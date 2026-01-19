A Bayern Múnich se le cayó millonario traspaso y Luis Díaz fue el salvavidas: Max Eberl reveló todo

A mediados de 2025, Bayern Múnich tenía la intención de invertir una alta suma de dinero por un jugador que se traduciría en su fichaje estrella de la temporada. Entre las opciones asomaba Florian Wirtz, mediocampista alemán de 22 años que jugaba en Bayer Leverkusen.

Wirtz la ‘rompió’ en el Leverkusen, por lo que varios clubes lo querían. Sin embargo, en los planes de Bayern Múnich se atravesó Liverpool, y el cuadro inglés desembolsó cerca de 136 millones de euros por la joya alemana. Es decir, Florian se marchó a Anfield y allí juega actualmente bajo las órdenes de Arne Slot.

No fue Florian Wirtz pero sí Luis Díaz, y Bayern Múnich está feliz con ello

Entonces, que Florian Wirtz haya preferido a Liverpool sobre Bayern Múnich, allanó el camino para que los bávaros pusieran sus ojos en la estrella colombiana que tenía 28 años y que, por aquel entonces, y casualmente, brillaba con los reds de Anfield: Luis Díaz

Llegada de Florian Wirtz a Liverpool allanó el arribo de Luis Díaz a Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Wirtz y Díaz no juegan en la misma posición, pero son fichajes top mundial. Bayern Múnich le pagó al Liverpool, por Lucho, cerca de 75 millones de euros. A día de hoy, el guajiro les vale cada centavo, luciéndose con goles y asistencias que pintan para una temporada histórica en el cuadro alemán.

Con Luis Díaz como su mejor refuerzo, Bayern Múnich logra hito luego de 36 años: récord histórico

Max Eberl dio más detalles respecto al “no” de Florian Wirtz y la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich

Como director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl es la voz autorizada para hablar del tema. Dialogó con Bild y allí lo dejó claro: les hubiera encantado tener a Florian Wirtz, pero la llegada de Luis Díaz estuvo más que bien.

“Nos habría encantado que Florian Wirtz se uniera a nosotros. Como no lo hizo y optó por la Premier League, estamos muy contentos, en retrospectiva, de haber tomado otra muy buena decisión (Luis Díaz). Así lo describiría”, apuntó Eberl.

Y cuando le preguntaron si hubiesen podido llegar Luis Díaz y Florian Wirtz juntos, fue claro: “Juntos no habría sido posible. Nosotros, como dicen, no somos, ¿me permiten decirlo, avaros? Nos parece perfectamente bien esa palabra”.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Luis Díaz, el mejor refuerzo en lo que va de la temporada

Los números lo confirman: de todos los jugadores que fueron transferidos en el mercado de verano de 2025, en Europa, Luis Díaz es el de mejor rendimiento. Al menos tomando en cuenta las cinco grandes ligas.

A día de hoy, con Lucho como titular casi indiscutido, Bayern Múnich pelea en Bundesliga, Champions y Copa Alemana. Además, ya ganó la Supercopa de su país.