsabilidad del estado del bebe recien nacido...trabajo para sus padres. educacion gratuita y de facil acceso

climaco (Nov 24, 2005 5:13:38 PM)

estoy totalmente de acuerdo con lalita, eso es lo que falta

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:13:46 PM)

Querido Colombiano. La prevención y la garantía de los derechos es la gran solución. Si los niños tuvieran todos sus derechos garantizados desde el comienzo de la vida, otro sería nuestro panorama. Está más que demostrado: familia afectuosa, pre escuela, educación apropiada, son el mejor antídoto para el delito.

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:14:12 PM)

de acuerdo, pero hablando de la responsabilidad penal... ¿está bien que los mayores de 15 años paguen cárcel?

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:14:22 PM)

Quienes son los infractores de la ley penal? Pobres, con familia desestructurada donde impera la violencia, padres con escasa formación, niños sin educación, etc. etc. Ese es el mejor camino hacia el delito.

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:15:05 PM)

¿Y está bien que los niños entre 12 y 15 no la paguen? Hasta qué punto un niño de esta edad es consciente de sus actos?

Augusto (Nov 24, 2005 5:15:11 PM)

Las conductas delictivas no se cambian estableciendo una ley

climaco (Nov 24, 2005 5:15:34 PM)

preparar a los jovenes delicuentes para que cuando salgan de los centros penitenciarios salgan reivindicados y no reincidan

LALITA (Nov 24, 2005 5:15:40 PM)

En Medellìn por parte de la Alcaldìa se tienen cosas que mejoran la calidad de vida de los muchachos, es un buen ejemplo, las bibliotecas barriales y centros para la lùdica

LALITA (Nov 24, 2005 5:15:44 PM)

un menor salvado es un guerrillero menos

LALITA (Nov 24, 2005 5:15:49 PM)

creo que la dureza del juzgamiento depende del calibre del delito

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:16:22 PM)

Gina Parody tiene algunos problemas para conectarse. Mientras tanto, Manuel puede explicarnos otros alcances del proyecto.

Colombiano (Nov 24, 2005 5:16:54 PM)

definitivamente existen condiciones donde el infractor tiene un prontuario de profesional.pero como dije anteriormente hay casos de casos

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:16:59 PM)

La legislación internacional establece que este sistema de justicia debe cubrir a los menores de 18 años de edad.

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:17:20 PM)

Manuel, cómo lo hace?, ¿puede explicarnos un poco los alcances=

climaco (Nov 24, 2005 5:17:23 PM)

claro que deben pagar por los delitos que hagan

Augusto (Nov 24, 2005 5:17:33 PM)

Opino que los jóvenes infractores de la ley en materia grave, (Sicariato, Sexo, Robo...etc), deben estar recluídos en centros especializados para jóvenes y tratados como los adultos, pero separados de ellos en estos centros.

LALITA (Nov 24, 2005 5:17:37 PM)

depende de los delitos se juzga como adulto o no

climaco (Nov 24, 2005 5:17:42 PM)

para eso deben existir centros especializados con personas idoneas

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:17:44 PM)

Lalita, un niño con sus derechos garantizados tiene menores posibilidades de vincularse a un grupo armado

LALITA (Nov 24, 2005 5:17:50 PM)

no podemos juzgar igual a quien atracò por hambre y el que matò por codicia

LALITA (Nov 24, 2005 5:17:53 PM)

pero hay infractores graves de la ley de doce años, por ejemplo

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:18:38 PM)

Manuel, ¿un niño de 12 años, con bajos niveles de educación, con un hogar disfuncional o otro tipo de condiciones fruto de la pobreza, puede ser catalogado como una persona consciente de sus actos?

JOE (Nov 24, 2005 5:18:46 PM)

EN LA ACTUALIDAD ES IMPERANTE UNA SANCION PENAL PARA LOS MENORES INFRACTORES, ELLO POR QUE LO MENORES SE VALEN DE LOS MENORES OMO HERRAMIENTA PARA COMETER DELITOS, ADEMAS NO ES JUSTO QUE UN MENOR COMETA UN HOMICIDIO Y QUEDE LIBRE COMO PEDRO POR SU CASA, AHI ES DONDE SE GENERA LA VIOLCIA, PUES AL NO HABR JUSTICIA LAS PERSONAS LA TOMAS POR SU PROPIA MANO

Colombiano (Nov 24, 2005 5:18:51 PM)

no hay que generalizar definitivamente.este es un problema muy serio y como tal se debe actuar

NIÑA (Nov 24, 2005 5:18:58 PM)

pero Lalita, en el castigo de un delito para un menor no sólo se debe tener encuenta si un niño mató, robó, o violó. Hay que ver quién es la flia. del niño, si estudia o no, en qué medio social vive, etc.

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:19:08 PM)

Agusto, hay delitos y delitos. Si ponemos todo en un solo saco, perdemos de vista que cada circunstancia necesita de una respuesta propia. No generalicemos situaciones que deben diferenciarse.

LALITA (Nov 24, 2005 5:19:12 PM)

estoy con Augusto, juntos, pero separados

Augusto (Nov 24, 2005 5:19:25 PM)

En la película "La vendedora de flores", todos los actores eran muchachos delincuentes y de éstos casi todos los han asesinado. La Sra. Leidy, actora principal, está purgando cárcel por homicidio aquí en Medellín....de suerte que aquí podemos ver con qué clase de jóvenes estamos tratando....deden recluírse en lugares especializados para ellos y separarlos de la sociedad

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:19:32 PM)

Hace unas semanas me encontré en Cali con un niño de 13 años privado de libertad por haber robado una cartera. Este es un ejemplo de la confusión que prevalece en algunos casos.

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:19:49 PM)

Manuel, ¿el proyecto cómo pretende evitar este tipo de confusiones?

