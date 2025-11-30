Alfredo Morelos se pronunció tras el cruce con Teófilo Gutiérrez y le dejó un mensaje a Junior y Nacional

El gesto de Teófilo Gutiérrez no es más que un gran golpe al punto más débil de Alfredo Morelos. El fútbol colombiano fue testigo de todo lo que pasó en la cancha del estadio de Ditaires en Itagüí tras el partido Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla, por la tercera fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales.

Se dijeron de todo. Teófilo Gutiérrez perfeccionó su plan y sacó de casillas a Alfredo Morelos, pensando en el partido de vuelta en el estadio Metropolitano y lo que significa el ‘Búfalo’ para Atlético Nacional. El atacante cordobés perdió la serenidad, cayó en la trampa que Teo le propuso y protagonizó un cara a cara que fue viral en el FPC.

Teófilo Gutiérrez le gritó de todo a Morelos y lo insultó, hasta que Alfredo cayó en la trampa y le respondió. Teo, como un experimentado más en esta materia, le citó el Mundial al que no pudo ir pese a sus buenos registros en ese momento en Europa y le recordó la amarilla que previamente el árbitro le había mostrado, lo que significó su quinta amonestación y lo suspende una fecha por la acumulación.

El cruce de Teófilo Gutiérrez contra Alfredo Morelos | Foto: Captura Win Sports

Precisamente, tendrá que pagar ese castigo con su ausencia ante Junior de Barranquilla, por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales. Golpe durísimo para Alfredo, quien no podrá estar con su equipo en uno de los partidos más importantes del año y podría encaminar a un posible finalista. Por otra parte, Teófilo cumplió su objetivo y ahora Morelos deberá esperar hasta la quinta jornada para volver a las canchas, en el clásico paisa ante el Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, con la gente del ‘Verdolaga’ en las gradas.

Morelos se pronunció tras la provocación de Teófilo y el juego Junior vs. Nacional

Tras lamentar su ausencia en este trascendental partido, donde su presencia era vital para Atlético Nacional, Alfredo Morelos dejó un mensaje, tanto para sus rivales como sus compañeros y fue claro en que apoyará de corazón al equipo ‘Verdolaga’ y que entrenará muy fuerte en estos días para su regreso ante el DIM.

¡Amarilla para Alfredo Morelos y se pierde el próximo juego por acumulación de 5 amarillas en el campeonato! #LALIGAxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/Oc094pwjtu — Win Sports (@WinSportsTV) November 27, 2025

“Lo que se viene en estos días es descansar, tengo bastantes partidos importantes. Si se me da la oportunidad de viajar, viajo con el grupo. Dios permita que sí. No sé, tengo que mirar a ver cómo será, porque es difícil de pronto allá porque no voy a poder estar en el camerino y esas cosas”, dijo Morelos sobre la posibilidad de viajar con el grupo de Nacional y acompañarlo a Barranquilla.

🎙REACCIONES🎙

"En año y medio que voy a cumplir acá, nunca nos hemos escondido": Alfredo Morelos, sobrecel próximo juego del VERDE en Barranquilla . . . pic.twitter.com/ZCgILjPJEl — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) November 28, 2025