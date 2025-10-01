Suscribirse

Argentina y Marruecos anotaron dos golazos en el Mundial Sub-20: magistral tijera provoca ovación

Othmane Maamma, de Marruecos, aportó con esa tijera para que los suyos vencieran a Brasil.

Redacción Deportes
2 de octubre de 2025, 2:34 a. m.
Golazos de Argentina y Marruecos por la segunda fecha de fase de grupos en el Mundial Sub-20.
Golazos de Argentina y Marruecos por la segunda fecha de fase de grupos en el Mundial Sub-20. | Foto: Izq: transmisión TSN Sports / Der: Getty Images.

Como es costumbre desde su inauguración, este miércoles 1 de octubre se jugaron cuatro partidos por la fase de grupos del Mundial Sub-20 de Chile 2025. Dos compromisos fueron por el grupo C, y dos por el grupo D.

Para destacar los empates, a primera hora, entre España y México (2-2, grupo C), y entre Italia y Cuba (2-2, grupo D). Varios goles y emociones terminaron llevándose los flashes por parte de la prensa y los aficionados.

Pero después llegarían los dos juegos más apasionantes del miércoles. Fueron Brasil vs. Marruecos por el grupo C, y Argentina ante Australia por la zona D. Cada uno tuvo particularidades que son tendencia en redes sociales, más que nada por los golazos.

Contexto: Nueva Zelanda le aguó la fiesta a Egipto; Panamá y Ucrania quedaron debiendo: panorama en el Mundial Sub-20

Argentina goleó con golazo de Santino Andino

Corría el minuto 90+5′, Argentina por fin había encontrado las formas y ya ganaba cómodamente por 3-1 a Australia. Sin embargo, faltaba la cereza del pastel, y estuvo a cargo de Santino Andino.

El jugador albiceleste no se dejó quitar el balón ante una férrea marca rival, se abrió un espacio y sacó un violento remate de media distancia que resultó imposible de atajar para el guardameta Steven Hall.

Fue el 4-1 definitivo con el que Argentina se consolida líder del grupo D, con puntaje perfecto (6/6), seguida de Italia que tiene 4 unidades y Cuba aparece tercera con apenas un punto. Australia es colera sin sumar nada.

Argentina venció con contundencia a Australia.
Argentina venció con contundencia a Australia. | Foto: FIFA via Getty Images

Brasil sucumbe ante la tijera del marroquí Othmane Maamma

Brasil llegó al Mundial Sub-20 de Chile como uno de los principales candidatos, pues viene de ser campeón del Sudamericano 2025 que se disputó en Venezuela a principio de año.

Sin embargo, su realidad es otra. Este miércoles cayó 2-1 ante Marruecos, y el segundo tanto de la selección africana fue una espectacular tijera de Othmane Maamma. Automáticamente entra en los destacados del torneo hasta ahora.

Así las cosas, Marruecos es líder del grupo C con puntaje perfecto (6/6) y Brasil se estanca tercera con apenas una unidad. La canarinha está a uno del segundo puesto, México, que ostenta dos puntos. Todo queda para definirse en la última jornada.

Brasil sufrió ante Marruecos, perdió y pende de un hilo.
Brasil sufrió ante Marruecos, perdió y pende de un hilo. | Foto: FIFA via Getty Images

Programación del Mundial Sub-20 para el jueves 2 de octubre

Tras vencer a Arabia Saudí en el partido inaugural del grupo F, Colombia volverá al ruedo por la segunda fecha del Mundial Sub-20. Enfrentará a Noruega, en un duelo directo por la clasificación a la siguiente ronda.

  • 3:00 p.m. Estados Unidos vs. Francia
  • 3:00 p.m. Colombia vs. Noruega
  • 6:00 p.m. Sudáfrica vs. Nueva Caledonia
  • 6:00 p.m. Nigeria vs. Arabia Saudí

*Todos los horarios corresponden a territorio colombiano

