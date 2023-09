A futbolista de Santa Fe se le ‘zafó’ la cadena y protagonizó duro cruce con un hincha

Cruce de jugador con un hincha

El apoyo a José Aja

Águilas Doradas no come cuento y vuelve a ser líder de la Liga Betplay; así está la lucha por clasificar a los cuadrangulares

Este semestre lo comenzó con una lesión, por lo que se perdió cuatro partidos y cuatro más lo vivió como suplente. No obstante, desde el 3 de septiembre siempre ha sido titular con los dirigidos por Bodhert.

Análisis de la derrota

A propósito del técnico, en rueda de prensa el estratega aseguró que la derrota no es para perder la cabeza.

“El equipo en cuanto a efectividad no tuvo un buen partido. No sentí que hayamos hecho lo correcto. Nos toca irnos con esta derrota, ahora analizaremos que tenemos que modificar y ojalá tener un 9 para el próximo juego”, indicó el orientador.

Y apuntó que “Santa Fe siempre buscó, pero no se tomaron buenas decisiones en el último cuarto de cancha y cuando las hubo la resolución no fue la mejor. No fue un partido correcto”.