Así son las cuentas de Atlético Nacional para llegar a la gran final de la Liga Betplay

Grupo A ya tiene dueño, pero el B sigue abierto

Sin embargo, el Grupo B mantiene viva la expectativa. Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional y Once Caldas aún conservan posibilidades matemáticas de quedarse con el primer lugar, lo que anticipa una definición intensa y con múltiples variables en las dos fechas restantes.

Así está la tabla del Grupo B antes de la fecha 5

El calendario de la definición: partidos claves

Lunes 16 de junio

Jueves 19 de junio

Luego, deberá visitar a Once Caldas en Manizales, un rival que, aunque está último, aún cuenta con chances. En paralelo, Millonarios cerrará ante Santa Fe, en un clásico que podría definir el grupo si ambos llegan con opciones.

¿Qué necesita Nacional para meterse en la final?

Atlético Nacional está obligado a ganar sus dos partidos restantes para llegar a 11 puntos. Pero no solo depende de sí mismo: necesita que Santa Fe no sume más de cuatro unidades, y que Millonarios no supere los 10 puntos. El “punto invisible” juega a favor del cuadro albiazul, por lo que en caso de empate en unidades, tendría la ventaja.