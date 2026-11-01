Asistencia de Sebastián Villa en el superclásico de Boca Juniors y River Plate: locura en La Bombonera

Este domingo, 1 de noviembre de 2026, Sebastián Villa dijo presente en el superclásico del fútbol argentino ante River Plate. El colombiano dejó una asistencia que abrió el marcador en La Bombonera, y puso a ganar a Boca Juniors.

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Concretamente, la asistencia de Sebastián Villa fue sobre los 26 minutos del primer tiempo. Villa ejecutó un tiro de esquina perfecto, mandó la pelota al área y el defensor Lautaro Di Lollo cabeceó para mandarla al fondo de la red.

¡EL DEFENSOR DE LOS GOLES IMPORTANTES! LAUTARO DI LOLLO CONECTÓ EL CABEZAZO Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA EN EL SUPERCLÁSICO ANTE RIVER. 📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/HBZqtAxfvo — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

Con ese 1-0 se fueron al descanso y la expectativa está puesta en el segundo tiempo. River Plate juega con un jugador menos desde los 10 minutos del primer tiempo, luego de una cuestionada falta ocasionada por el defensor Lucas Martínez Quarta.

Sebastián Villa y Álvaro Montero son los dos colombianos que juegan de arranque en el superclásico, ambos al servicio de Boca Juniors. En River Plate está Rafael Santos Borré, pero en el banco de suplentes.

Sobre el primer tiempo, Sebastián Villa acaba con una calificación de 7.3 en la aplicación de 365 Scores. Lo valoran con el 75 % de pases completados, 100 % de efectividad en pases largos y uno de dos centros con éxito, que fue el que acabó en gol.

Respecto a Álvaro Montero, el portero de Boca Juniors poco o nada tuvo que intervenir en la primera parte. La mayoría del partido se jugó en el área de River, en los primeros 45′, aunque los dos centrales del cuadro xeneize acabaron con amarilla: Herrera y Di Lollo.

Datos generales del primer tiempo entre Boca Juniors y River Plate

Marcador parcial : Boca Juniors 1 - 0 River Plate

: Boca Juniors 1 - 0 River Plate Fecha : 1 de noviembre de 2026 - jornada 15 del campeonato argentino

: 1 de noviembre de 2026 - jornada 15 del campeonato argentino Estadio : La Bombonera

: La Bombonera Alineaciones titulares:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Sebastián Villa, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta (expulsado), Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Gabriel Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa, Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.