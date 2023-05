América de Cali apelará la fuerte sanción que recibió Franco Leys por parte de la Comisión Arbitral

Los hinchas de América de Cali se encuentran muy disgustados con las decisiones que han tomado desde la Dimayor en las últimas fechas, ya que desde las toldas del equipo escarlata aseguran que se les ha perjudicado y no se le has medido con la misma vara que se ha medido a rivales históricos como Atlético Nacional.

Lo último que generó inconformidad en los americanos fue la más reciente sanción que recibió el futbolista Franco Leys, quien al ser expulsado en el partido ante Once Caldas, fue sancionado con tres partidos sin poder jugar. Algo que pocas veces se ve en las sanciones de Dimayor, pero que esta vez habría sucedido debido a que el jugador argentino ya había recibido una tarjeta roja en la presente Liga BetPlay.

Todo se dio en la fecha 19 de la Liga colombiana, en la que América enfrentaba a Once Caldas en un partido que no implicaba mucho para la tabla de posiciones y que terminó 0 a 0. Sin embargo, para los escarlatas era un juego importante para que los jugadores que tenían cuatro amarillas consiguieran la quinta tarjeta y así pagaran la sanción en la última fecha y entraran “limpios” a los cuadrangulares semifinales.

América de Cali empató frente al Once Caldas a cero goles en el estadio Pascual Guerrero. - Foto: Jorge Orozco

El partido se terminaba y Franco Leys no lograba que el árbitro le sacara la amarilla que le diera la sanción de una fecha, por lo que en un acto desesperado e irresponsable le dio una fuerte patada a un jugador del Once Caldas. Inicialmente, el árbitro le sacó la tarjeta amarilla, pero luego fue llamado por el VAR y finalmente fue una tarjeta roja. Algo que evidentemente no estaba buscando el mediocampista argentino.

Todo empeoró este miércoles 17 de mayo, cuando la comisión arbitral comunicó que Leys tendría tres fechas de sanción por conducta violenta y por ser reincidente en tarjetas rojas, por lo que el jugador no solo se perdió el partido ante Atlético Bucaramanga, sino que también se perdería las dos primeras fechas de los cuadrangulares. Algo que molestó profundamente a la hinchada americana, ya que aseguraron que recibió una sanción exagerada con respecto a las sanciones que pone la Dimayor a los otros equipos.

Alexandre Guimarães cursa su segundo ciclo al frente de América. - Foto: Getty Images

Pues escuchando a su hinchada, este jueves América de Cali publicó un comunicado en el que demuestra su rechazo ante la decisión de la comisión arbitral, manifestando que van a apelar la decisión como lo permite el debido proceso ante la División Mayor del Fútbol Colombiano.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general, que en ocasión a la decisión tomada por la Comisión Arbitral mediante la Resolución N.° 034 de 2023 en la cual se sancionó al jugador de nuestro plantel Franco leys con tres fechas de suspensión más una multa económica, el club ha tomado la decisión de presentar los recursos que el reglamento permite en contra de la decisión, velando por el debido proceso consagrado en el Código Disciplinario único FCF”, dice textualmente el comunicado del club escarlata.

Se espera que una multitud acompañe al América en la primera fecha en la ciudad de Tunja. Foto: @AmericadeCali - Foto: América de Cali

Los diablos rojos debutarán en el cuadrangular B este domingo 21 de mayo ante Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, partido en el que Franco Leys cumplirá su segunda fecha de sanción. De ser aceptada la apelación del América, el jugador argentino podría estar en la segunda fecha ante Independiente Medellín. En caso de no ser así, tendrá que cumplir las tres fechas y solo podrá volver en la tercera jornada cuando la mecha enfrente a Millonarios.