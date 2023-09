Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe: previa, hora, fecha y canal del partido por la Liga Betplay

La fecha 15 de la Liga Betplay presenta un partido entre dos equipos que no la están pasando tan bien en el semestre, cuando Atlético Bucaramanga reciba a Independiente Santa Fe en el estadio Alfonso López el sábado, 30 de septiembre.

Bucaramanga se quedó sin técnico

El entrenador no aguantó más la presión en su contra y para el equipo, por lo que decidió dar un paso al costado para que los jugadores buscaran una recuperación en otras manos.

Por ahora, el leopardo no ha anunciado un reemplazo para Márquez y el encargado del encuentro será Rubén Zapata, acompañado por Diego Vargas.

Las críticas a Santa Fe

El caso de Independiente Santa Fe es curioso. El equipo bogotano es sexto con 22 puntos, en su último encuentro de liga venció 1-0 a Pereira con gol de Hudo Rodallega, pero pareciera que no hay credibilidad en el proyecto de Hubert Bodhert.

“Al final no tuvimos la eficacia, pero me gustó el equipo, hizo un buen partido y la llave está abierta en Pereira. Por ahí algunas imprecisiones, pero es parte del juego”, expresó el técnico cartagenero en rueda de prensa, unas palabras que no cayeron del todo bien en la hinchada, pues consideran que están ausentes de autocrítica.