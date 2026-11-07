América de Cali confirmó que tendrá a sus mejores jugadores disponibles para el clásico vallecaucano contra Deportivo Cali. A pesar que el plantel se negó a concentrar por el dinero que les adeuda la dirigencia, están dispuestos a disputar el partido de este sábado en el Pascual Guerrero.

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De acuerdo a la denuncia de Acolfutpro, el sindicato de futbolistas colombianos, son tres equipos los que tienen deudas pendientes con sus jugadores: Deportivo Pereira, Deportivo Pasto y América de Cali.

“Actualmente, el Deportivo Pereira y el Deportivo Pasto adeudan dos meses de salario a sus planteles profesionales, mientras que el América de Cali registra una deuda equivalente a dos meses de salario, además de premios previamente pactados”, apunta el comunicado.

Los jugadores de Pereira llevan varias semanas amenazando con no jugar, mientras que Deportivo Pasto enfretará su partido frente a Santa Fe con los canteranos de la categoría Sub-20. En América, por su parte, esta es la segunda vez que el plantel profesional decide llegar directamente al estadio y no concentrarse como es habitual.

Imagen del partido entre América de Cali e Independiente Medellín por la fecha 14 del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: Raúl Palacios / El País

Lista de convocados para el clásico vallecaucano

Los hinchas americanos temían por posibles cambios en la convocatoria a raíz de la protesta de los jugadores; sin embargo, el club informó que están todos a disposición de David González.

Estos son los 20 jugadores convocados por América para el clásico ante Deportivo Cali:

Arqueros : Jean Fernandes y Juan Pablo Montoya.

: Jean Fernandes y Juan Pablo Montoya. Defensores : Marlon Torres, Dany Rosero, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Yani Quintero y Ómar Bertel.

: Marlon Torres, Dany Rosero, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Yani Quintero y Ómar Bertel. Mediocampistas : Josen Escobar, José Cavadia, Rafael Carrascal y Juan Aponzá.

: Josen Escobar, José Cavadia, Rafael Carrascal y Juan Aponzá. Delanteros: Yeison Guzmán, Jhon Murillo, Daniel Valencia, Adrián Ramos, Tomás Ángel, Luis Quiñones, Jhordy Camacho y Tilman Palacios.

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Las principales novedades son el regreso de Dany Rosero y Josen Escobar, quienes estuvieron ausentes en el partido pasado contra Millonarios por enfermedad y asuntos personales respectivamente. Sumado a ellos aparece el nombre de Adrián Ramos, ídolo del club, que ha tenido poca participación este semestre.

América espera estadio lleno

En medio de las tensiones entre los futbolistas y la dirigencia, América de Cali espera un marco excepcional para el clásico vallecaucano de este sábado a las 8:15 p. m.

La venta de boletería se ha movido mucho mejor que en otras ocasiones durante el semestre y ese ingreso millonario podría servir para subsanar las deudas con el plantel.

Las autoridades tomaron medidas para garantizar el buen desarrollo del espectáculo sin actos de violencia por parte de los hinchas. El Pascual Guerrero estará pintado totalmente de rojo, pues no está permitido el ingreso de barras visitantes o espectadores con los colores representativos del Deportivo Cali.

Ambos equipos ya están clasificados a los cuadrangulares, pero todavía falta definir el ganador del ‘punto invisible’ como cabeza de serie.