JOE (Nov 24, 2005 5:20:03 PM)

UN MENOR SI ES CONSCIENTE DE SUS ACTOS MAXIME EN LA VIDA ACTUAL DONDE LA REALIDAD SE PRESENTA CRUDA Y HAY UNA EDUCACION MAS AVANZADA POR LO MENOS EN CUANTO AL HCHO DE SABER LO QUE ES O NO BUENO HACER

NIÑA (Nov 24, 2005 5:21:03 PM)

estoy de acuerdo con Manuel. Hay niños de la calle q están en la cárcel por haber robado chocolatinas, ropa y comida de los supermercados, y hay "niños ricos" sindicados de homicidio culposo, por fuera de la cárcel...

LALITA (Nov 24, 2005 5:21:08 PM)

puede actuar como aducto como acto reflejo de la sociedad en que vive, pero no es un adulto, jamàs.

Colombiano (Nov 24, 2005 5:21:16 PM)

gran educacion a nuestro jueces?...no improvisemos por favor..antes que salga o este en practica la ley se debe conocer todo los pormenores de ella para asi evitar grandes confusiones

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:21:45 PM)

Creo que lo que propone Lalita es el fondo del debate: ¿hasta qué punto los niños mayores de 15 años pueden ser juzgados como adultos?

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:22:06 PM)

Crea un sistema de justicia especial para adolescentes. Tiene enfoque socio educativo. Parte del principios de que esos niños y adolescentes pueden volver a una vida lejos del delito...

Augusto (Nov 24, 2005 5:22:16 PM)

MANUEL-ENRIQUE, su ejemplo del raterito de 13 años, es un caso de la falta de educación de las autoridades de policía que tenemos

NIÑA (Nov 24, 2005 5:22:18 PM)

Colombiano, pero sólo la práctica llevará a aplicar mejor la ley....

LALITA (Nov 24, 2005 5:22:23 PM)

otra cosa, si la justicia para adultos no funciona, como podemos grantizar que esta, que necesitarà un acompañamiento terapèutico, funcione!!!

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:22:55 PM)

Se acaba de conectar la representante Gina Parody, autora del proyecto de ley, eje central de nuestro debate de hoy.

GINA (Nov 24, 2005 5:22:58 PM)

Buenas tardes

Colombiano (Nov 24, 2005 5:23:01 PM)

asi tengamos equivocaciones dolorosas

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:23:36 PM)

Representante, y hemos avanzado un poco en el debate y Manuel Manrique, de Unicef, nos ha explicado algunos alcances de su proyecto.

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:24:04 PM)

Ahora quiero preguntarle: ¿Cuáles son las ventajas de su proyecto frente al que está rigiendo?, ¿Deben ser juzgados los jóvenes como si fueran adultos?

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:24:11 PM)

Moderadora, con todo cariño, ese no es el fondo del dabate. Lo que se propone es que los mayores 15 y hasta 18 años no cumplidos sean objeto de un Sistema de Justicia Especializado, propio para ellos, conciente de su condición particular, con plenas garantías, orientado a recuperarlos por medio de medidas socio educativas de diverso género. La privación de libertad queda para los delitos más graves y para el menore número de caso y por el tiempo ajustado a su posibilidad de restablecimiento.

Colombiano (Nov 24, 2005 5:24:18 PM)

Buenas tarde representante

Augusto (Nov 24, 2005 5:24:25 PM)

MODERADOR, el número de años en la edad no cuenta mucho. Hay que considerar la edad sicológica y el entorno en que se mueve el muchacho...ya a los 15 años sabe muy bien lo que hace

LALITA (Nov 24, 2005 5:24:39 PM)

hola Gina

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:24:48 PM)

TENIA

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:24:50 PM)

problemas tecnicos

NIÑA (Nov 24, 2005 5:24:56 PM)

Representante Gina: ¿qué garantiza que la Ley de Infancia "regenere" de verdad a los niños infractores"?

Augusto (Nov 24, 2005 5:25:03 PM)

QUE RARO QUE A LOS POLITICOS LES DA DIFICULTAD ENTRAR A LOS CHATS.

LALITA (Nov 24, 2005 5:25:07 PM)

rico que la representante nos haga un breve y escueto resùmen de su ley

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:25:10 PM)

varios

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:25:12 PM)

1. hoy no tenemos un debido proceso

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:25:19 PM)

la ley no estabece dobleinstancia para los menores

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:25:22 PM)

El proyecto es autoria de 45 congresistas, la PGN, la Defensoría y cuenta con el respaldo de muchas organizaciones entre las que está UNICEF.

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:25:24 PM)

2. nohay defensa tecnica

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:25:29 PM)

+3. no hay fiscales que investiguens sino todo lo hace el juez

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:25:32 PM)

La Representante Gina Parody ha jugado un papel de primera línea en este proceso.

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:25:37 PM)

4. y lo mas grave es que la pena se aplica no congorme al delito que se cometio

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:25:57 PM)

sino sobretodo de acuerdo a la situacion social del adolescente

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:26:01 PM)

es decir

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:26:03 PM)

que si el nino es rico

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:26:05 PM)

va pa la casa

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:26:07 PM)

y si espobre

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:26:23 PM)

es privado de la liberta

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:26:25 PM)

por eso en los centros de reclusion el 70%

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:26:32 PM)

son ninos de estrao 1y 2

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:27:12 PM)

Representante, ¿podría escribir en un solopárrafo? así es más fpacil de leer

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:27:19 PM)

y el 90% de los delitos son contra el patrimonio

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:27:23 PM)

es decir , en conclusion los adolescentes en colombia no cuentan con un debido proceso

LALITA (Nov 24, 2005 5:27:28 PM)

¿los niños ricos delinquen como?

LALITA (Nov 24, 2005 5:27:31 PM)

perdòn que diga una cosa, pero eso parece un juicio que acaba en un fusilamiento virtual del menor infractor

NIÑA (Nov 24, 2005 5:27:38 PM)

Augusto, ¡tú sab´{ias perfectamente bien lo que hacías a los 15 años? te felicito!!!!!!!!!!!!

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:27:45 PM)

Bien colocado Gina. Allí están los argumentos.

