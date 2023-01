“Ahora sí quedé listo”: Jorge Carrascal se burló de su desgracia tras quedar mueco en Rusia

La mayoría de ligas en Europa ya alzaron vuelo y se encuentran dando continuidad a los respectivos torneos luego de la disputa del Mundial de Qatar 2022. Una de las que aún no da el pitazo para seguir, es la del fútbol de Rusia, de la cual hacen parte dos figuras de la Selección Colombia, la primera ligada a la disciplina de Zenit, Wilmar Barrios, mientras el otro a la del CSKA de Moscú, Jorge Carrascal.

Sin embargo, a pesar de eso, ellos han tenido que seguir con sus obligaciones con el equipo y llevar a cabo la preparación diaria para la competencia. Como es habitual para no perder ritmo, la inclusión de juegos amistosos aparece como una de las mejores alternativas, precisamente en el desarrollo de un compromiso de este tipo fue que Carrascal sufrió un accidente que lo dejó sin medio diente.

Jorge Carrascal marcó su primer tanto con el CSKA de Moscú ante Rubin Kazan - Foto: CSKA Moscú OFICIAL

Según informaron las comunicaciones del cuadro ‘rojiazul’, “en una de las jugadas Jorge se golpeó la cabeza contra el hombro de su oponente”, lo que generó como resultado que el centrocampista, de 24 años, sufriera una ruptura nasal y una hemorragia profunda. Ya siendo esto grave, adicionalmente contaron que lo más traumático fue “la pérdida de una parte de su diente”.

Dando a conocer una imagen minutos después del jugador, con un elemento para frenar el sangrado y su parte de la boca partida a la mitad, agregaron que por fortuna: “el estado de Jorge ya es estable”, y seguiría “bajo supervisión médica”.

Luego del episodio desafortunado y la aceptación por parte del jugador de lo que le había sucedido, este mismo bromeó con lo ocurrido y hasta utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir el mensaje: “ahora sí quedé listo”, mientras sonreía tímidamente, además, de mantener un algodón en la nariz que retenía la sangre tras el golpe.

Por fortuna, para él, al no pasar a mayores la situación podrá volver a competencia oficial el próximo 19 de febrero para los cuartos de final de la Copa de Rusia. Y posteriormente, unos cuantos días después lo haría en la liga local, misma que se espera tenga su continuidad hacia el 5 de marzo, donde tendrán él y sus compañeros el reto de enfrentarse al FK Sochi, en el marco de la fecha 18.

Jorge Carrascal, jugador del CSKA de Moscú - Foto: Foto: @PFCCSKA_en

Sin embargo, cabe resaltar que días atrás hubo una información que puso en alerta al equipo del cual hace parte. Ya que desde Brasil, asociaban el nombre del volante colombiano con el Flamengo tras no poder fichar a Juan Fernando Quintero, quien terminó seducido por el Junior de Barranquilla.

FlaZoeiro, fue catalogado como el ‘plan B’: “Carrascal es el plan B de Flamengo, si no sale adelante la negociación por Juan Quintero. Carrascal u otro colombiano podría aparecer como una opción, como un plan B”.

A la par de esto y la actualidad del volante en el CSKA de Moscú de Rusia, durante días pasados medios del ‘viejo continente’ pusieron a sonar a ‘Carrasca’ porque avisaban que en Europa y Sudamérica dos clubes estarían próximos a ‘pelear’ en el mercado por él. Los clubes que se supo estarían en contienda, eran el Atlético de Madrid, del cual ya se había escuchado interés en meses pasados, y el Corinthians, este sí, por primera vez entre los pretendientes del ex Milonarios, River Plate entre otros equipos, quien no sabe cuál será su futuro.

Para concluir, antes de finalizar el 2022, el jugador se refirió al tema de su futuro y dijo: “No sé si seguiré [en CSKA] o me iré. Me encantaría jugar en otro lado en donde se pueda jugar Europa League o Champions. Lo único cierto es que estoy contento, feliz. La gente me quiere mucho y vamos a esperar qué pasa”, y finalizó: “Se encargará mi representante. Espero que, cuando finalicen las vacaciones en Rusia, me diga qué sigue”.