Alberto Lejárraga, el jugador que hizo pública su homosexualidad en plena celebración de un título

En el fútbol cada vez se hacen más constantes las confesiones de aquellos jugadores que han vivido bajo la sombra de los estereotipos en los que los futbolistas son vistos desde las tribunas como símbolos del hombre o la virilidad.

Los pensamientos de este nuevo siglo han permitido que muchos deportistas se sientan en confianza de hacer pública su orientación sexual, aunque en el fútbol, sobre todo en el masculino, fue mal visto hasta unos años atrás.

Este lunes se sumó otro testimonio desde España, justo después de la victoria que le dio al Marbella FC el ascenso a la segunda RFEF, cuarto nivel del sistema de ligas de ese país. Después del partido y en medio de la invasión de los hinchas al campo de juego del Banús Football Center en la provincia de Málaga, resaltó el beso que Alberto Lejárraga le dio a su novio y que se hizo viral a través de redes sociales por la publicación que el portero titular realizó a través de Twitter.

El recibimiento de la hinchada en el Banús Football Center - Foto: Marbella FC

Los hinchas invadieron el campo tras el pitazo final - Foto: Marbella FC

En cuestión de horas, el partido frente al Real Jaén, que acabó 1-0 con una gran actuación de Lejárraga, pasó a segundo plano y todos los aplausos se los llevó el guardameta por su valentía de hacer pública la relación, acompañado de su familia, que lo ha apoyado en todo el proceso dentro y fuera del campo.

Lejárraga afirmó en Twitter que la alegría es por partida doble gracias al peso que se sacó de encima y por el que ha sido portada de varios medios deportivos en España, Europa y el mundo. “Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas”, escribió el jugador junto a un collage de fotos de la celebración y del trabajo previo al ascenso de categoría.

“Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! GRACIAS”, finalizó Alberto, desatando una ola de comentarios e interacciones por parte de periodistas, medios de comunicación y usuarios en general.

A sus 28 años, Lejárraga consigue la victoria más importante de su vida, dentro y fuera del campo. Aparte del hecho por el que hoy se hizo reconocido, el portero fue figura durante toda la temporada, en la que destacó al ser el portero menos goleado del grupo 9 en el que competía el Marbella.

Alberto junto a su familia y su pareja - Foto: Twitter @alberto_leja

Otros testimonios

A mediados de febrero, otra confesión ya había hecho mella en el fútbol español. El checo Jakub Jankto dejó a un lado los estereotipos para confesar su homosexualidad con un emotivo video a través de redes sociales. En primer plano y con fondo oscuro, el hoy futbolista del Getafe, pero cedido al Sparta Praga, confesó todo.

“Como todos, tengo mis fortalezas. Tengo mis debilidades. Tengo una familia. Tengo mis amigos. Tengo un trabajo, que llevo haciendo lo mejor que puedo desde hace años, con seriedad, profesionalidad y pasión”, inicia el mensaje del volante checo.

Mirando a la cámara, Jankto manifiesta que “como todos, también quiero vivir mi vida en libertad. Sin miedos. Sin prejuicios. Sin violencia. Pero con amor. Soy homosexual y no quiero esconderme más”.

Jankto le contó al mundo su deseo de vivir en libertad - Foto: Captura video @jakubjanktojr

Joshua Cavallo, jugador australiano de 21 años, ya había revolucionado las redes sociales en octubre de 2021 con un par de publicaciones en las que se confesaba abiertamente homosexual. “Tratar de rendir al máximo de tu capacidad y mantener esta doble vida es agotador, es algo que nadie quiere experimentar”, aseguró en el vídeo.

“Al crecer, siempre he sentido la necesidad de esconderme porque me daba vergüenza, vergüenza de no poder hacer lo que amaba y ser gay. Esconderme de quien realmente era para cumplir el que era mi sueño desde niño. Todo lo que quería era jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, añadió Cavallo, que recibió las felicitaciones de varias de las estrellas del fútbol mundial, entre ellas Gerard Piqué, Antoine Griezmann y clubes de renombre como el Arsenal y el Barcelona.