Augusto (Nov 24, 2005 5:27:47 PM)

Eso se sabe Dra. Parody..."La ley es para los de ruana". Pero debe llegar el momento en que se aplique por igual para todos y se agrupen los delicuentes en lugares separados y tengamos jueces que sepan estufdiar los casos

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:28:23 PM)

en eso estamos

NIÑA (Nov 24, 2005 5:28:26 PM)

Lalita, los niños ricos delinquen igual, pero tienen dinero para pagar abogados y fianzas...

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:28:35 PM)

Eso es cierto.

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:28:41 PM)

pero no ha sido facil es la 4 vez qaeu se presnta este proyecto

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:28:49 PM)

¿Por qué se ha caído antes?

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:28:54 PM)

es la primera vez que avanza y yo espero que en junio ya contemos con esta ley

Augusto (Nov 24, 2005 5:29:00 PM)

NIÑA, sí que lo sabía....montaba en bicicleta, me gustaba la cacería y el tennis y además era de los mejores de la clase acá en Medellín....que tal ??

Augusto (Nov 24, 2005 5:29:04 PM)

Modestia aparte...

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:29:06 PM)

de infancia

LALITA (Nov 24, 2005 5:29:10 PM)

delinquen peor, hacen cosas inexplicables

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:29:11 PM)

no es solo que tengan dinero para pagar fiaznzas

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:29:16 PM)

el tema es mas grave

Colombiano (Nov 24, 2005 5:29:23 PM)

Los uribistas estan de acuerdo con el proyecto?

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:29:27 PM)

Queremos una ley para todos sin ningún tipo de discriminación por estrato social, género, étnia o cualquier otra consideración.

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:29:38 PM)

el codigo del menor establece qeu el juez para imponer lapena debe mirar la situacion social dle menor

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:29:50 PM)

si

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:29:51 PM)

no solo los uribistas

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:29:56 PM)

hemos logrado un consenso de todas las bancadas

LALITA (Nov 24, 2005 5:30:27 PM)

señor Manrique, usted no cree que debido a las diferencias socoeconòmicas, es difìcil trazar un mismo rasero en cuanto a la ley?

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:30:53 PM)

Gina, ¿por qué se ha caido el proyecto?

Augusto (Nov 24, 2005 5:30:57 PM)

DRA. PARODY, como así...el juez debe ver la situación social del menos? Esto indicaría que las penas estarían en proporción a los estratos sociales

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:31:00 PM)

Hola moderador. Quién modera?

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:31:13 PM)

Soy Maria Fernanda Moreno, periodista de Semana.com

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:31:18 PM)

sii

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:31:21 PM)

gravisimo

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:31:26 PM)

pero eso eslo que establece la ley

NIÑA (Nov 24, 2005 5:31:32 PM)

Augusto, debes tener una muy linda familia, y tal vez tuviste muy buena educación, posiblemente por eso nunca has cometido un delito grave... lo que pasa es que algunos colombianos a los 15 años (por fortuna, no hay ningún amigo tuyo) los maltratan, no tienen educación, no tienen plata, tienen hambre y crecieron e tre matones....

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:31:36 PM)

tal cual

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:31:39 PM)

Justamente lo que queremos es un país donde los privilegios ante la ley no cuenten. Falta mucho, muchísimo, todos los sabemos pero no podemos renunciar a esa aspiración que fundamental para una democracia mejor.

Augusto (Nov 24, 2005 5:32:08 PM)

Las leyes deben ser razonables....

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:32:32 PM)

Hola María Fernanda. Yo creo que ustedes están exagerando con lo de los castigos para los pelados. Todo el mundo comete sus travesuras!!!!!

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:32:43 PM)

¿Crees que el proyecto es exagerado?

LALITA (Nov 24, 2005 5:32:50 PM)

es que la democracia en realidad es una alucinaciòn, no existe, ni en el primer mundo

Augusto (Nov 24, 2005 5:32:55 PM)

NIÑA. Tienes razón.....no todos nacen estrellados como dicen....no debería ser así...pero así es la vida mi estimada amiga

LALITA (Nov 24, 2005 5:32:59 PM)

¿travesuras matar un ministro como Lara Bonilla?

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:33:13 PM)

El Proyecto de Ley que está en el Congreso (que no se ha caido y que por el contrario sigue adelante) es justo en el tratamiento de este tema.

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:33:27 PM)

Claro!!!! No deberían ser tan duros. Además, entre más duros, más rebelde se vuelve uno. O no?

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:33:39 PM)

Manuel, ¿qué opinas de lo que dice El chino travieso?

NIÑA (Nov 24, 2005 5:33:49 PM)

ACLARO QUE NO ESTOY JUSTIFICANDO A LOS NIÑOS QUE COMETEN INFRACCIONES, SÓLO CREO QUE HAY QUE RELATIVIZAR LAS MEDIDAS QUE SE TOMAN CON ESTAS PERSONAS...

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:33:53 PM)

creo que parte de la democracia es qeu la ey se aplique por igual

Colombiano (Nov 24, 2005 5:33:56 PM)

lo que pasa es que la mayoria de los representantes( Senadores y representantes), al llegar al congreso se les olvida como es la situacion de colombia e inclusive la condicion de ellos mismos.y legislan para la minoria o sea los poderosos=Ricos

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:34:05 PM)

pero hoyno sucede eso

LALITA (Nov 24, 2005 5:34:10 PM)

que primero defina "travesuras"

NIÑA (Nov 24, 2005 5:34:14 PM)

Qué piensa Gina de lo que dice el Chino Travieso?

camilin (Nov 24, 2005 5:34:18 PM)

dr. GINA, el sistema penal varía en conformidad con el sistema de los valores y reglas asociadas, para Cohen la teoria de las subculturas criminales se da normalmente en partes donde los valores estan por el suelo aunque es normal en otros lugares donde hay mayor entendimiento de valores "paises desarrollados".¿ no cree que la delicuencia juvenil es normal teniendo en cuenta esto.????

