A Nacional lo consumen las lesiones: grave parte de figura para la vuelta de Libertadores

Atlético Nacional tuvo una semana complicada, la cual podría extenderse una más si no se logra el cometido en Copa Libertadores, pues este próximo martes, 19 de agosto, el cuadro colombiano jugará en Morumbí su paso a los cuartos de final ante São Paulo.

Parcialmente, la serie va igualada a cero goles, lo que le da por la localía algo de ventaja a los de Brasil.

Nacional y São Paulo por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores. | Foto: AFP

Además de eso, es que para los verdolagas las lesiones de sus hombres de renombre vienen siendo pan de cada día. El último en caer fue el recién fichado, César Haydar.

Después del duelo ante Fortaleza del pasado sábado, el central quedó descartado para ir con la delegación en busca de la clasificación continental.

De acuerdo al parte oficial entregado por el entrenador en rueda de prensa: “A Haydar le realizarán estudios, por sus gestos parece un desgarro, estaremos pendientes”.

NAL 🆚 FOR |⏱️| 15' | 0-0 | Ya se jugó el primer cuarto de hora en el compromiso.#MinutoAMinutoVerdolaga🇳🇬 pic.twitter.com/wa10XHA52w — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 17, 2025

Esta afectación a la salud del defensor lo dejó por fuera de la convocatoria. Sobre la madrugada del domingo se dio del viaje de Nacional a Brasil y se informó quién reemplazará al de 24 años.

Royer Caicedo, uno de los talentos jóvenes del plantel profesional, será quien ocupe dicho lugar en caso de requerir un defensa más.

En la lista de lesionados en la que ahora entró Haydar también estaban Dairon Asprilla, Marino Hinestroza y Facundo Batista.

De ese tridente que se hace mención, quien podría significar la baja más sensible para Javier Gandolfi sería el extremo por su velocidad y llegada a gol.

Al término del duelo del pasado martes, el propio Marino dio sus impresiones del dolor que “ahorita que estoy frío, me está costando hasta caminar”, dijo ante las cámaras.

Aunque estaba visiblemente preocupado por lo que sentía, fue positivo de cara al juego de vuelta en Copa Libertadores.

“Yo sé que Dios no me va a abandonar y estaré en el juego de vuelta”, firmó.

“Trauma costal. En entrenamiento controlado”, fue el parte médico de Nacional, y que también lo pone en duda para Libertadores.

Hasta las primeras horas de este domingo no se conoce cuál vaya a ser el grupo de jugadores que ya viajaron con rumbo a São Paulo.

Marino Hinestroza salió lastimado del duelo con São Paulo en Libertadores | Foto: Captura de redes: @pelotatendida y @SC_ESPN

Se espera por la lista entregada oficialmente por el club para confirmar la no presencia de Haydar, así como la recuperación, o no, de Marino Hinestroza.

Gandolfi tras el choque en el que no pasaron del empate con Fortaleza en Liga BetPlay dijo que el plantel: está “ilusionado, vamos a ir a buscar el resultado y la clasificación en Brasil”.

Nacional fue entorpecido en Liga BetPlay

En el juego del pasado sábado, los bogotanos tomaron ventaja con un segundo gol antes del término del primer tiempo. Yesid Díaz fue el encargado de marcar el 1-2 parcial.

Con un Atanasio Girardot cada vez más impaciente por el marcador, Javier Gandolfi se vio obligado a recurrir a lo mejor de su plantel.

Edwin Cardona y Marlos Moreno ingresaron al terreno de juego con la misión de rescatar los puntos.

La igualdad llegó en el minuto 80 gracias al recién incorporado, quien definió tras la asistencia de Alfredo Morelos.