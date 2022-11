Atlético Bucaramanga culpó a los hinchas de la salida de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez

“Echar reversa de pa’tras”, fue una frase que hizo célebre a Hernán Darío ´el bolillo´ Gómez en la Copa América 2011.

Eso fue exactamente lo que pasó en 2022 cuando con apenas 13 días de haber sido anunciado en Atlético Bucaramanga decidió abandonar el proyecto leopardo por varios motivos. La salida de 10 jugadores entre los que se cuenta Dayro Moreno y el arquero Juan Camilo Chaverra.

Sin embargo, SEMANA había conocido que la presión de algunos miembros de las barras bravas del equipo en la Ciudad Bonita habían intimidado al entrenador paisa, al punto de crearle un pésimo ambiente laboral. Además, Gómez no había alcanzado a firmar contrato.

Lo anticipado por este medio fue confirmado en un comunicado oficial.

“La decisión tomada por el entrenador antioqueño y su cuerpo técnico son consecuencia de las incomodidades causadas por un sector de la barra en los últimos días. Los comentarios de inconformismo expresados por algunos hinchas y las injurias contra el nuevo cuerpo técnico fueron determinantes para abandonar el proyecto deportivo”, indican en la misiva.

Pese a que Bolillo exigió un equipo competitivo y terminaron las relaciones contractuales con algunos jugadores con los que quería contar, el comunicado no admite ningún desacuerdo del técnico con los dirigentes que tomaron la decisión de sacar futbolistas de la plantilla.

“La junta directiva lamenta la decisión del profesor Hernán y empezará a trabajar en la selección de un nuevo director técnico que lidere del proyecto deportivo para la temporada 202″, cierra el comunicado.

Raúl Agustín Armando, es el técnico más cercano a reemplazar a Bolillo. Su carrera como entrenador en propiedad la ha hecho en Tiro Federal de Morteros, Talleres de Córdoba y Sportivo Belgrano de Argentina. Como asistente técnico también se desarrolló en Argentina y además en Universidad de Chile.

Aunque la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 se está robando la atención del balompié en el planeta, a nivel nacional también hay noticias relacionadas con el deporte que no pueden pasar desapercibidas. Una de ellas es la posibilidad de que Dayro Moreno regrese al club donde debutó como profesional, Once Caldas.

Este 28 de noviembre se conoció que el delantero de 37 años de edad, uno de los más regulares en el fútbol local, no renovó su continuidad en el Atlético Bucaramanga. Pese a que en la capital de Santander conquistó a la hinchada con sus goles, su salida habría obedecido a un presunto acto de indisciplina.

“Por indisciplina no sigue para el 2023. ‘Bolillo’ dijo, yo no saco a ningún jugador, el jugador se saca solo”, explicó en días pasados Jaime Elías, presidente de Bucaramanga, aunque no ahondó en cuál fue la falta de Dayro Moreno que detonó en su salida.

Robinson Echeverri, periodista que sigue la actualidad del Once Caldas, confirmó que el blanco blanco de Manizales comentó estar muy cerca de fichar al delantero.

“A falta de exámenes médicos, Dayro Moreno es nuevo jugador del Once Caldas. Hay preacuerdo; se le cumple el sueño a Dayro y a parte de la afición”.