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:34:28 PM)

que tiene para los ricos esta legislacion

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:34:31 PM)

_____

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:34:48 PM)

justamente, la dureza no garantiza buenos resultados. Vean para atrás y que encuentran? Dureza a distra y siniestra y, al mismo tiempo, mucha reincidencia.

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:34:52 PM)

creo que el tema de la delicncuencia juvenil esta afectando el mundo entero

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:35:00 PM)

mire lo que sucede en Francia

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:35:11 PM)

el tema es como se previene y como se les juzga

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:35:16 PM)

definitivamente en Colombia

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:35:26 PM)

en prevencion estamos mal y en juzgamiento pesimo

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:35:47 PM)

la ley no se aplica por igual

NIÑA (Nov 24, 2005 5:35:57 PM)

Pregunta para Gina y para Manuel: ¿porque la nueva Ley de Infancia no castigaría en correccionales a los niños entre 12 y 15 años que cometan delitos graves?

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:35:59 PM)

es decir no se penaliza conforme al delito

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:36:52 PM)

Gina y Manuel, los contradictores de la ley opinan que el proyecto no se ajusta a la realidad colombiana, donde hay guerrillas y las pandillas pueden emplear a niños de 12 a 15 años para sus delitos. ¿Cómo se podría evitar esto?

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:36:59 PM)

eso es lo grave

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:37:03 PM)

que no tienen debido proceso

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:37:08 PM)

porque la pena privativa de la libertad no debe ser en el derecho penal la primera medida aplicable

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:37:10 PM)

Niña, no serán más correccionales. Serán Centros de Atención para los infractores de la Ley penal

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:37:16 PM)

Si ven? Estoy de acuerdo con Don Manuel. Si todo el mundo pensara así, los chinos dejarían de irse para donde el otro Don Manuel......el del Caguán.

camilin (Nov 24, 2005 5:37:20 PM)

PERO PRIMERO SE EMPIEZA POR PREVENCION, PESE A QUE ESTO ES TOTALMENTE NORMAL

Tutunendo (Nov 24, 2005 5:37:23 PM)

Gina ¿Còmo se puede prevenir el delito juvenil?

Augusto (Nov 24, 2005 5:37:31 PM)

DRA. PARODY, lo de Francia se debe a que dejaron crecer al enano, como se dice vulgarmente. Y eso mismo está ya pasando en Colombia si no ponemos los correctivos a tiempo, tenemos una bomba en las manos lista a estallar

LALITA (Nov 24, 2005 5:37:35 PM)

pongamos un ejemplo: un menor de 14 años es contratado para matar un personaje, lo cogen, como lo juzgarìan y donde lo recluirìan?

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:37:41 PM)

Yo le respondo a niña: porque el castigo debe ser para el condeando que anda enseñándoles a los niños a hacer cochinadas. A ese es al que deben castigar. Y bien duro, pa que aprenda.

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:37:48 PM)

Para los adolescentes habrán medidas alternativas a la privación de la libertad. No todo delito será motivo de privación de la libertad.

NIÑA (Nov 24, 2005 5:37:53 PM)

De aucerdo Manuel, pero no entiendo qué es lo que tienen o lo que no tienen los chinos de entre 12 y 15 años?

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:37:56 PM)

1. el 80% de los ninos reclutados son mayores de 16 anos

Augusto (Nov 24, 2005 5:38:14 PM)

Todos sabemos, desafortunadamente, que en Colombia la "Ley es para los de ruana", que a los más pobres se les trata de caerles con elpeso de la ley y a los más pudientes, aunque sean muy brutos, coon plata no les pasa nada....eso lo sabemos y tenemos que corregirlo

LALITA (Nov 24, 2005 5:38:27 PM)

entonces es cierto que hay escuelas de sicarios?

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:38:36 PM)

2. la guerrilla los recluta y tambien los paras la diferencia es que los segundos los "contratan"

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:38:43 PM)

3. hacer eso es un ciremn de guerra

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:38:48 PM)

En muchos casos las medidas alternativas serán: obligatoriedad de estudio, presentación periódica ante los jueces, internamiento nocturno o de fines de semana o trabajo comunitario.

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:39:04 PM)



GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:39:12 PM)



GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:39:34 PM)

asi que lo grave que esta pasando ahorita es que para no delatar que estan haciendo esto no los estan entrtegando

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:39:36 PM)

Uy, doctora Gina, entonces los apras están creando empleo!!!!!

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:39:40 PM)

no sabemos donde estan los menores de las autodefensas

Augusto (Nov 24, 2005 5:39:42 PM)

LA DRA. PARODY está "lloviendo sobre mojado"...eso lo sabemos todos.

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:39:44 PM)

, en losporcesos de desmovilziacion han entregando muy poquitos

LALITA (Nov 24, 2005 5:39:51 PM)

eso es muy difìcil en un paìs de contrastes como Colombia, Señor Mnrique

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:39:55 PM)

Claro, si es rico, la familia paga la fianza...y si es pobre...... que pague escondederos de a peso.

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:40:07 PM)

Eso es precísamente lo que quiere evitar este proyecto

NIÑA (Nov 24, 2005 5:40:14 PM)

y hablando en serio, ¿quién nos garantiza a nosotros que los niños de altos estratos van a ir a la árcel? Alguien me puede responder???????????????????

Colombiano (Nov 24, 2005 5:40:18 PM)

Dra gina expliquenos mejor eso de la situacion social.....el que es pobre merece mas castigo o que

LALITA (Nov 24, 2005 5:40:23 PM)

me preocupa que entre los desmovilizados no existan menores

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:40:45 PM)

Ese es un buen punto Lalita, pero depronto seria tema de otro chat

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:40:49 PM)

ay dios

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:40:57 PM)

lo que busca el proyecto es que haya igualdaf

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:41:01 PM)

Chino, Niña, Augusto, amigos. Los invito a darle una mirada al proyecto de ley. Allí encontrarán respuesta a muchas de sus inquietudes.

