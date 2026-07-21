América supera al Real Cartagena en Copa Betplay y ahora alista su debut en Liga: fecha, hora y canal de TV

El fútbol colombiano está de vuelta tras el Mundial 2026. Este martes, 21 de julio, hubo acción para América de Cali, uno de los encargados de abrir las competiciones para el segundo semestre del año. El equipo rojo tuvo que hacer acto de presencia en la Copa Betplay y pudo dejar una buena impresión ante su hinchada.

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Con un 2-1 a su favor, América de Cali derrotó al Real Cartagena en el partido de ida de la fase 1B de la Copa Betplay que se disputó en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. El ‘Escarlata’ pudo jugar este certamen desde esta instancia luego de clasificar a los playoffs de la Liga Betplay y estar en competencia internacional.

América de Cali tiene muchas dudas de por medio tras quedar algo lejos del título el semestre pasado. En la ronda de cuartos de final, cayó a manos de Santa Fe, en una serie en la que el club bogotano fue superior y así quedó eliminado de forma prematura.

Por si fuera poco, América tampoco pudo en la Copa Sudamericana. Luego de clasificar desde el bombo 1 y evitar rivales de jerarquía en Sudamérica, le quedó grande superar el Grupo A y quedó en la tercera posición. Ni siquiera pudo clasificar al repechaje por ser segundo y así firmó un gran fracaso a nivel internacional que hizo bulla en la región.

Copa Betplay América de Cali vs, Real Cartagena Foto: Jorge Orozco / El País

Tras el parón por la Copa del Mundo, América expuso sus avances de pretemporada con el técnico David González, además de ensayar con Luis Quiñones como nuevo refuerzo, que se fue expulsado. Tomás Ángel, Jhon Murillo y Yeison Guzmán dejaron buenas sensaciones y se presentan sin novedades médicas y ante el semestre que puede ser definitivo.

América se concentra en el debut de Liga

Con goles de Rafael Carrascal y Yeison Guzmán, América de Cali derrotó al Real Cartagena en la Copa Betplay, en una formación de David González que parece ser la titular para la Liga, pues colocó a todas sus figuras en un partido que funciona para probar variantes.

¡GOLAZO DE AMÉRICA! Rafael Carrascal abre el marcador con una gran jugada colectiva. El 'Escarlata' pone el 1-0 ante Real Cartagena. #LACOPAxWIN 👹🏆⚽🔥 pic.twitter.com/Y23cvmzZgt — Win Sports (@WinSportsTV) July 22, 2026

El primero en abrir el marcador fue Rafael Carrascal con gran remate de media distancia. Luego, en la segunda parte, Guzmán aprovechó un buen centro de Luis Quiñones para alargar el marcador de cabeza. Mauro Manotas descontó para los cartageneros.

¡YEISON GUZMÁN DE CABEZA MARCA EL 2-0 DE AMÉRICA ANTE REAL CARTAGENA! #LACOPAxWIN 👹⚽🏆🔥 pic.twitter.com/dHaZokUWv1 — Win Sports (@WinSportsTV) July 22, 2026

El próximo partido de América de Cali será de visitante por la primera fecha de la Liga Betplay, ante Internacional de Bogotá en la capital de Colombia.