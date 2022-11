¿A qué equipo le hace fuerza Nairo Quintana en el Mundial de Qatar? Esto confesó el ciclista que hoy se lanzó como modelo

Haciendo un esfuerzo evidente por disimular su timidez, Nairo Quintana hizo este miércoles en Bogotá su debut como modelo de pasarela. Y no encontró mejor excusa, que luciendo las prendas deportivas de su marca, Nairo.

Los seguidores del boyacense y del ciclismo podrán encontrar camisetas, sacos, chaquetas, maillots y pantalones, entre otras prendas, en ‘9.30 Concept Store’, un particular espacio ubicado en el sector de Chapinero que combina moda, gastronomía ciclismo y buen café.

“Un espacio que tendrá creaciones de diferentes diseñadores colombianos y que mezclará buena comida, de la mano de un chef muy innovador, y también café colombiano, el mejor del mundo”, explicó el deportista colombiano de 32 años.

Al final de la presentación de este nuevo proyecto empresarial, en la que Nairo desfiló dos conjuntos, en color negro, de prendas especializadas para la práctica del ciclismo, el deportista contó cómo avanza el proceso del nuevo equipo con el que espera competir en 2023.

Luego de que la relación con el Arkéa Samsic se tornara incómoda y difícil —debido al nulo apoyo que Nairo recibió tras la acusación del consumo de tramadol durante el Tour de Francia, en el cual finalizó sexto—, el boyacense está en la búsqueda de equipo.

En medio de esta situación, los abogados del ciclista se vieron obligados a interponer el recurso legal de apelación, aunque sin la intervención de la escuadra francesa, con la que al final Nairo llegó a un acuerdo, luego de tres temporadas, para continuar con su carrera lejos de este equipo.

Desde entonces, han circulado distintas versiones sobre el futuro del colombiano. En algún momento se supo que uno de los equipos interesados era el EF Education, que ya fichó a Richard Carapaz y tiene a Rigoberto Urán entre sus filas, junto a los colombianos Esteban Chaves, Diego Camargo y Daniel Arroyave.

Otro de los equipos interesados sería el Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, que habría consultado a su representante sobre las condiciones del colombiano para firmar, pues la escuadra belga carece de un líder de peso para grandes competencias.

Pero la versión que más fuerza ha cogido en los últimos días es que el boyacense llegaría al Bahrain Victorious, donde tendría un nuevo reencuentro con Mikel Landa, su compañero en Movistar.

El hijo de Cómbita, sin embargo, prefiere mantener discreción sobre el asunto. “Por respeto a los diferentes equipos y a las diferentes marcas, en este momento no podemos dar nombres y contar más detalles. El próximo año verán a Nairo Quintana en las carreras más importantes del mundo, pedaleando, y próximamente estaré contando cuál será mi futuro, que será al lado de un gran equipo. Solo puedo decir que ¡ya hay equipo!”.

Consultado sobre sus expectativas frente a lo que sucederá tras su reciente sanción por consumo de tramadol por parte de la Unión Ciclística Internacional (UCI), Nairo considera que se trata de un “problema que en realidad ya ha pasado. No tengo ningún problema en este momento, quise defenderme y lamentablemente no se falló a mi favor, quería que fuera lo contrario y lo que me queda es la tranquilidad de mis actuaciones, de la disciplina que como deportista he tenido, de cómo he trabajado siempre para representar a mi país, para ganar las carreras y para mostrar mi lucha”.

‘Nairoman’ también confesó cuál es su favorito para el Mundial de Qatar 2022, aunque se declara poco seguidor del futbol. Aunque dice admirar en lo futbolístico a Lionel Messi, se considera fan de Cristiano Ronaldo por su gran ejemplo de “disciplina deportiva”.

“Por ser latino, quisiera que la Copa del Mundo se quedara en Latinoamérica, de pronto de la mano de un colombiano, Luis Fernando Suárez, que dirige Costa Rica”, aseguró Nairo, aunque enseguida se enteró de que los ticos habían caído justamente este miércoles en una histórica derrota, siete goles a cero, frente a España en su debut en Qatar.

Al final confesó que, aunque lo ideal sería que Messi al fin pudiera levantar una Copa del Mundial antes de su retiro de las canchas, le gusta más el fútbol de los brasileños y “sería bueno que Brasil fuera campeón”.