LALITA (Nov 24, 2005 5:41:04 PM)

eso quiere decir que el acuerdo con los paras es una farsa

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:41:07 PM)

y un debido procedo para los menores

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:41:11 PM)

hoy no lo hay

camilin (Nov 24, 2005 5:41:32 PM)

dr. INA, AHORA SI SETRATA DE IGUALDAD ESTUDIEMOS LAS FORMAS DE APRENDIZAJE CRIMINAL Y LA TEORIA DE LOS CONTACTOS DIFERENCIALES "LADRONES DE CUELLO BLANCO" DE EDWIN SUTHERLAND PORQUE RESULTA MUY FACIL HABLAR DE IGUALDAD, PREVENCION Y CASTIGO SIN ESTUDIAR ESTE TIPODE TEORIAS QUE NOSTRAE LA DOGMATICA PENAL ALEMANA Y LA CRIMINOLOGIA

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:41:38 PM)

Todos merecen el castigo, pero los pobres se van a la Picota y los ricos a cárceles de cinco estrellas como als que tienen los políticos.

Augusto (Nov 24, 2005 5:41:44 PM)

NIÑA Aquí en Colombia desde hace muchísimos años, ningúna persona pudiente ha ido a la cárcel por más de dos meses seguidos, por grave que halla sido su delito..es decir, de más de 15 años de presidio

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:42:41 PM)

Pueden ir mandado sus conclusiones. Ya tienen claro que uno de los propósitos del proyecto es eliminar las diferencias entre niños ricos y pobres. Otros comentarios y preguntas sobre el tema son bienvenidas.

jcal (Nov 24, 2005 5:42:45 PM)

hola

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:43:01 PM)

¿Juan Carlos?

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:43:06 PM)

El dilema de los dos pesos y medida en la aplicación de la ley es un problema latinoamericano. Ocurre aquí, en Brasil y en muchos otros lugares. Es un desafío para todos.

jcal (Nov 24, 2005 5:43:13 PM)

si

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:43:44 PM)

Buenas tardes. Jcal es juez de menores. ¿Podría comenzar explicándonos qué opina del proyecto de ley? ¿Deben ser juzgados los jóvenes como si fueran adultos?

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:43:50 PM)

Camilín, menos teoría y más pragmatismo.....mire que las ideas, por muy buenas que sean, funcionan diferente en contextos diferentes.

LALITA (Nov 24, 2005 5:43:53 PM)

hay que empezar por una igualdad en las penas de los adultos, para poder seguir con los menores infractores

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:44:00 PM)

Donde están mejor: en Costa Rica.

justine (Nov 24, 2005 5:44:24 PM)

buenas tardes mi opinion es muy claro que en colombia la justicia es muy flexible en sus proceso y por ende debemos de ayudar a tener una sociedad abierta y civilizada con una democracia real

NIÑA (Nov 24, 2005 5:44:28 PM)

No don Manuel, yo me leí todo el bendito proyecto y la verdad es que, en ese punto, la carreta es la misma de siempre. Yo lo que quiero saber es que si el hijo de 15 años de un empresario mata a la su suegra, ¿va a dar a un juzgado de menoreS?

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:44:54 PM)

Augusto tiene razón. Creo que la única vez que los pudientes van a la cárcel es a filmar novelas, inaugurar pabellones o asegurarse de que quienes conocen sus fechorías están bien encerrados.

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:44:58 PM)

Donde están mal como nosotros: en Perú, Bolivia, Brasil. Paises donde los jóvenes de los más altos estratos que cometen delitos graves (homicidio) no son son siempre privados de libertad.

LALITA (Nov 24, 2005 5:45:04 PM)

y en cuanto agènero, en menores habrà igualdad o se tendrà una separaciòn de delitos atroces, una mujer delinque diferente a un hombre, creo

jcal (Nov 24, 2005 5:45:11 PM)

Creo que el tema se ha desviado. El proyecto es looable, pero debe darse mejores ajustes, pues la responsabilidfad del menor debe estudiarse con mayor profundidad.

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:45:16 PM)

¿Cómo Juan CArlos?

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:45:22 PM)

mi conclusiones:1. los adolescentes requieren un debido proceso en COlombia, eso implica doble instancia, fiscales especilaizados, defensa tecnica, y proporcionalida en la pena. 2. la ley de infancia debe ser para todos los ninos no solo los que se encuentre en situacion irregular. 3 darle cumplimiento al articulo 44 de la constitucion que establece el interes superioir del nino, hoy el 50% de lso municipios de colombia no tiene politica

Tutunendo (Nov 24, 2005 5:45:50 PM)

La justicia no es carcel. La justicia es oportunidades de educaciòn, empleo, recreaciòn, igualdas social. Nada de esto ofrece el gobierno

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:45:56 PM)

Una cosa es lo que dice el Proyecto de Ley y otra la manera cómo se aplica. Lo que le puedo decir es que, dada la gravedad, la Ley establece la privación de libertad en ese caso.

jcal (Nov 24, 2005 5:46:03 PM)

La ley debe mirarse al mneors independientesmente de sus condiciones econòmicas

NIÑA (Nov 24, 2005 5:46:18 PM)

Adhiero a doña Gina.....

camilin (Nov 24, 2005 5:46:22 PM)

DR GINAAAAAAAAAA SI SE TRATA DE IGUALDAD ESTUDIEMOS LAS FORMAS DE APRENDIZAJE CRIMINAL Y LA TEORIA DE LOS CONTACTOS DIFERENCIALES "LADRONES DE CUELLO BLANCO"DE EDWIN SUTHERLAND PORQUE RESULTA MUY FACIL HABLAR DE IGUALDAD, PREVENCION Y CASTIGO SIN ESTUDIAR ESTE TIPO DE TEORIAS QUE NOS TRAE LA DOGMATICA PENAL ALEMANA Y LA CRIMINOLOGIA camilobarsa@hotmail.com

LALITA (Nov 24, 2005 5:46:31 PM)

por fin concluye alguien, es raro, Dra Gina. gracias

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:46:36 PM)

4. bajara la edad penal no es la solucion par la delincuencia juvenil, por el contrario las bandas de sicarios tambien comenzaran a bajar la edad para contratar adolescentes

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:47:00 PM)

De todas maneras, me siguen quedando muchas dudas. Si descubren a un congresista en un motel con un menor de edad, la prensa se queda callada y le tapan todo porque es de la rosca. Pero si un chino se roba una rosca de una panadería, entocnes si arman tremendo escándalo. Todo el mundo comete errores!!!!

