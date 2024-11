¡Hola, Palomita! 👋🏻



Si tienes pensado asistir a Rock al Parque, los horarios serán:



Sábado: 4:00 AM - 11:00 PM

Domingo: 5:00 AM - 10:00 PM

Lunes: 5:00 AM - 10:00 PM



¡Juntos por un mejor Sistema!