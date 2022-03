Alcalde de Cali lamenta la posible partida de América del Pascual Guerrero: ¿por qué?

Lo que parecía en un principio un proyecto que podría quedarse en el papel, ha tomado fuerza durante las últimas semanas y se trata de la posibilidad de que América de Cali, que oficia como local en el estadio Pascual Guerrero, tome la misma postura de su rival de patio, emprendiendo así la construcción de un estadio propio.

Aunque inicialmente fue un simple rumor, con el pasar de los días se fue confirmando la información hasta que los directivos del equipo lo aceptaron. Eso sí, aún es una idea sobre la mesa y no está consolidada.

En conversación con Zona Libre de Humo, el presidente de la institución vallecaucana contó que desde “hace un mes la propuesta del proyecto deportivo empezó a tomar fuerza”. Al ser una “inversión altísima”, la construcción de un nuevo campo “requiere un estudio muy profundo” que “avanza a paso lento por todo lo que requiere”.

“La gente especula mucho en el tema del estadio. Ahora no es un tema tan sencillo, se deben hacer estudios, retorno de inversión, viabilidad y posibles inversionistas”, agregó Mauricio Romero Sellarés.

Con la intención de que esto quede en una mera posibilidad, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina ha tomado postura al respecto y en una entrevista con el mismo medio, ha dado su opinión, argumentos y las posibles alternativas para que esta idea no se consolide, buscando en cambio potenciar lo que actualmente se mantiene construido.

En primera medida, el mandatario de la ciudad dio su opinión sobre la posibilidad y los sentimientos que le genera la posibilidad de que ese proyecto llegue a buen término: “Yo no quiero que el Estadio Pascual Guerrero se quede sin equipo, me da tristeza que @AsoDeporCali no juegue ahí y que @AmericaDeCali dejara de hacerlo”.

#ZonaLibreDeHumo "Yo no quiero que el Estadio Pascual Guerrero se quede sin equipo, me da tristeza que @AsoDeporCali no juegue ahí y que @AmericaDeCali dejara de hacerlo." @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/M5IVePVjFv — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) March 11, 2022

Sobre el valor cultural que tiene el Pascual Guerrero para la ciudad de Cali, expresó: “Es un estadio que representa a nuestra ciudad, es un viejito de 80 años remozado, porque es un espacio al que es fácil llegar, con servicio de transporte, peatonal y que debemos reivindicar”.

Buscando alternativas para que las directivas del equipo reconsideren seguir con dicha idea, Ospina entregó algunas opciones en las que se podría trabajar: “Por eso le he sugerido al @AmericaDeCali que sea escuchado y que esta en la intención de construir su propio estadio, que bien podríamos hacer una alianza publico privada en relación a lo que ellos demandaran. Podríamos trasladar las piscinas Alberto Galindo, construir una zona de entrenamiento, tal vez un hotel, crear unos parqueaderos debajo del parque panamericano”.

“Y en el caso de que @AmericaDeCali siga en su intención de construir su estadio, que esta sea (las piscinas) una sede de entrenamiento, como segunda cancha, segundo espacio para desarrollar su fútbol y no perder lo que hemos invertido”, complementó Ospina.

También hizo referencia a la acogida que ha tenido la idea entre los hinchas del equipo ‘escarlata’, resaltando que hay una gran parte que no quisiera que la creación de un nuevo estadio se produjera: “He visto que hay hinchas de @AmericaDeCali que no están de acuerdo y lo respeto, pero deben entender mi papel que es el de proteger los activos de la ciudad”.

Finalmente, fue claro en señalar que aún no han tenido conversaciones desde la Alcaldía con los dueños del América, pero que buscarán presentar estas propuestas a través de las entidades para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos: “Aun no nos hemos sentado con las directivas de @AmericaDeCali, solo conversaciones informales sobre la APP, pero parte de la idea no es solo mía, son ideas de colectivos de arquitectos y gente de América que ven un potencial muy grande”.