NIÑA (Nov 24, 2005 5:47:06 PM)

Camilín pingüín, ¿podrías dejar tanta carretín?

LALITA (Nov 24, 2005 5:47:11 PM)

pero los limita de alguna manera en eficacia del delito

justine (Nov 24, 2005 5:47:29 PM)

opino que deben haber garantias para estos sujetos activos osea los menores pero vuelvo y repito la flexibilidad es mucha y por ende debe primar los derehcos del menor que se contemplan en la constitucion eso si practicando los principios generales del la justicia y equidad

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:48:11 PM)

Juan Carlos, ¿cuáles serían sus propuestas para llenar los vacíos del proyecto de los que habla?

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:48:18 PM)

De acuerdo, la ley no puede favorecer a los estratos altos y castigar solamente a los pobres. Necesitamos de una justicia con plenas garantías y debido procedo para todos sin discriminación

camilin (Nov 24, 2005 5:48:24 PM)

CARRETA ES LO QUE HABLA LA DOCTORA Y LA GENTE DE DERECHA

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:48:30 PM)

Doctora Gina, usted nunca cometió un error en su adolescencia? Le parece justo que a los pelados de ahora no les pasen una?

jcal (Nov 24, 2005 5:48:32 PM)

La Ley debe mirar al menor independientemente de sus condiones econòmicas. Es indispensabe ver como las condicones socieles en que èste se esta formando,

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:48:47 PM)

Porqué no hablamos de los niños, las niñas y los adolescentes y no de los MENORES

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:49:05 PM)

5. La pena sera de acuerdo al delito y no a la condición social

LALITA (Nov 24, 2005 5:49:07 PM)

alguien sabe como se maneja esto en un paìs totalitario como Cuba?

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:49:11 PM)

¿Manuel?

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:49:15 PM)

Menoreres de edad y menores en garantías en los sistemas de justicia....

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:49:47 PM)

Doctora Gina: Acaso usted nunca se voló un semáforo en rojo, nunca hizo conejo en la panadería del frente de su casa, nunca le echó piedras por deporte al lujoso carro de su vecino, nunca agarró por descuido algo que no era suyo, o nunca se coló sin pagar el cover en una fiesta play de esas que tanto le gustan a usted?

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:49:55 PM)

si Moderarar aquí estamos

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:50:29 PM)

Manuel, para responderle a Lalita, ¿sabe cómo se maneja el tema en países totalitarios como Cuba?

justine (Nov 24, 2005 5:50:35 PM)

el menor como miembro indispensable de la sociedad lo que necesita es una reeducacion

Andrea (Nov 24, 2005 5:50:39 PM)

señor Manrique... no cree que de ser aprobado el proyecto de ley, rebajar el tiempo que los niño, niñas adolescentes infractores estàn bajo la supervisión de profesionales sería contraproducente. Me explico, no es mejor que un niño este los tiempos que preve el codigo del menor de hoy a que salga en unos cuantos días, caso en el cual nadie puede hacer un seguimiento a su caso?

jcal (Nov 24, 2005 5:50:48 PM)

Es indispensable ver las condicoines sosiales y familiares en que èste se viene formando, la influencia de la misma sociedad, el abandono del estado y la tendencia represiva a su tratamiento, cunaod en realidad lo que requieren es ayudad para superar los problemas que los aflijen.

LALITA (Nov 24, 2005 5:50:56 PM)

chino: esas si son travesuras, no delitos

Colombiano (Nov 24, 2005 5:50:58 PM)

lalita no le metamos politica desviada al foro

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:51:15 PM)

esos no son delitos, son contravenciones

NIÑA (Nov 24, 2005 5:51:19 PM)

Estoy de acuerdo con Colombiano....

LALITA (Nov 24, 2005 5:51:24 PM)

no es eso, Cuba tiene experiencia en eso

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:51:28 PM)

lo importante ahora es que la Ley se aplique con igualdad a los niños de este país

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:51:57 PM)

Muy bien, vamos a concluir. Gina ya mandó sus conclusiones, los demás pueden enviar las suyas, el chat está a punto de terminar

NIÑA (Nov 24, 2005 5:52:03 PM)

Es lo importante y lo jodido doña Parody,,,,

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:52:08 PM)

Chino traviseso, claro que si, pero esto justifica la impunidad?, NO, debemos desarrollar un sistema de justicia que fomemte la responsabilidad y que reconozca el proceso de desarrollo de niños, niñas y adolescentes! Eso propone el proyecto

LALITA (Nov 24, 2005 5:52:18 PM)

a veces no me suena llamar niños a estos menore..............

Andrea (Nov 24, 2005 5:52:25 PM)

doctora gina...que modificaciones traeria esata ley en el caso de los niños desmovilizados?

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:52:50 PM)

Además, cuando van a hacer una ley sobre los apras, consultan a los apras. Cuando van a hacer una ley sobre los empresarios, consultan a los empresarios. ¡Alguien le ha preguntado a un niño lo que piensa sobre esta ley? ¿A alguien se le ha ocurrido mirar a los ojos la cara triste de un tierno inimputable y decirle de frente: Si, yo estoy de acuerdo con la penalización para tí y tus compañeritos de colegio cada vez que se quiten las onces o le echen tiza al profesor?

jcal (Nov 24, 2005 5:52:51 PM)

Es muy importante aclarar que la adolescencia es una etapa de la vida que implica cambios, de tal manera que el joven que se encuentra involucrado en asuntos penales, no mide aunun las consecuencias

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:53:24 PM)

¿Un joven de 15 años no mide las consecuencias de sus actos?, qué opinan Manuel y Gina

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:53:31 PM)

1. Lo primero es que los grupos armados ilegales tienen que desmovilizar a todos los niños que vincularon en sus filas

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:53:36 PM)

2. esos niños "desmovilizados", de acuerdo a tratados internacionales, no son vioctimarios sino víctimas del conflicto

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:53:46 PM)

¿Entonces no pueden ser juzgados?

