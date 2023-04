“A James le ha faltado juicio personal”: Javier Fernández, ‘el cantante del gol’

“Tú tranquilo”, “chao, papá”, son algunas de las expresiones en el relato de Javier Fernández, más conocido como ‘el cantante del gol’ que lo hicieron célebre a la hora de narrarle partidos a la Selección Colombia,

En 2011 fue elegido como el mejor narrador de Colombia y en 2014 apareció en el top 10 de relatores latinos populares durante la Copa Mundial de la Fifa.

Su relato más emocionante se dio cuando James Rodríguez marcó el mejor gol de esa copa del mundo contra Uruguay en el juego que terminó 2 a 0 en los octavos de final.

“James para mí es un ídolo y un amigo. Tengo muchas anécdotas con él. Sé que tiene muy pocos amigos en el medio y me considero uno de ellos”, dijo en entrevista con SEMANA el actual narrador de Win Sports.

Sin embargo, conocida la noticia de la salida del 10 de la tricolor de Olympiacos, convirtiéndose el club de Grecia en el tercer contrato rescindido en tres de sus últimos cuatro clubes, ‘el cantante’ hizo una crítica constructiva al volante

“Creo que a James le ha falta mucho juicio personal”, inició diciendo y completó.

“No hablo solo por ser juicioso, sino de autoevaluarse, de saber qué quiere. Que su talento invaluable que lo ha hecho el mejor de la historia en los mundiales para Colombia porque nunca hemos tenido un goleador de un mundial”, puntualizó.

Javier Fernández es un reconocido narrador vallecaucano que actualmente trabaja para RCN y Win Sports - Foto: Instagram @elcantantedelgol

Le recordó que su talento debe completarse con una autoevaluación.

“Cuando uno tiene ese talento tan grande, le falta un juicio. Sentarse a saber qué es lo que quiere. Parece que tener una situación económica diferente lo lleve a pensar en cosas diferentes. Espero que consiga equipo rápido”, indicó en SEMANA TV.

Opinó sobre la convocatoria de James a la Selección Colombia.

“Complicado que siga en Europa por la temporada y también para la Selección, porque si no está activo es complicado que lo llamen. Aunque no soy autoridad para las decisiones de Lorenzo, humildemente creo que no debe ser llamado si no juega”, opinó

Los contratos de James en el último tiempo han finalizado por mutuo acuerdo, yéndose libre. Se fue del Real Madrid con un año de antelación. Llegó al Everton hasta 2022 y se fue en 2021, con 9 meses de contrato por delante en Inglaterra.

Llegó a Al-Rayyan de Qatar hasta junio de 2024, pero solo jugó un año. Salió por 8 millones de euros y llegó a Grecia, y del Olympiacos dijo adiós faltando dos meses y medio de contrato.

“El tema pasa por lo mental, no por el talento”, finalizó Javier Fernández.

Primera oferta para James Rodríguez: exótico equipo ya le ‘coquetea’ por redes sociales

James Rodríguez tiene por delante una gran cantidad de tiempo para definir el equipo en el que continuará su carrera deportiva. Después de salir de Olympiacos y quedar como agente libre, el colombiano es el propio dueño de su futuro y el encargado de decidir hacia donde apuntará de cara a la próxima temporada.

Brasil, Estados Unidos o Turquía parecen los principales candidatos a llevárselo, sin embargo, en España quieren aprovechar la ocasión para ficharlo a la Kings League, el novedoso torneo de fútbol 7 organizado por Gerard Piqué.

BARCELONA, SPAIN - JANUARY 15: Gerard Piqué, president of the Kings League, comments on the match live during the third day of the Kings League at Cupra Arena on January 15, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Cesc Maymo/Getty Images) - Foto: Getty Images/Cesc Maymo

Solo unas horas después de darse a conocer la noticia sobre su salida del fútbol griego, uno de los equipos que participan en el campeonato le envió un mensaje directo al mediocampista colombiano. “¿Oye James, qué haces este verano?”, escribieron Los Troncos en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe recordar que cada uno de los 12 equipos participantes en la Kings League están integrados por jugadores de fútbol aficionado, pero tienen la posibilidad de sumar un profesional activo o retirado que pueden cambiar cada fin de semana sin restricciones.