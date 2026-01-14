Deportes

A Millonarios se le complica la vida: no podría librarse de jugador y se vería obligado a hacer esto

Otro de los resistidos por la afición le traería problemas al club. Su estancia en el plantel no parece ser opción, pero se verían obligados a mantenerlo.

Redacción Deportes
14 de enero de 2026, 11:58 a. m.
Santiago Giordana ya no tendría lugar en Millonarios, donde están Castro, Falcao y Contreras.
Santiago Giordana ya no tendría lugar en Millonarios, donde están Castro, Falcao y Contreras. Foto: Lina Gasca

Millonarios ha hecho de todo por depurar su nómina para tener los mejores 25 jugadores para 2026. Este año quedó definido que no podrán ser más de esos, por reglamento, en el Fútbol Profesional Colombiano.

Por este motivo, es que se han visto tantas salidas del elenco bogotano. Entre nacionales e internacionales, ya se han conocido más de diez y podrían ser más si se logra encontrar una solución a un caso.

Santiago Giordana con Leonardo Castro.
Santiago Giordana con Leonardo Castro. Foto: Cristian Bayona

A quien se hace referencia es a Santiago Giordana, internacional argentino que ya lleva un buen tiempo en el equipo, pero que no termina por convencer para ser otro delantero del plantel en 2026.

Desde que arrancó el mercado se ha hablado de que la dirigencia busca salir del atacante, pero esto no le ha sido posible. En sus planes estaba que pudiera irse tal como ya pasó con Juan Pablo Vargas y Bruno Sávio.

A pesar de haber llegado Falcao García, así como también lo hizo en las últimas horas el extranjero Rodrigo Contreras, la situación con Giordana se mantiene en vilo. En las últimas horas, en el programa deportivo de la FM, bajo la conducción de Juan Felipe Cadavid, se dieron luces de lo que terminaría pasando.

En principio, el que sería el deseo de la dirigencia es poder buscarle otro futuro al jugador: “Millonarios tendrá que buscarle cupo a (Santiago) Giordana, lugar, equipo”, apuntó el conductor del espacio radial.

Primera recriminación a Falcao García por volver a Millonarios: revelan el plan íntimo que tendría

Aunque esa postura sea la que marque el presente del delantero, hay una cuestión que haría más complicado todo. “Tiene pendiente una cirugía y si se la hace, Millonarios tendrá que esperar a que esté apto”, lo que podría representar semanas y hasta meses para desvincular de alguna manera al mencionado.

En medio de la mención del tema Giordana, el relator, Eduardo Luis, también dio su perspectiva al respecto: “Hace rato le bajaron el pulgar”.

Además de ello, Luis López también aseveró que un importante club del país lo tentó al extranjero para ir, pero este tomó una decisión que hoy día le estaría pesando: “Medellín le ofreció de todo y dijo que se quería quedar a pelear el puesto”.

Giordana y Falcao, las alternativas de Leonardo Castro en Millonarios.
Giordana y Falcao ya fueron compañeros en Millonarios durante los primeros ciclos del Tigre. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Sin cupo en Millonarios

Que Falcao García haya llegado para 2026 y se le haya presentado como ‘el último baile’ del Tigre, da muchas señales sobre la continuidad que se le podría dar al futbolista samario en el equipo de Hernán Torres.

Si bien los goles serán los que le den el mérito para estar de titular, lo que se intuye es que el entrenador ubique a García Zárate junto a uno más. Podría ser una pareja de ‘9′ con Leonardo Castro o Rodrigo Contreras.

Rodrigo Contreras, nuevo jugador de Millonarios.
Rodrigo Contreras, nuevo jugador de Millonarios. Foto: Prensa Millonarios (API).

Así sería el equipo de gala de Millonarios con Falcao García: Guillermo de Amores; Samuel Martín, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Rodrigo Ureña, David Mackalister Silva; Leonardo Castro, Falcao García.

Hasta este miércoles no se ha visto a Falcao jugar un partido de la pretemporada, donde se pueda evidenciar su estado para la práctica luego de seis meses de para. Ante Boca Juniors se estará midiendo hoy el embajador, que ya jugó un amistoso frente a River Plate el fin de semana pasado, el cual perdió por 1-0, en Uruguay.

