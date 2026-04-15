Arsenal vs. Sporting Lisboa: canal y hora para ver a Luis Javier Suárez en Champions League

Sporting Lisboa, de Luis Javier Suárez, visita al Arsenal este miércoles 15 de abril. Será por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, con hora de arranque a partir de las 2:00 p.m. de Colombia (8:00 p.m. de Inglaterra). El canal para poder ver el duelo será ESPN y Disney+.

El juego de ida, disputado el pasado 7 de abril en Lisboa, acabó 1-0 a favor de Arsenal con un gol agónico de Kai Havertz.

Sporting por la épica, Arsenal a mantener la ventaja: quien gane este duelo de cuartos avanzará a semifinales de Champions, donde ya espera Atlético de Madrid.

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Legó la hora de la verdad para Arsenal

Aunque favorito para el duelo del miércoles en cuartos de Champions League ante el Sporting de Portugal en Londres, el Arsenal de Mikel Arteta deberá sobreponerse a la presión y al mal de altura que parecen haberle paralizado en las últimas semanas si quiere meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa.

Su condición de líder de la Premier League, el 1-0 cosechado en la ida en Lisboa ante el actual segundo clasificado en el campeonato luso, y el elenco de grandes jugadores en sus filas hacen pensar que los Gunners regresarán a semifinales de la máxima competición europea un año después de quedar apeados en la antesala de la final ante el futuro campeón PSG.

Una Champions 2025-2026 en la que los londinenses no han perdido en sus once partidos precedentes esta temporada (10 victorias y 1 empate).

Arsenal también es favorito para ganar la Premier League por primera vez en 22 años, pero el ambiente en el Emirates no es el que uno se imaginaría en un equipo en esa situación.

Porque tras sufrir sólo tres derrotas en sus primeros 49 partidos de la temporada entre todas las competiciones, los Gunners han perdido tres de sus cuatro últimos partidos.

Con el agravante de que dos de esas derrotas le han costado sendos títulos.

Sporting Lisboa quiere ser otra piedra en el zapato para Arsenal: asoma la vuelta de cuartos en Champions. Foto: Getty Images

“Un puñetazo en la cara”

Hace apenas unas semanas el Arsenal parecía encaminado a levantar un póker de trofeos esta temporada, pero una contundente derrota ante el Manchester City en la final de la Copa de la Liga y la eliminación ante el Southampton (2ª división inglesa) en la FA Cup le han hecho caer en picado de la nube.

La inesperada derrota en casa por 2-1 ante el Bournemouth el sábado ha puesto en peligro las esperanzas del Arsenal de ganar la Premier League por primera vez en 22 años.

Una derrota que el DT vasco calificó como “un puñetazo en la cara”.

Arsenal aventaja en seis puntos al City, segundo clasificado, que tiene un partido menos y recibirá al equipo de Arteta en un duelo de enorme trascendencia el domingo.

“No tengo miedo, en absoluto”, aseguró Arteta ante los periodistas. “Nada de miedo, solo fuego; eso es lo que quiero ver en los jugadores, en la gente, en mí, porque la oportunidad es increíble”, dijo en referencia al posible doblete de Copa de Europa y Premier League, nunca logrado por el club.

Mikel Arteta, técnico del Arsenal que vive un momento coyuntural de la temporada. Foto: NurPhoto via Getty Images

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Champions League - vuelta de los cuartos de final

Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : miércoles, 15 de abril de 2026

: miércoles, 15 de abril de 2026 Hora : 2:00 p.m. (hora colombiana)

: 2:00 p.m. (hora colombiana) Canal: ESPN y Disney+.

*Con información de AFP