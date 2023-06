Ante los rumores, desempolvan video de la única entrevista que Falcao dio como jugador de Millonarios

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, tiene soñando a los seguidores azules.

“En los últimos meses que he viajado a Madrid, he tratado de reunirme con Falcao, pero no se ha podido por cuestiones de agenda. Voy a tratar de reunirme con él ahora que vaya en julio”, mencionó el dirigente sobre la posibilidad de traer al ´tigre´ a la capital y agregó.

“Eso es viable (el negocio) desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista económico porque tendríamos el interés de hacer un gran esfuerzo”, complementó.

Las redes sociales hicieron tendencia a Falcao y empezaron a salir a la luz recuerdos de su paso por Millonarios, cuando apenas era un niño.

Cuando tenía 14 años, Falcao García ya era goleador de la historia de los torneos que patrocinaba una marca de bebidas en esa época.

“Empecé jugando en el barrio con los muchachos donde vivía en Santa Marta. Mi papá jugaba como profesional y de todas maneras no tenía noción de lo que era eso, pero siempre me gustó el fútbol. Jugué porque me gustaba. Cuando crecí me di cuenta de que jugaba mi papá y me empecé a interesar, ir a los entrenamientos e ir a todos los días”, dijo Falcao en el programa Saque de Honor con Jorge Álvaro Peña.

Cuenta el narrador de la nota que en 1998, Falcao fue elegido el mejor jugador de ese año en Bogotá y un año después, Silvano Espíndola, le dio la oportunidad de debutar en la B con el equipo Fair Play ante Pereira con apenas 13 años.

“Empecé a entrenar. Mis pretensiones no eran jugar ese año, me preparaban para el 2000 y estuve muy bien con los compañeros, avancé muy rápido y entré al plantel de la B”, indicó.

La entrevista a Falcao joven se dio porque el arriete recibió la confianza de Julio Valdivieso, director técnico de la Selección Colombia sub 17 en ese momento, para el sudamericano que se realizó en Perú. Lo describían como la esperanza del balompié nacional.

“Me he preparado para eso. Mi anhelo es estar en la Selección Colombia”, dijo mientras entrenaba con la profesional de Millonarios.

La entrevista ha llenado de nostalgia a los hinchas de Millonarios.

A sacar cuentas: esto le podría costar a Millonarios traer a Falcao

Hablando del salario, el Tigre tenía un ingreso anual del Rayo de 1,2 millones de euros, que al cambio actual es prácticamente cinco mil millones de pesos.

Al mes, con ese salario, el delantero colombiano tendría un valor para Millonarios de 416 millones de pesos. Cabe destacar que estas son cifras hipotéticas, solo teniendo en cuenta la realidad del colombiano.

Algunas semanas atrás, en una entrevista con Melissa Martínez de ESPN, el atacante del Rayo Vallecano dejó saber que sí es algo que podría pasar en su momento; sin embargo, hasta la fecha, los dirigentes de Millos no se han comunicado con él. Lo cierto es que, en palabras suyas, sería una decisión compleja por temas familiares.

“Ah bueno, no sé, es una decisión compleja y familiar también, pero bueno. Tampoco he tenido la oportunidad de conversar con la gente del club, entonces si en algún momento se llegara a dar, bueno, nos sentaremos, pero es una decisión bastante compleja. Hay que analizarla y hablar con la familia”, expresó el Tigre, quien cumplió 37 años el pasado 10 de febrero.

Además, Falcao le contó a la comunicadora que siempre estaba al tanto de Millonarios y de todo el fútbol colombiano en sí, pese a que es difícil ver los partidos del embajador frecuentemente, pues ha sido hincha desde que tiene memoria.

“Siempre se sigue un poco cómo va la tabla, los partidos, cómo va Millonarios, entonces en ese aspecto lo sigo. Ver los partidos es muy complicado porque son horarios muy complejos para mí. Desde muy chiquito y desde que tuve conciencia, me incliné por el azul”, indicó en dicha entrevista el samario.