El chino travieso (Nov 24, 2005 5:53:53 PM)

Otra vez estoy de acuerdo con Don Manuel. No el del Caguán, sino el de Unicef. Tiene toda la razón!!!!!

LALITA (Nov 24, 2005 5:53:56 PM)

chino travieso, usted no ha madurado, el panorama del paìs es diferente y difìcil

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:54:00 PM)

De ACUERDO lalita, LOS ADOLESCENTES ESTÁN INCLUIDOS,

justine (Nov 24, 2005 5:54:02 PM)

nuestra sociedad necesita educacion, reeducacion para nuestros jovenes y podamos alcanzar alguna dia una democracia real

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:54:14 PM)

Yole he enviado varios derechos de petición al Comisionado de Paz para que nos informe cuántos niños han entregado los paramilitares, en este proceso de negociación

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:54:25 PM)

hasta ahotra no he recibido ninguna respuesta

Tutunendo (Nov 24, 2005 5:54:34 PM)

he visto a niños delinquir porque tenìan hambre; los he visto prostituirse porque su familia tenìa hambre; los he visto convertirse en delincuentes peligrosos despuès de salir de correccionales, el proceso penal es un fracaso.

aleja (Nov 24, 2005 5:54:37 PM)

un niño que se desenvuelve en el ambiente de la delincuencia y el delito sabe muy bien lo que está hacieno, además se aprovechan de su inmunidad para cometer toda clase de delitos y asesinatos, deben ser juzgados de manera justa pero rigurosa ya que estamos a merced de futuros sicarios.

CARLOS-- (Nov 24, 2005 5:54:44 PM)

MIREN ALGO, NO SABEN EL GRADO DE IMPUNIDAD, A PESAR DE SER MENORES Y SER INIMPUTABLES, COMETEN CONDUCTAS ATENTATORIAS DE BIENES JURÍDICOS

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:54:48 PM)

cERRANDO.... MUY ÚTIL ESTE CHAT, opinemos con objetividad y buen criterio. Aportemos para hacer realidad los derechos de la infancia y la adolescencia. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:55:00 PM)

Gracias Manuel por su participación.

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:55:05 PM)

vincular niños a grupos armados ilegales es un delito de lesa humanidad por el que deben responder los jefes de esas organizaciones

jcal (Nov 24, 2005 5:55:14 PM)

las concsecuenicas de sus actos, es decir, entiende pero no vislumbra con claridad las consecuencias los mismos, de ahoi que las reglas de Beijing y laas directrices de Riuad recomienden la mesura en los tratamientos a los jopvenes

camilin (Nov 24, 2005 5:55:18 PM)

DR LE ESTA LE ESTAN VULNERANDO UN DERECHO FUNDAMENTAL PONGALE UNA TUTELA AL COMISIONADO

Andrea (Nov 24, 2005 5:55:20 PM)

doctor manrique muchas gracias por su participacion

LALITA (Nov 24, 2005 5:55:23 PM)

mientras el estado no de educaciòn adecuada y gratuita a los menores, no hacemos màs que pañitos de agua tibia

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:55:41 PM)

Juan Carlos, ¿cuál sería su propuesta entonces para mejorar el proyecto?

NIÑA (Nov 24, 2005 5:55:44 PM)

Gracias a Unicef...

CARLOS-- (Nov 24, 2005 5:55:56 PM)

DOCTORA GINA PARODY, YO ADMIRO SU PROYECTO, PERO MIRE LA IMPUNIDAD EN LA QUEDARÍAN MILES DE NIÑOS ENTRE LOS 12 Y LOS 15 AÑOS

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:56:15 PM)

Gina para terminar... ¿qué opina de lo que dice Carlos?

jcal (Nov 24, 2005 5:56:23 PM)

Es importanmtes atender los paràmetros trazados mpor ls Corte Constitucinal en sentencia C-203 de 2005, en donde trato el tema de los menores involucarsod ene l concflicto.

LALITA (Nov 24, 2005 5:56:25 PM)

si, unicef hace algo por ellos

NIÑA (Nov 24, 2005 5:56:31 PM)

Pero sé que don jcal tenía algunas quejas contra Unicef, ¿porqué no las dijo?

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:56:44 PM)

Juan Carlos, ¿podría responderle a Niña?

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:56:47 PM)

si no me contesta el último que mande, tendré que interponer una acción de incumplimiento

Andrea (Nov 24, 2005 5:56:50 PM)

doctora gina.. le pregunto ese tema porque se que lo conoce. Pero no me parace que dentro de las politicas del actual proceso de desmovilizacion este claro cuales son los compromisos al respecto

aleja (Nov 24, 2005 5:56:58 PM)

en estados unidos e inglaterra castigan a los menores que cometen delitos, recuerden el caso de 2 niños de 11 años que asesinaron a uno de 2 y fueron sentenciados a 25 años con la posibilidad de apelar a los 21.

Manuel-Manrique-UNICEF (Nov 24, 2005 5:57:02 PM)

Siempre a la orden. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes. SON CUESTION DE GRANDEZA. Hasta pronto.

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:57:05 PM)

Hasta pronto

Andrea (Nov 24, 2005 5:57:11 PM)

de hecho he leido que a la union europea ese es uno de los temas mas importantes en relacion con la ley de justicia y paz

justine (Nov 24, 2005 5:57:13 PM)

y la corte penal internacional no puede jugar un papel importante dentro de este tema ya que al tener niños en filas de grupos armados son delitos de lesa humnidad? o algun tratado que se tenga

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:57:18 PM)

No es impunidad

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:57:21 PM)

la pena tiene dos funciones: sancionatoria y resocializadora

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:57:26 PM)

por tanto la única forma de castigar no es privando de la libertad

jcal (Nov 24, 2005 5:57:28 PM)

Atender los lineamientos de las reglas de Beijing y las directrices de Riad, y en genral el bloque de constoitucionalidad.

LALITA (Nov 24, 2005 5:57:31 PM)

es la pimera vez que un chat de semana es bien manejado, felicitaciones

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:57:37 PM)

Gracias Lalita

jcal (Nov 24, 2005 5:57:42 PM)

Niña : Cual es tu integfgrogante,

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:58:22 PM)

Niña dice que usted tiene algunas quejas contra unicef, aunque sería un poco atrde porque manuel ya se retiró

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:58:27 PM)

hoy lo que tenemos son niños de estratos 1 y 2 privadops de la ibertad por delitos contra el patrimonio, mientras que ols de estrato alto quedan libres

camilin (Nov 24, 2005 5:58:33 PM)

doctora que este muy bien

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:58:35 PM)

como ya lo he dicho lo que busca la ley es que las penas se apliquen por igual y proporcionalmente al delito que se cometa

CARLOS-- (Nov 24, 2005 5:58:38 PM)

PERO RECLUIR A UN MENOR DE 15 AÑOS CON ASISTENCIA PSICOLÓGICA Y TÉCNICA CUMPLE A CABALIDAD CON LA FUNCIÓN DE RESOCIALICIÓN DE LA PENA

GINA PARODY (Nov 24, 2005 5:58:41 PM)

por eso mande mis cinco conclusiones anteriores

MODERADOR (Nov 24, 2005 5:59:02 PM)

La trascripción del chat será publicada mañana en Semana.com, para los que se perdieron de algo.

jcal (Nov 24, 2005 5:59:08 PM)

Tengan en cuenta que a los menores no se les imponen penas sino medidas con caracter protector y educativo.s

LALITA (Nov 24, 2005 5:59:10 PM)

eso que dice carlos es lo importante

NIÑA (Nov 24, 2005 5:59:16 PM)

tengo entendido que que hay muchos miembros de la rama judicial que no estuvieron de acuerdo con el proyecto de ley de infancia porque, según ellos, están forzando modelos de otros países a las condiciones de Colombia para juzgar a los menores....

CARLOS-- (Nov 24, 2005 5:59:19 PM)

TENIENDO EN CUENTA LA PROTECCÓN ESPECIAL DE LOS NIÑOS DESDE LA CONSTITUCION

jcal (Nov 24, 2005 5:59:21 PM)

Niña : No tengo quejas contra Unicef

aleja (Nov 24, 2005 6:00:06 PM)

La responsabilidad de la formación de los niños y adolescentes es de los padres, los maestros solo cumpen la función de refuerzo de los valores aprendidos y adquiridos en los hogares.

MODERADOR (Nov 24, 2005 6:00:10 PM)

Gina, muchas gracias por su participación

MODERADOR (Nov 24, 2005 6:00:17 PM)

el chat está a punto de terminar

GINA PARODY (Nov 24, 2005 6:00:21 PM)

bien. Saludos a todos. Gracias por los comentarios y aportes. Y gracias a Semana por la organización e invitación al chat

LALITA (Nov 24, 2005 6:00:23 PM)

chao y gracias por el debate, me gustò

MODERADOR (Nov 24, 2005 6:00:35 PM)

Gracias a todos ustedes, nos vemos dentro de ocho días con otro tema

MODERADOR (Nov 24, 2005 6:00:44 PM)

y mañana podrán ver la trascripción pubicada

MODERADOR (Nov 24, 2005 6:00:48 PM)

hasta pronto,

CARLOS-- (Nov 24, 2005 6:00:51 PM)

DE TODAS FORMAS, LA FELICITO POR QUE POR FIN UN LEGISLADOR EN EL PAÍS SE PREOCUPÉ POR ESTE TEMA TAN CRUCIAL

Tutunendo (Nov 24, 2005 6:00:53 PM)

Adios

jcal (Nov 24, 2005 6:00:55 PM)

Se han presentado varios proyectos. El ùltimo recoge algunas inquietides ¡, pero le falta mayor tècnica, pues se oldeo buscnaod implementar el sistema acusatorio, pero se olvido que s etgrataba de menores y no de adultos. Los puntos de vista del suscrto dueron envciados a los ponentes.

Andrea (Nov 24, 2005 6:00:56 PM)

chao ... gracias por este espacio. No es comun que estos foros se dediquen a estos temas.

NIÑA (Nov 24, 2005 6:00:56 PM)

Felicitaciones a la moderadora....

LALITA (Nov 24, 2005 6:01:04 PM)

la deberìan dejar màs tiempo en internet cuando es buena como esta

MODERADOR (Nov 24, 2005 6:01:09 PM)

el chat dejó de ser moderado

justine (Nov 24, 2005 6:01:13 PM)

gracias

CARLOS-- (Nov 24, 2005 6:01:19 PM)

GRACIAS A TODOS

jcal (Nov 24, 2005 6:01:21 PM)

Gracias por la invitaco. Seria bueno poder intercam¡bira ideas con mayoir tiempo.

MODERADOR (Nov 24, 2005 6:01:23 PM)

chao angela

CARLOS-- (Nov 24, 2005 6:01:26 PM)

HASTA PRONTO

MODERADOR (Nov 24, 2005 6:01:33 PM)

Juan Carlos, muchas grcias

Andrea (Nov 24, 2005 6:01:53 PM)

estoy de acuerdo que deberian dar mas tiempo

MODERADOR (Nov 24, 2005 6:01:55 PM)

desafortunandamente tenemos poco tiempo, por las ocupaciones de nuestros invitados, poer su participación fue muy importante

Andrea (Nov 24, 2005 6:01:55 PM)

chao!!

