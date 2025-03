Atención, hinchas de América y Once Caldas: fecha oficial para el debut en Copa Sudamericana

⚪️ Calendario de Once Caldas en Sudamericana:



🏠 vs. Fluminense. 1, abril - 19:30

✈️ vs. Unión Española. 9, abril - 18:30

✈️ vs. San José. 22, abril - 19:30

🏠 vs. Unión Española. 8, mayo - 21:00

🏠 vs. San José. 15, mayo - 21:00

✈️ vs. Fluminense. 29, mayo - 19:30



*⏰🇨🇴 pic.twitter.com/tJgyiDznFR