Suscribirse

Deportes

Adrián Ramos regresaría al fútbol profesional: llegaría a un multicampeón del FPC

Aunque se presumía que Adrián Ramos se podía retirar del fútbol profesional, un rumor ahora lo coloca en un equipo bastante laureado en Colombia.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

13 de agosto de 2025, 9:14 p. m.
Adrián Ramos, futbolista colombiano.
Adrián Ramos, futbolista colombiano. | Foto: Getty Images

Adrián Ramos tiene 39 años y no se encuentra activo en el fútbol profesional. Sin embargo, el delantero tampoco ha anunciado su retiro y, por rumores, ha estado vinculado con varios clubes del FPC, aunque ninguno se ha hecho realidad.

La última vez que Adrián Ramos jugó fútbol profesional fue en el segundo semestre de 2024, defendiendo los colores de América de Cali, el equipo de sus amores. Luego de eso, no ha concretado nada con otro club.

Pero eso podría cambiar. Este miércoles, 13 de agosto, el periodista Felipe Sierra reveló que Adrián Ramos podría volver a jugar en el fútbol profesional, prestando sus servicios a un multicampeón colombiano.

Adrián Ramos y Falcao García, compañeros en la Selección Colombia (imagen del 2011).
Adrián Ramos y Falcao García, compañeros en la Selección Colombia (imagen del 2011). | Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado.

Adrián Ramos podría volver al América de Cali

De hecho, el regreso de Adrián Ramos al FPC no sería en cualquier club, sino en el de sus amores: América de Cali, donde ya supo ser campeón y se convirtió en ídolo a punta de goles y buenas actuaciones.

Lo más leído

1. El trino que dejó el funcionario de Trump tras el sepelio de Miguel Uribe Turbay. Petro pensó en no dejarlo entrar al país
2. Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe: “Está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él”
3. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

Se trata de un rumor que toma fuerza con el inicio de la ventana de jugadores libres. Ramos retornaría a la mecha si el equipo vende a uno de sus delanteros. No hay nada oficial, pero podría tomar fuerza en las próximas horas.

“América de Cali está atento porque hay una posibilidad que se abre para que uno de sus delanteros sea vendido. Si se llega a dar esa venta, América necesitará reemplazar. Sin embargo, no es del todo oficial, es una posibilidad que al club se le abrió”, arrancó contando Sierra en su canal de Kick.

Luego, añadió: “En medio de esas posibilidades nace una idea de una conversación personal, nace en privado, pero sí es una idea que radica en una realidad: a Adrián Ramos le gustaría volver a jugar en América de Cali”.

Finalmente, sentenció: Adrián entiende que América está disputando cosas importantes, entiende que hay opciones que se están manejando dentro del escarlata, y por qué no, tratar de ayudar al equipo si lo está necesitando. No es confirmado, simplemente nace en una conversación privada entre Adrián Ramos y uno de los máximos dirigentes de América″.

Así celebraba Adrián Ramos la consagración con América de Cali en 2008.
Así celebraba Adrián Ramos la consagración con América de Cali en 2008. | Foto: Colprensa.

Sierra dejó claro que, según la información que tiene, Adrián Ramos se encuentra bien físicamente. Eso sería de gran ayuda para América, o para cualquier otro club que se quiera hacer con sus servicios en los próximos días.

Contexto: La millonada que recibirá América de Cali por llegada de Santiago Moreno a Fluminense

Ramos, que a lo largo de su carrera defendió los colores de equipos como Borussia Dortmund y Granada, además de jugar en Selección Colombia, aportaría desde la experiencia a un América de Cali que tiene un semestre retador, tanto a nivel local como internacional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Peruanos retaron a Daniel Quintero e izaron su bandera en el mismo lugar donde la había puesto el candidato; este es el video

2. ¿En qué parte de Miami está la casa de Messi? En fotos, esta es la lujosa mansión en la que vive con su familia

3. Los 5 elementos básicos que debe encontrar en un hotel en Estados Unidos

4. Subsidio TransMilenio en agosto: consulte si es beneficiario de pasajes gratis y cuántos le asignaron

5. Karina García explotó y lanzó fuerte sablazo; demoledoras palabras serían para Melissa Gate

LEER MENOS

Noticias relacionadas

adrián ramosAmérica de CalifpcLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.