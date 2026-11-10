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Lesión en Millonarios: figura se perdería la fecha 19 por molestia muscular

Se trata de uno de los titulares de Alberto Gamero, que queda en duda para el duelo clave ante Alianza FC.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

10 de noviembre de 2026 a las 5:33 p. m.
Leonardo Castro, Daniel Ruíz y Mackalister Silva, figuras de Millonarios.
Leonardo Castro, Daniel Ruíz y Mackalister Silva, figuras de Millonarios. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Millonarios aún no se asegura su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll, pero tampoco está eliminado. Depende de sí mismo en la fecha 19 para lograrlo.

Millonarios, Atlético Nacional y Santa Fe fueron protagonistas en la fecha 18.
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Sin embargo, puede que Millonarios no cuente con una de sus figuras para el partido contra Alianza FC en la fecha 19. No es confirmado, pero podría ser oficial en las últimas horas.

Concretamente, el periodista Alexis Rodríguez anticipó que “en Millonarios le realizarán la resonancia a Daniel Ruiz por una molestia muscular en el gemelo derecho”.

Daniel Ruíz podría ser baja para la última fecha de la Liga BetPlay 2026-ll

Cabe recordar que, en el último partido de Millonarios, Daniel Ruíz salió apenas al minuto 29 del primer tiempo y le dio paso a Francisco Chaverra. Fue el pasado domingo, 8 de noviembre, en la derrota del embajador 2-1 en su visita al Deportes Tolima.

En la imagen Daniel Ruíz, futbolista de Millonarios FC.
En la imagen Daniel Ruíz, futbolista de Millonarios FC. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Las dudas invadieron a los hinchas de Millonarios, quienes se preguntaban cuál era la situación médica de Daniel Ruíz y por qué el cambio tempranero. Ahora, días después, sería duda para el juego clave contra Alianza FC.

Resta esperar un comunicado oficial por parte de Millonarios, y en caso de que se confirmen los rumores de la lesión, el técnico Alberto Gamero tendría que buscarle un reemplazo al jugador.

Lo que necesita Millonarios para clasificar a cuadrangulares

La zozobra por la posible lesión de Daniel Ruíz se suma a la necesidad de Millonarios de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll. Desde el primer semestre de 2025 el cuadro embajador no logra su entrada en los ocho semifinalistas.

Millonarios depende de sí mismo para entrar a los cuadrangulares. Si le gana a Alianza FC en El Campín, clasificará a las semifinales de la competencia. Caso contrario, aún podría entrar, pero dependería de otros resultados:

  • Si Millonarios empata contra Alianza FC: llegaría a 28 puntos y debe esperar a que Once Caldas, Tolima y Águilas Doradas no sumen
  • Si Millonarios pierde con Alianza FC: se quedaría con 27 puntos y debe esperar a que Águilas Doradas , y Once Caldas o Tolima, pierdan para que no le quiten el cupo. Además, que Cúcuta no gane, aunque el embajador lo supera en diferencia de gol
Daniel Ruiz, Stiven Vega y Leo Castro, jugadores de Millonarios FC
Los jugadores de Millonarios destinados a clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa

Gamero y sus dirigidos tienen la obligación de volver a clasificar a Millonarios. Tanto tiempo fuera de las finales despiertan dudas en la afición, cuyo último título celebrado fue en el primer semestre de 2023.