América oficializa nuevo fichaje; hubo problemas para su llegada y crece la polémica por su situación

Es importante resaltar que la llegada de Rodrigo Rivas al equipo América de Cali generó mucha controversia. La mayoría de aficionados del equipo caleño no están muy contentos con el arribo del atacante mencionado.

“Lesión crónica en el peroné, sanciones de FIFA por no pago de comisiones a agentes y se viene otra en los tres últimos equipos. No jugó por lesión y no pasó exámenes en Oriente Petrolero”, señaló Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, tras una conversación con Federico Arboleda.