Argentina y Marruecos anotaron dos golazos en el Mundial Sub-20: magistral tijera provoca ovación

Como es costumbre desde su inauguración, este miércoles 1 de octubre se jugaron cuatro partidos por la fase de grupos del Mundial Sub-20 de Chile 2025. Dos compromisos fueron por el grupo C, y dos por el grupo D.

Para destacar los empates, a primera hora, entre España y México (2-2, grupo C), y entre Italia y Cuba (2-2, grupo D). Varios goles y emociones terminaron llevándose los flashes por parte de la prensa y los aficionados.

Pero después llegarían los dos juegos más apasionantes del miércoles. Fueron Brasil vs. Marruecos por el grupo C, y Argentina ante Australia por la zona D. Cada uno tuvo particularidades que son tendencia en redes sociales, más que nada por los golazos.

Argentina goleó con golazo de Santino Andino

Corría el minuto 90+5′, Argentina por fin había encontrado las formas y ya ganaba cómodamente por 3-1 a Australia. Sin embargo, faltaba la cereza del pastel, y estuvo a cargo de Santino Andino.

El jugador albiceleste no se dejó quitar el balón ante una férrea marca rival, se abrió un espacio y sacó un violento remate de media distancia que resultó imposible de atajar para el guardameta Steven Hall.

¡GOLAZO DE SANTINO ANDINO!



Con un contraataque letal, el jugador argentino remató al ángulo para liquidar el encuentro.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/8sXRaUIgih — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 2, 2025

Fue el 4-1 definitivo con el que Argentina se consolida líder del grupo D, con puntaje perfecto (6/6), seguida de Italia que tiene 4 unidades y Cuba aparece tercera con apenas un punto. Australia es colera sin sumar nada.

Argentina venció con contundencia a Australia. | Foto: FIFA via Getty Images

Brasil sucumbe ante la tijera del marroquí Othmane Maamma

Brasil llegó al Mundial Sub-20 de Chile como uno de los principales candidatos, pues viene de ser campeón del Sudamericano 2025 que se disputó en Venezuela a principio de año.

Sin embargo, su realidad es otra. Este miércoles cayó 2-1 ante Marruecos, y el segundo tanto de la selección africana fue una espectacular tijera de Othmane Maamma. Automáticamente entra en los destacados del torneo hasta ahora.

Othmane Maamma busts out the SPECTACULAR bicycle kick to put Morocco on the board first! #U20WC pic.twitter.com/BI4jSFWabT — TSN (@TSN_Sports) October 2, 2025

Así las cosas, Marruecos es líder del grupo C con puntaje perfecto (6/6) y Brasil se estanca tercera con apenas una unidad. La canarinha está a uno del segundo puesto, México, que ostenta dos puntos. Todo queda para definirse en la última jornada.

Brasil sufrió ante Marruecos, perdió y pende de un hilo. | Foto: FIFA via Getty Images

Programación del Mundial Sub-20 para el jueves 2 de octubre

Tras vencer a Arabia Saudí en el partido inaugural del grupo F, Colombia volverá al ruedo por la segunda fecha del Mundial Sub-20. Enfrentará a Noruega, en un duelo directo por la clasificación a la siguiente ronda.

3:00 p.m. Estados Unidos vs. Francia

3:00 p.m. Colombia vs. Noruega

6:00 p.m. Sudáfrica vs. Nueva Caledonia

6:00 p.m. Nigeria vs. Arabia Saudí