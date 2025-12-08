América le tiene preparada sorpresa a Nacional: así espera llenar el Pascual Guerrero a pesar de estar eliminado

Este lunes, 8 de diciembre, el América de Cali se despide de su afición en el estadio Pascual Guerrero, cuando reciba al Atlético Nacional por la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Con un inicio de campeonato irregular y un cierre al alza que lo llevó a clasificarse a estas instancias, los dirigidos por David González dejaron escapar la oportunidad de pelear hasta la última fecha por el cupo a la final, luego de que el Junior remontara en el Metropolitano, dejándolos sin opciones.

Sin embargo, el conjunto escarlata tiene la posibilidad de despedir la temporada ante un grande como el Atlético Nacional, en un partido clave para los paisas. Si ganan y el Independiente Medellín hace lo propio ante el Junior, los verdolagas disputarían una nueva final contra el Tolima.

Plantel del América de Cali tendría varios movimientos de cara al 2026 | Foto: Colprensa

De esta forma, América podría terminar siendo juez de la Liga y convertirse en la piedra en el zapato que impida al cuadro verde pelear por la estrella de diciembre, situación que seguramente convocará a la afición escarlata a acompañar masivamente al equipo en el cierre de temporada.

Para incentivar la asistencia, el América preparó una llamativa promoción que permitirá a los aficionados ahorrar dinero y disfrutar del encuentro. Para los abonados, se permitirá el ingreso de tres personas (dos adultos y un niño) con una sola boleta; mientras que para el resto de los aficionados se estima que podrán ingresar dos personas con un solo ticket.

Cabe aclarar que esta promoción aplicará para todas las tribunas y localidades, por lo que se espera que el América cuente con un respaldo masivo desde las gradas.

🇦🇹 Escarlata, este lunes tendremos 3x1 para todos nuestros abonados y 2x1 en la boletería suelta del partido ante Atlético Nacional en el Pascual Guerrero. 🏟️



🎟️ Boletas disponibles en: https://t.co/KaqRiu3cFv



*Aplican términos y condiciones. pic.twitter.com/5ROOx6v6Ce — América de Cali (@AmericadeCali) December 6, 2025

Convocados por el América para el duelo contra Nacional

El técnico americano definió los convocados para medirse al cuadro antioqueño y lograr una despedida decorosa en su patio.

De esta forma, decidió llamar a:

Joel Graterol. Jorge Soto. Andrés Mosquera. Mateo Castillo. Cristian Tovar. Brayan Correa. Jean Pestaña. Ómar Bertel. Nicolás Hernández. Josén Escobar. Rafael Carrascal. AndrésRoa. Luis Paz. Sebastián Navarro. José Cavadía. Joel Romero. Cristian Ramos. Dylan Borrero. Jan Lucumí. Kevin Angulo. Tilman Palacios.

📋 Los convocados por el profe David González para enfrentar a Atlético Nacional en el Pascual. 🇦🇹 pic.twitter.com/G45GIiFHtN — América de Cali (@AmericadeCali) December 8, 2025

¿Qué pasa por el lado verdolaga?

Las noticias para el Atlético Nacional son agridulces, pues aunque podrá contar con la mayoría de su plantilla titular, el técnico Diego Arias deberá modificar la línea del medio. Esto se debe a que Mateus Uribe fue expulsado al final de la fecha anterior, tras verse involucrado en una pelea con el arquero del Independiente Medellín, Washington Aguerre.

Atlético Nacional busca técnico mientras continúa jugando los cuadrangulares. | Foto: David Jaramillo

Justamente, la Dimayor confirmó la sanción de dos fechas para Harlem Castillo y Mateus Uribe, del Nacional, y para Washington Aguerre, del Medellín, por lo que ninguno de ellos podrá jugar esta última fecha de la Liga BetPlay.

Más allá de las suspensiones, Nacional viajó a la capital vallecaucana con su nómina habitual, en busca del “milagro navideño” que le permita ganar y que se den los resultados necesarios entre el Medellín y el Junior de Barranquilla.