A Bayern Múnich se le cayó millonario traspaso y Luis Díaz fue el salvavidas: Max Eberl reveló todo

Hay que remontarse a principio de temporada, cuando Bayern Múnich apenas sondeaba a Luis Díaz. A los bávaros se les cayó una llegada estelar, pero el guajiro lo arregló todo.

Redacción Deportes
20 de enero de 2026, 12:11 a. m.
Max Eberl y sus sensaciones positivas por el fichaje de Luis Díaz en Bayern Múnich.
Max Eberl y sus sensaciones positivas por el fichaje de Luis Díaz en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

A mediados de 2025, Bayern Múnich tenía la intención de invertir una alta suma de dinero por un jugador que se traduciría en su fichaje estrella de la temporada. Entre las opciones asomaba Florian Wirtz, mediocampista alemán de 22 años que jugaba en Bayer Leverkusen.

Wirtz la ‘rompió’ en el Leverkusen, por lo que varios clubes lo querían. Sin embargo, en los planes de Bayern Múnich se atravesó Liverpool, y el cuadro inglés desembolsó cerca de 136 millones de euros por la joya alemana. Es decir, Florian se marchó a Anfield y allí juega actualmente bajo las órdenes de Arne Slot.

No fue Florian Wirtz pero sí Luis Díaz, y Bayern Múnich está feliz con ello

Entonces, que Florian Wirtz haya preferido a Liverpool sobre Bayern Múnich, allanó el camino para que los bávaros pusieran sus ojos en la estrella colombiana que tenía 28 años y que, por aquel entonces, y casualmente, brillaba con los reds de Anfield: Luis Díaz

Llegada de Florian Wirtz a Liverpool allanó el arribo de Luis Díaz a Bayern Múnich.
Llegada de Florian Wirtz a Liverpool allanó el arribo de Luis Díaz a Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Wirtz y Díaz no juegan en la misma posición, pero son fichajes top mundial. Bayern Múnich le pagó al Liverpool, por Lucho, cerca de 75 millones de euros. A día de hoy, el guajiro les vale cada centavo, luciéndose con goles y asistencias que pintan para una temporada histórica en el cuadro alemán.

Deportes

La reacción de la prensa argentina tras el golpazo de Vasco a Boca Juniors por el fichaje de Marino Hinestroza

Deportes

A Arjen Robben no le gustó la comparación con Luis Díaz y dejó recado: palabras retumban en Bayern Múnich

Deportes

Drástica medida de la Policía de Marruecos tras la final de Copa África: Arrestos, vandalismo, escándalos y reventas

Deportes

Millonarios alarga su lista de refuerzos: anunció a un uruguayo que pasó por Independiente y Peñarol

Deportes

Escándalo en Copa África: video deja ver al arquero suplente de Senegal atacado por recogepelotas de Marruecos

Deportes

Delantero de Millonarios toma por sorpresa a la hinchada y seguirá su carrera en otro equipo de la Liga Betplay

Deportes

La tabla de la Liga tras la fecha 1: Doblete de Dayro Moreno retumba ante el amargo debut de Junior, Cali y Millonarios

Deportes

El gesto viral de Luis Díaz a foto suya que no esperaba ver: su reacción quedó en video

Deportes

Regresa la Champions League: tabla de posiciones, lista de partidos y canal de TV para verlos

Deportes

Jurgen Klopp reaccionó en vivo y en directo al partidazo de Luis Díaz y Bayern ante Leipzig: cámara lo captó

Con Luis Díaz como su mejor refuerzo, Bayern Múnich logra hito luego de 36 años: récord histórico

Max Eberl dio más detalles respecto al “no” de Florian Wirtz y la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich

Como director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl es la voz autorizada para hablar del tema. Dialogó con Bild y allí lo dejó claro: les hubiera encantado tener a Florian Wirtz, pero la llegada de Luis Díaz estuvo más que bien.

“Nos habría encantado que Florian Wirtz se uniera a nosotros. Como no lo hizo y optó por la Premier League, estamos muy contentos, en retrospectiva, de haber tomado otra muy buena decisión (Luis Díaz). Así lo describiría”, apuntó Eberl.

Y cuando le preguntaron si hubiesen podido llegar Luis Díaz y Florian Wirtz juntos, fue claro: “Juntos no habría sido posible. Nosotros, como dicen, no somos, ¿me permiten decirlo, avaros? Nos parece perfectamente bien esa palabra”.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich.
Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Luis Díaz, el mejor refuerzo en lo que va de la temporada

Los números lo confirman: de todos los jugadores que fueron transferidos en el mercado de verano de 2025, en Europa, Luis Díaz es el de mejor rendimiento. Al menos tomando en cuenta las cinco grandes ligas.

A día de hoy, con Lucho como titular casi indiscutido, Bayern Múnich pelea en Bundesliga, Champions y Copa Alemana. Además, ya ganó la Supercopa de su país.

