Sin embargo, el mismo Decreto mencionó que aquellos contribuyentes debían pagar, para el año gravable 2019, la segunda cuota (primera para personas jurídicas y asimiladas), con un porcentaje equivalente al 45% (personas jurídicas y asimiladas 50%) con base en el saldo a pagar del año gravable 2018, durante los meses de abril y mayo del presente año.

Esta situación generó cuestionamientos para algunos contribuyentes, debido a que el Decreto hacía mención a que “con el pago de esta segunda o primera cuota”, el plazo para la presentación de las declaraciones se ampliaba.

Es decir, ¿los contribuyentes que arrojaron saldo a favor en el año gravable 2018 y que estiman que su impuesto sobre la renta y complementarios del año 2019 arrojará nuevamente saldo a favor, no los incluía?, ¿cuál será el proceso para aquellos contribuyentes que tienen saldo a pagar en el año gravable 2018 y arrojan saldo a favor en el año gravable 2019?

Pues bien, analizando la norma de fondo, en principio se podría decir que está beneficiando a aquellos contribuyentes que se han visto afectados económicamente y tienen que hacer esfuerzos de liquidez para el pago de sus obligaciones y no a aquellos que no están pasando dificultades, situación que no comparto, debido a que en este momento, muchas compañías deben hacer esfuerzos no solo para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino sociales y operativas como son los pagos laborales, a proveedores y tecnológicos, entre otros.

Entonces, surgen tres escenarios que pueden llegar a aclararse: