Ancelotti se confesó: dijo tener temor de enfrentar al Dortmund en la final de la Champions League

Al veterano entrenador italiano no le falta experiencia en este tipo de compromisos, pero aún hay gran ansiedad y temor, antes de otro duelo importante.

El italiano indicó que mantendrá su rutina antes de la final en el Estadio de Wembley. “Tengo mi rutina y la voy a seguir. No haré nada especial, algo de superstición tengo porque me han enseñado que si no la tienes da mala suerte. Tenemos que poner la guinda al pastel ganando”, comentó.