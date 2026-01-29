Deportes

A ‘Chicho’ Arango lo cambiaron por figura europea: negocio con Atlético Nacional provocó todo

La información llega desde Estados Unidos y acaba siendo tendencia en el tema de ‘Chicho’ Arango a Nacional.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
29 de enero de 2026, 11:52 p. m.
Fichaje de Cristian 'Chicho' Arango a Nacional provocó movimiento desde Europa.
Fichaje de Cristian 'Chicho' Arango a Nacional provocó movimiento desde Europa. Foto: Getty Images y escudo oficial Atlético Nacional.

Sería cuestión de horas para que Atlético Nacional oficialice a Cristian ‘Chicho’ Arango como su nuevo refuerzo para la temporada 2026. El propio presidente verdolaga, Sebastián Arango, ya dio pistas de que el fichaje está encaminado hacia un buen final.

Mientras tanto, Cristian ‘Chicho’ Arango deja un puesto libre en San Jose Earthquakes, equipo estadounidense donde tiene contrato hasta diciembre de 2027. Sin embargo, el cuadro de la MLS ya se movió y le encontró reemplazo al colombiano.

Este jueves, 29 de enero de 2026, San Jose Earthquakes anunció a su nuevo delantero, de talla europea, para la temporada venidera. Sobre el papel, se trata del reemplazo de Cristian Chicho Arango en el equipo.

San Jose Earthquakes anuncia al alemán Timo Werner, reemplazo de Cristian Chicho Arango

San Jose Earthquakes anunciaron hoy la adquisición de Timo Werner, procedente del Red Bull Leipzig de la Bundesliga alemana, mediante transferencia permanente y con un contrato de Jugador Franquicia hasta junio de 2028″, escribió el club en su web oficial.

Y añaden: “El internacional alemán llega a la Major League Soccer como el fichaje más importante en la historia de los Earthquakes tras una distinguida carrera europea que incluye un título de la UEFA Champions League y una plétora de trofeos en prácticamente todas las categorías”.

Timo Werner, el reemplazo de Cristian Chicho Arango en San Jose Earthquakes de la MLS.
Timo Werner, el reemplazo de Cristian Chicho Arango en San Jose Earthquakes de la MLS. Foto: Izq: prensa San Jose Earthquakes (API) / Der: Getty Images.

Werner tiene 29 años, uno menos que Cristian Chicho Arango. El valor en el mercado del alemán, según Transfermarkt, es de 3 millones de euros. Sin embargo, debido al buen rendimiento, en marzo de 2020 alcanzó los 80 millones de euros.

Estamos entusiasmados con la incorporación de Timo Werner (...) Creo que será una excelente adquisición para nuestro equipo y tenemos muchas ganas de que llegue a San José. Contar con un jugador del calibre de Timo es simplemente excepcional para el club y la comunidad”, reveló Bruce Arena, director deportivo del San José.

¿Cómo va lo de Chicho Arango a Atlético Nacional?

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista deportivo, contó en Palabras Mayores que habló con el presidente de Nacional y este le dio detalles de cómo va la operación por Chicho Arango. Faltarían tan solo detalles.

Presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, dio detalles de la llegada de Cristian Chicho Arango.
Presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, dio detalles de la llegada de Cristian Chicho Arango. Foto: Getty Images

“Hemos hablado con él desde que llegó a Nacional. No es de última hora. La voluntad del jugador pudo agilizar y concretar la negociación en los últimos días. El negocio no ha terminado de concretarse, y por eso aún Nacional no lo anuncia. Lastimosamente se filtró, pero va bien encaminado”, citó Vélez como respuesta de Arango.

Noticias Destacadas